Azcón reclama a la DGA "que sea coherente" y que aplique cuanto antes ayudas a los agricultores de la reserva de caza de Albarracín que cubran las pérdidas reales que causan los ciervos

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado hoy a la DGA que sea “coherente con lo que votan los partidos del cuatripartito” y que aplique cuanto antes “las ayudas a los agricultores de la reserva de caza de Albarracín que les compensen por las pérdidas reales que les causan los ciervos en sus cultivos”.

En esta reserva, que abarca 12 municipios de la comarca de la Sierra de Albarracín, hay 5.000 hectáreas para cultivos agrícolas. Aproximadamente la mitad están en explotación y sus agricultores sufren cada año importantes pérdidas, valoradas en un millón de euros, por la superpoblación de ciervos que hay en la zona, según ha informado el PP en una nota de prensa.

Azcón ha recordado que la indemnización actual para este tipo de daños es “irrisoria”, puesto que sólo se conceden 120 euros por hectárea cuando el coste sólo de poner en marcha esa hectárea es de 450 euros, a los que hay que sumar una cantidad similar por la pérdida de producción. Por eso, ha señalado, “120 euros de compensación por 900 euros de pérdida no es una compensación, es una broma pesada”.

Ha descrito la situación como “insostenible, con pérdidas inasumibles para los agricultores”. “Es algo tan evidente que la PNL que presentó el PP este año en las Cortes de Aragón reclamando ayudas que cubran las pérdidas reales de los agricultores, además de aumentar las cuotas de caza, fue aprobada por unanimidad”, ha añadido.

El presidente de los populares aragoneses ha insistido en que “es necesario que el Gobierno de Aragón atienda esa petición unánime de las Cortes, que no pase como ocurre con la inmensa mayoría de las iniciativas aprobadas en el Parlamento autonómico, que finalmente son papel mojado porque el Gobierno de Lambán las incumple sistemáticamente”.

Y ha reiterado que “la DGA debe ser coherente; no puede ser que el PSOE, el PAR, Podemos y Chunta voten a favor de nuestra iniciativa para que los agricultores de Albarracín reciban ayudas adecuadas, que les compensen por las pérdidas reales que causan la sobreabundancia de ciervos, y luego su gobierno cuatripartito no cumpla esa iniciativa”. “Que la DGA cumpla, que demuestre que su apoyo a los agricultores de Albarracín no es sólo de boquilla y que ponga ya en marcha unas ayudas que cubran las pérdidas reales que sufren cada año por los ciervos”, ha concluido.