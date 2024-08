Albarracín gana un territorio que se disputaba desde hace décadas con Cuenca

El Ayuntamiento de Albarracín ha ganado varias hectáreas de terreno que se disputaba desde hace décadas con Cuenca después de que el Ministerio de Política Territorial haya resuelto aceptar el deslinde que proponía el municipio turolense.La decisión, fundamentada en un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del pasado mes de enero, se publicó el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y pone fin a la vía administrativa, aunque las partes pueden presentar recurso contencioso-administrativo.Albarracín y Cuenca han mantenido históricamente una disputa por un monte limítrofe entre ambos, como se observa en primeros documentos de este choque, de mediados del siglo XIX. A lo largo de los años sí han acordado puntos de delimitación entre ambos municipios, pero se ha mantenido el litigio entre los mojones ubicados en Zafrilla y Checa.El Ministerio ha resuelto ahora este litigio, ratificando el informe que emitió el Instituto Geográfico Nacional, que el pasado mes de enero resolvió a favor de la reclamación de Albarracín.Albarracín pedía que el deslinde coincidiese con el límite de separación de los montes de utilidad pública pertenecientes a cada municipio, mientras que Cuenca, propietaria de los terrenos limítrofes del monte, junto a otros municipios, planteaba que fuera el río Tajo el que trazase la línea.El municipio turolense ya explotaba económicamente el tramo cuya titularidad le ha sido ahora reconocida y el Ministerio destaca que Albarracín ha podido demostrar "el ejercicio de la jurisdicción en los terrenos en litigio sin contestación por parte del municipio de Cuenca".La decisión afecta a los mapas elaborados hasta ahora, aunque el Instituto Geográfico Nacional señaló en su informe que las líneas trazadas en las cartografías no se podían considerar firmes porque "su provisionalidad se ha mantenido hasta nuestros días".El alcalde de Albarracín, Daniel Úbeda, ha expresado en declaraciones a Efe su satisfacción la resolución con la que se pone fin a la vía administrativa del conflicto y "encantado" porque se hayan estimado sus pretensiones ha recalcado que "no tiene sentido que un accidente geográfico dividiera a las provincias".Sin embargo, el deslinde aprobado no acaba con la disputa ya que sigue en discusión la jurisdicción una franja de terreno conocida como Entredicho, una "zona problemática" que queda fuera del expediente del Ministerio de Política Territorial.