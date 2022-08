646 vecinos han nacido en sus domicilios en Alcaine desde 1925 y 303 aún siguen con vida

En Alcaine han nacido –en sus propios domicilios– un total de 646 personas desde el año 1925 y 303 de ellas continuan con vida. Cipriano Gil, que es el alcalde de la localidad, se ha ocupado de rastrear a los vecinos que nacieron en sus casas y continuan con vida y ha tomado como referencia el año en el que nació la persona de mayor edad que sigue con vida, que es 1925.

La investigación la ha realizado cotejando todos los libros de nacimientos del Registro Civil. Además, otro de los datos que se desvelan del estudio es que desde el primer inscrito, con fecha del 14 de abril de 1876 hasta la fecha han nacido en esta localidad de las Cuencas Mineras un total de 2.904 personas.

El récord de habitantes censados en Alcaine fue en 1910, cuando se alcanzaron los 1.262. Era el año de construcción del embalse de Cueva Foradada, que anegó gran parte de la fértil huerta de Alcaine.



A partir de ese momento comenzó un lento éxodo que originó un continuo descenso, incrementado a su vez por el cierre de las minas. De esos más de 1.200 vecinos en 1950 apenas quedaban 713, una cifra que una década después se quedó prácticamente en la mitad, con 409 vecinos, que pasaron a 115 en el año 1970. En 1981 Alcaine tocó fondo al conservar tan solo 30 habitantes, una cifra incluso por debajo de la actual, ya que la localidad cuenta con un total de 46 habitantes censados, según detalla José Manuel Bespín, que es un estudioso de la evolución demográfica de la localidad. Sin embargo, de estos 46 habitantes que hay ahora solo 15 han nacido en su vivienda del pueblo y no en un hospital.



Cipriano Gil, durante el análisis de los libros de registro. J.M. Bespín

Las mujeres parían en casa

Según explican los investigadores, “la realidad de la España rural es que hasta pasado el segundo tercio del siglo XX, la inmensa mayoría de las mujeres de nuestros pueblos tenían a sus bebés en la propia casa. Y en ello, tenían especial importancia las malas comunicaciones, la lejanía de los hospitales y la carencia de medios de transporte adecuados para recorrer esos largos trayectos. En la mayoría de los pueblos pequeños como Alcaine, no siempre era un profesional sanitario quien atendía en el parto, sino que en algunos casos corría a cargo de una partera que frecuentemente era alguna mujer del pueblo con experiencia... con los riesgos que ello conllevaba. El éxodo a las ciudades, la mejora de la atención sanitaria, infraestructuras y vehículos conllevó a totalizar casi todos los partos en hospitales o centros sanitarios”.

La investigación desarrollada por Cipriano Gil surgió en las conservaciones de verano en las que existía la curiosidad de conocer cuántos hombres y mujeres de Alcaine que han nacido en sus propias casas siguen aún con vida. Los vecinos hacían “listas de memoria” hasta que por fin Gil, tras dedicar muchas horas de estudio, dio la fecha real a fecha del 21 de marzo de 2022.

Curiosidad

“Desde hace tiempo tenía la curiosidad de conocer cuántas personas que nacieron en sus casas del pueblo permanecen aún con vida. Ha sido un trabajo laborioso porque no sólo he tenido que consultar los datos del Registro Civil, sino que he tenido que preguntar a familiares de algunas personas, a ancianos del lugar, etc. para poder hacer un estudio más preciso. Hasta a mí me ha sorprendido haber superado los 300, la pena es que ya no queda con vida ningún centenario, al haber fallecido estos últimos años”, comentó el autor.

De esas 303 personas que nacieron en sus casas de Alcaine y siguen vivas, 167 son mujeres y 136 hombres. La última vecina que nació en su propia casa lo hizo el 16 de enero de 1969, ya que a partir de entonces los alumbramientos tuvieron lugar ya en hospitales.

Del total de personas vivas del estudio presentado en el mes de marzo, 20 mujeres tienen 90 o más años (de ellas 4 tienen más de 95) mientras que sólo 6 hombres superan los 90 años de edad, contando los más longevos con 94 años.

Cipriano Gil también lleva contabilizadas las defunciones ocurridas desde el año 2009 hasta marzo de este año, ascendiendo a 191 los fallecidos nacidos en Alcaine y a 276 incluyendo a cónyuges e hijos muy vinculados con el pueblo. El motivo de este curioso recuento es “porque es ya costumbre nombrar a todos ellos en la Misa de Difuntos que se celebra cada año, el día siguiente a las fiestas patronales", relata el alcalde.