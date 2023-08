Acuerdo plenario de la Comarca del Jiloca para mediar entre la empresa de basuras y el comité de huelga

Todos los partidos políticos representados en la Comarca del Jiloca acordaron en un pleno extraordinario celebrado este martes al mediodía en Calamocha actuar como mediadores entre la concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (FCC) y el comité de huelga que inició los paros el pasado 14 de agosto para reclamar unas condiciones de trabajo dignas para la plantilla. La empresa ha solicitado la desconvocatoria de la huelga antes de iniciar la negociación que resuelva el conflicto, mientras que los trabajadores han comunicado que mantendrán la movilización.

Un grupo de personas se concentró a las puertas de la sede de la institución comarcal en Calamocha convocados por el sindicado CNT como muestra de apoyo a los trabajadores, a los que no se les permitió intervenir en el pleno.

El presidente de la Comarca del Jiloca, Javier Hernández (PAR) y los vicepresidentes de la Rubén Navarro (PP) y Diego Hernández (PAR) explicaron que se trató de un pleno exclusivamente informativo, convocado por el equipo de Gobierno para explicar a todos los consejeros la situación generada desde la licitación del servicio de recogida de residuos y, sobre todo, desde el inicio de huelga el 14 de agosto.

En la sesión no se votó ninguna medida aunque sí que se acordó ceder las instalaciones comarcales para que la empresa licitadora y los trabajadores se sienten a negociar un día de la próxima semana aún por concretar, además de solicitar a ambas partes que cumplan con los servicios mínimos establecidos.

Unión

Navarro destacó la unión del equipo de Gobierno y la actuación del presidente y del consejero de residuos, José Antonio Ramo, para hacer frente a la situación generada por la huelga en unos momentos en los que se multiplica la población en los pueblos.

La sesión transcurrió “sin tensiones” dado que todos los consejeros comarcales mantuvieron una postura común al entender que la huelga “es un problema que afecta a todos los municipios”, explicó el portavoz del PSOE, Ricardo Bruna.

El portavoz de los concentrados, Juan Brovia, explicó que el presidente de la Comarca, Francisco Javier Hernández, les había trasladado la voluntad de todos los consejeros de abrir una mesa de negociación para acabar con el paro. Brovia aseguró que la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras (FCC) solo admite el diálogo si se desconvoca la huelga, una exigencia que no están dispuestos a satisfacer, afirmó con rotundidad.

En el manifiesto leído a las puertas de la sede de la institución comarcal, Brovia dio las gracias al comité de huelga y a toda la plantilla “por no agachar la cabeza y echarle agallas y por plantar cara a los chulos y prepotentes de FCC”. “Gracias porque estáis siendo un ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras del Jiloca y de Teruel”, dijo.

Aseguró que CNT les va a acompañar en “esta batalla” y recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a FCC, empresa presidida por Esther Alcocer Koplowitz, una multa de 40,4 millones de euros y la prohibición de contratar con la administración pública por haber alterado durante 25 años y junta o tras importantes constructoras españolas miles de licitaciones, una sanción suspendida por la Audiencia Nacional (AN) de forma cautelar. “¿Quién nos dice que no lo sigan haciendo, que no siguen comprando políticos y amañando contratos?”, se preguntó Brovia, quien añadió que los partidos políticos “no pueden quedarse callados”. “Sin un acuerdo digno, la huelga va a seguir”, concluyó Juan Brovia.

Postura encontrada

Entre tanto, fuentes de la empresa recordaron que FCC se hizo cargo del servicio el 1 de agosto y que tan solo un día después los trabajadores celebraron la primera asamblea para organizar los paros. Consideran que “un conflicto sin negociación no tiene sentido y que la huelga no se ajusta a los criterios de buena fe”.”Inmediatamente después de que se desconvoque la huelga, nos sentaremos a negociar”, aseguraron.

En cuanto a los servicios mínimos fijados en un 70 %, y en un 50 % a partir del 4 de septiembre, explicaron que “no se están cumpliendo por parte de los trabajadores porque un buen número de ellos se encuentra de baja por incapacidad temporal desde que se planteó el conflicto laboral”, motivo por el que el juzgado de lo social no ha establecido medidas cautelares contra la empresa, dijeron.

“La solución pasa por la negociación y el conflicto tiene que pasar a segundo plano. La verdad es que la empresa no ha tenido tiempo de conocer la realidad del servicio dado los pocos días que han pasado desde que nos hicimos cargo”, zanjaron desde la concesionaria.

El vicepresidente tercero, Diego Hernández, precisó que la institución comarcal “poco puede hacer en esta situación sin incurrir en ninguna ilegalidad”. “Son la empresa y los trabajadores los que tienen que sentarse a negociar y cumplir los servicios mínimos”, dijo, y añadió que la empresa está dispuesto a hacerlo la semana que viene pero bajo unas condiciones que deben aceptar los trabajadores.

El portavoz del grupo socialista en la Comarca del Jiloca, Ricardo Bruna, coincidió en señalar que todos los consejeros entienden que la solución al conflicto pasa por la constitución de una mesa de diálogo entre la empresa y los trabajadores y añadió que intentarán por todos los medios que ambas partes se reúnan y lleguen a un acuerdo “porque la institución tampoco tiene capacidad para tomar ningún otro tipo de decisión”.

La huelga en el servicio de recogida de basuras está afectando de manera desigual a los pueblos de la Comarca del Jiloca en función de las fechas de celebración de sus fiestas patronales, que es cuando más residuos se generan, el número de veraneantes que permanecen en los mismos y los días que llevan sin recogida.