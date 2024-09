Albarracín destinará 20 nuevas viviendas a alquiler social debido a la gran demanda

Albarracín contará con 20 viviendas destinadas al alquiler social con las que pretende dar respuesta a la gran demanda de jóvenes que quieren independizarse y trabajadores de la ciudad que no encuentran pisos o casas para arrendar. El interés turístico que tiene la localidad hace que los propietarios destinen sus inmuebles a estos usos, en detrimento de la población estable.

Los dos primeros apartamentos que se podrán ocupar son los que el Ayuntamiento ha habilitado en un antiguo piso de su propiedad en la calle Diputación, en pleno casco de la localidad. Están totalmente terminados, según indicó el alcalde, Daniel Úbeda, quien especificó que falta por adjudicar la colocación del mobiliario puesto que la idea es “arrendarlos totalmente equipados”. El presupuesto que el consistorio ha destinado a la reconversión del antiguo piso en dos apartamentos es de 70.000 euros a los que hay que sumar la adquisición de muebles. Uno de los apartamentos dispone de una habitación y el otro cuenta con dos y la idea es que los arrienden personas jóvenes del pueblo que quieran independizarse o nuevos pobladores que establezcan su residencia en la ciudad, ya que uno de los requisitos para optar al alquiler es estar empadronado.

A estos dos pisos se sumarán otros seis apartamentos que se construirán en el edificio conocido como Casa de la Comunidad. El Ayuntamiento ya cuenta con el proyecto para su ejecución e incluso tenía el presupuesto, que se eleva a 400.000 euros, pero ahora está a la espera de conocer si el Gobierno de Aragón le concede la subvención para la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda.

El alcalde concretó que en 2025 comenzarán las obras y, una vez acabadas, se destinarán también a alquiler. Comentó que van a establecer unas bases que permitan el acceso de personas de la localidad y algunos de los requisitos serán estar empadronados en Albarracín y no contar con vivienda en propiedad. “Aquí alquilar una casa es un problema, hay un montón de gente que trabaja en la hostelería, de profesores, veterinarios o personal de la Fundación Santa María que no puede quedarse a vivir, hay hosteleros que incluso tienen pisos para ofrecer a su propio personal”, relató Úbeda, quien destacó que “hace 30 años que en Albarracín no se invierte en vivienda pública”. Añadió que la ausencia de pisos disponibles bloquea la posibilidad de crecer en población. Desde el Ayuntamiento quieren también poner en marcha un espacio de coworking en cuanto tengan viviendas disponibles para favorecer la llegada de personas que teletrabajen y deseen asentarse en la ciudad.

A estas ocho viviendas que impulsa el Ayuntamiento se sumaran otros doce pisos que construirá el Gobierno de Aragón a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y que se enmarca en un proyecto para impulsar la creación de viviendas en 38 municipios de Aragón cuya principal actividad es el turismo.

El consistorio ya ha realizado la cesión del solar donde se levantarán estos pisos, que se ubica en la zona del Arrabal, junto al complejo polideportivo. Serán viviendas de dos y tres habitaciones y el coste total es de 1,764 millones de euros, según especificó Daniel Úbeda.

Nueva urbanización

La zona de Albarracín conocida como Las Fábricas se transformará en un espacio residencial con capacidad para 80 viviendas entre las que se incluyen unifamiliares, pisos de entre una y tres habitaciones y Vivienda de Protección Oficial. La constructora Martínez Albarracín SL cuenta con un proyecto urbanístico que modificará el paisaje industrial de la que fuera la primera serrería de la ciudad y que ahora está degradado en una urbanización con la que dará respuesta a la demanda de vivienda que hay en la ciudad.

Desde la constructora indican que los nuevos inmuebles mantendrán los rasgos distintivos de la ciudad y serán “respetuosos con el entorno”, a la vez que destacan que “el compromiso es continuar con iniciativas que miren al futuro sin olvidar la tradición”.

“La nueva iniciativa urbanística transformará la histórica serrería del Arrabal en un moderno complejo de viviendas, que fusionará lo mejor de la tradición arquitectónica de Albarracín con un diseño contemporáneo para responder a la actual demanda de viviendas”, explicaron desde Martínez Albarracín SL en una nota de prensa.

La empresa lleva ya varios años trabajando en este proyecto, que confían poner a la venta a corto plazo.

Pese a la demanda de vivienda, en Albarracín no hay actualmente, salvo esta que se está proyectando en el Arrabal, nuevas promociones inmobiliarias para cubrir la demanda.