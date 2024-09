Aragón-Teruel Existe denuncia que el Clúster deforestará 1.005 hectáreas del Maestrazgo

Por

El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha mostrado que el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo provocará la deforestación de más de mil hectáreas de vegetación. Guitarte ha aportado documentación en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en las Cortes, en la que ha anunciado la Proposión No de Ley (PNL) que Aragón-Teruel Existe lleva este jueves al pleno sobre los efectos de la instalación de los 20 parques eólicos, con sus 125 aerogeneradores, además de las dos plantas fotovoltaicas.



En total, “se van a deforestar 1.005 hectáreas, porque a la hora de calcular cómo se arrasa el terreno, las cuentas que se hacen son tramposas”, ha advertido Guitarte. “Nadie les cuenta los caminos que hay que abrir para que pasen los camiones con las palas, que les recuerdo que miden cada una 79 metros, o la superficie que hay que limpiar alrededor de las líneas de evacuación por normativa” ha explicado, desglosando después cada uno de estos apartados. Además, Guitarte ha mostrado los daños en deforestación que supondrá el macroproyecto en una infografía, que se ha facilitado a los medios de comunicación.



El portavoz parlamentario ha dicho que en la PNL que este jueves se lleva al pleno Aragón-Teruel Existe exige al Gobierno de Aragón “defender en los tribunales” el patrimonio natural del Maestrazgo, mediante la presentación de “un recurso contencioso administrativo” contra la resolución de autorización administrativa para la construcción de estos 22 parques, y ha subrayado que no entenderían que el Ejecutivo autonómico ponga “tanta pasión” en presentar un recurso por la ley de amnistía y “no se haga ningún esfuerzo” por un asunto que “afecta tan directamente a uno de los paisajes más valiosos de Aragón”.



Guitarte ha querido también trasladar un mensaje a otros grupos políticos. CHA y Vox han presentado PNLs “arrastradas por la de Aragón-Teruel Existe” -ha dicho- que se verán también este jueves en el pleno. Ha lamentado que CHA que “ahora sale en los medios diciendo que hay que defender Aragón” no lo hiciese “durante los 8 años en los que estaban en el Gobierno de Aragón, precisamente al frente del Departamento de Vertebración del Territorio”.



“Pero lo que importa ahora es ser constructivos”, ha apuntado Guitarte, por lo que ha manifestado: “Estamos agradecidos por que se sumen a nuestra lucha” y les ha urgido a ellos y a Vox a “presentar recursos de alzada contra las autorizaciones de construcción” de los parques, que ya ha presentado desde Teruel Existe y que además ha puesto a disposición “de todo el mundo”, en su web.



El portavoz de TE también les ha pedido que presenten recurso contencioso-administrativo contra este macroproyecto. “Los recursos de alzada son gratis y se los hemos dejado hechos. Los recursos contencioso administrativos cuestan dinero, que nosotros vamos a pagar. Les animamos a rascarse un poquito el bolsillo para sumar fuerzas”, ha dicho Guitarte. Más de mil hectáreas de deforestación Guitarte ha ido detallando las superficies afectadas hasta llegar a las 1.005 hectáreas: “Cada molino necesita un una hectárea limpia alrededor, por lo que son 125 hectáreas por los 125 aerogeneradores previstos. Por su parte, los dos parques fotovoltaicos ocupan cada uno 55 hectáreas, es decir, un total 110 hectáreas”, ha comenzado.



“Además hay que abrir nuevas pistas, acondicionar caminos, abrir vías durante la construcción para el transporte de los materiales, y despejar las líneas de evacuación. Eso también supone deforestación”, ha continuado, empezando porque “hay que abrir 208 kilómetros nuevos de pistas de acceso, con 6 metros de anchura cada pista, más 3 metros a cada lado del camino que hay que ensanchar para que los camiones puedan maniobrar y pasar con las palas. En conjunto, 250 hectáreas”.



Por otra parte, “hay que acondicionar 116 kilómetros para caminos ya existentes, que pasan de los 3 metros a los 6 metros de anchura, a los que hay que añadirles más de 3 metros de deforestación a cada lado del camino, lo que suma un total de 105 hectáreas”, ha continuado.



Igualmente se deben sumar un total de 114 hectáreas por las líneas de alta tensión, que suponen 28,5 kilómetros en los que hay que dejar limpios a cada lado 20 metros, o sea, 40 en total, ha detallado Guitarte. Por su lado, están los 145, 5 km de las líneas de evacuación, que necesitan alrededor 20 metros limpios, lo que suma 291 hectáreas. Finalmente, el cálculo se completa con las 10 hectáreas de las 10 subestaciones (que necesitan alrededor una hectárea limpia cada una).



Para finalizar, el portavoz de Aragón Teruel Existe ha ofrecido una imagen “que explica muy bien la monstruosidad que supone plantar un molino de estos en un espacio natural como el Maestrazgo. Para que me entiendan, la torre más alta del Pilar mide 95 metros. Un molino mide 200. Sobran las palabras”, ha concluido.