Báguena acogerá el Día Universal del Orgullo Rural el próximo 12 de noviembre

Báguena será escenario para reivindicar el Día Universal del Orgullo Rural el próximo 12 de noviembre, con un evento de carácter festivo y reivindicativo. En el programa destacan, entre otras actividades, la lectura del Manifiesto por el Día Universal del Orgullo Rural, los juegos tradicionales, un mercadillo artesanal y varios conciertos musicales como el de La Ronda de Boltaña.

La primera edición se celebró en Fuentes Claras en 2019 y no fue posible darle continuidad hasta este debido a las restricciones sanitarias por el covid-19, aunque en 2020 y 2021 se hicieron actos virtuales y simbólicos para no perder el espíritu del proyecto. El Día Universal del Orgullo Rural pretende ser una reivindicación y defensa de los derechos de las personas que deciden vivir en los pueblos y que no disfrutan de las ventajas que tienen localidades más pobladas o ciudades.

La idea surgió gracias a la Plataforma Ciudadana Rural Mineras, de la provincia de Teruel, como una manera de mostrar las bondades y aspectos positivos que tiene vivir en el mundo rural. Para ello, crearon una bandera propia del Orgullo Rural, que simboliza la reivindicación de lo que supone vivir en áreas despobladas.

La bandera está teñida por todos los colores de la naturaleza: el azul del cielo; el amarillo del sol; el marrón de la tierra; el verde de los ríos y la vegetación; y el rojo de los minerales. Además, para darle universalidad, estamparon siete estrellas simulando la constelación de la Osa Mayor y que puede verse desde un solo cielo, sin contaminación lumínica, el que es común a todos.

Según la organización, "los pueblos no están vacíos, sino que la realidad está invisibilizada". Por ello, siguen reivindicando servicios equiparables a los que tienen los habitantes del mundo urbano y mientras tanto mostrar la diversidad y riqueza de los pueblos.

Intercambio

El fin que se persigue con esta celebración es que el intercambio entre todas las personas, tanto las del pueblo como las de la ciudad, sirva para limpiar los estereotipos negativos del medio rural. Reivindicar que no desaparezcan los pueblos, su patrimonio y sus tradiciones y mostrar al mundo el orgullo que es vivir en un pueblo de la España Vaciada.

Esta será la segunda edición que se celebre del Día del Orgullo Rural en la provincia de Teruel, dentro de la comarca del Jiloca, y Báguena será la localidad anfitriona, donde se celebrará un mercadillo artesanal, la exposición de la Ruta Verde del Reciclaje y otras muchas actividades.

La jornada se inaugurará a las 11:15 horas e irá seguida de una Batucada turística a partir de las 11:30. A las 13:00 horas comenzarán el concierto de Los Ases del Jiloca y los juegos tradicionales en el frontón. A las 14:30 horas se realizará una comida popular con un precio de 12 euros, para la que los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 7 de noviembre.

La Rondalla de Báguena actuará a las 16:00 horas y a las 16:30 se procederá a la lectura de manifiesto de Día Universal del Orgullo Rural. La presentación del libro Lucía y su orgullo rural, de Rebeca Ferruz Roldán, y una sesión de pintacaras en la Biblioteca serán otras de las actividades previstas. A las 17:00 horas comenzará el concierto de La Orquestina del Fabirol, acompañado de juegos tradicionales en el Frontón. La música continuará a las 19:00 horas, con la actuación de La Ronda de Boltaña, y a las 22:00 horas con el concierto de Los Incuestionables.

La jornada cuenta con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Báguena, la Comarca del Jiloca, la Diputación Provincial de Teruel y Caja Rural de Teruel. Además, la Asociación Cultural y Deportiva Vaguena ha contado para la organización con la ayuda de Asociaciones en Red Jiloca-Gallocanta.