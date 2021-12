Azcón denuncia en Alcañiz que los "históricos" PGE cuentan con la misma partida para la provincia de Teruel que en 2021

Por

El único candidato a la presidencia del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que, a pesar de que el Gobierno de España ha tildado de "históricos" los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y "que se va a invertir más que nunca", la provincia de Teruel va a tener la misma partida presupuestaria que este año.



"Han trasladado partidas que no se habían cumplido en 2021, para volver a ponerlas en 2022", por lo que "los problemas" en la provincia "siguen siendo los mismos", ha declarado Azcón, durante su visita este sábado a Alcañiz.



En esta ciudad se ha reunido con afiliados 'populares' del Bajo Aragón, antes de la celebración del Congreso autonómico del PP, que tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre, y donde será nombrado presidente del Partido Popular en Aragón, en sustitución de Luis María Beamonte. En la cita le ha acompañado el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste.



Azcón ha dicho que le llama la atención que Teruel vaya a recibir el mismo dinero en 2022 que en el actual ejercicio, por ello, ha querido conocer "cuáles son todos los proyectos que se han dejado de hacer y que tendrán que hacerse en el futuro" en esta tierra.



El futuro presidente del PP aragonés ha criticado, además, que aunque el PSOE de Javier Lambán "insulte" a Teruel Existe llamándolo "cantonalismo populista", el Movimiento Ciudadano ha votado a favor de los PGE: "Cuando llega la hora de la verdad, Teruel Existe vota a favor de unos presupuestos que no significan más inversión para Teruel". Problemas en Teruel

El objetivo de Azcón en su visita a la capital del Bajo Aragón ha sido dar las gracias a los militantes del PP que han confiando en su persona para ser el próximo dirigente de la formación a nivel autonómico y "conocer de primera mano" cuáles son los problemas de la provincia y la comarca.



"Quiero que sean los ciudadanos los que nos hagan llegar los problemas en infraestructuras, de despoblación, de retrasos en la construcción del Hospital de Alcañiz, los problemas que tiene respecto de la llegada de las nuevas tecnologías, la banda ancha", ha apostillado.



En este sentido, el alcalde de Zaragoza ha comentado que es "un drama" la situación del Hospital de Alcañiz. "Que hubiera un hospital, que estuviera adjudicado, que hoy podría ser una realidad y que estuvieran prestándose servicios de calidad, y que en cambio el Gobierno del señor Lambán lo retrasara para que a día de hoy no se tengan los servicios sanitarios que en el Bajo Aragón necesitan".



Asimismo, ha apuntado otras reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras como el proyecto de la A-68 o la construcción de una piscina climatizada en Alcañiz. Estos son problemas de los que "llevamos hablando años, que no se resuelven o se retrasan por parte de este Gobierno", ha manifestado Azcón, para continuar que lo que el Bajo Aragón y Teruel necesitan es "que nos dejemos de palabras y empecemos a ver obras". Gobierno de los municipios

El candidato a la presidencia del PP regional ha subrayado que su pretende gobernar en cada uno de los municipios del Bajo Aragón y que sus objetivos "no tienen límites". La gente que vive en Teruel "se merece que el PP vuelva a gobernar en la inmensa mayoría de las alcaldías, en la diputación provincial en la capital", ha resaltado, porque "cuando el PP ha gobernado en Teruel, a Teruel le ha ido bien". Seguirá en la Alcaldía

En otro orden de cosas, al preguntarle por la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas de 2023, Azcón ha insistido en que va a ser el próximo presidente del PP Aragón y su intención es seguir siendo el alcalde de Zaragoza.



"Ahora voy a ser el presidente del PP en Aragón y tengo agradecimiento sincero y absoluto a los militantes que han confiado en mí para redoblar la labor que actualmente desempañamos en las Cortes de Aragón que es la de hacer oposición".



Para el edil, la oposición es una "parte fundamental" del sistema democrático, con la que "señalar dónde están los problemas de verdad, lo que está ocurriendo y esa es la misión que los afiliados del PP me han confiado y eso es en lo que me voy a empeñar". Centralidad

Por último, como alcalde de Zaragoza ha valorado que hay que superar las políticas de confrontación y esa etapa "en la que pensamos que los malos son en Madrid, la Unión Europea o Zaragoza como capitales".



"Yo siempre he defendido que Zaragoza sea el motor de Aragón, sea solidaria como capital de la comunidad autónoma. Tiene que ser arrastre de todo lo demás. Para nosotros esa dialéctica del enfrentamiento está pasada".



A su juicio, es momento de vender que Teruel es una tierra de oportunidad y que necesita del apoyo real de las instituciones.



Para concluir, ha vuelto a insistir en la necesidad de los ayuntamientos de recibir financiación por parte del Gobierno de España para atender las necesidades de los ciudadanos porque son la institución más cercana.