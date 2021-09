Cella espera una buena producción de patatas con entre 700 y 800 toneladas

Por

La cooperativa de la Virgen de la Fuente de Cella espera una buena cosecha de patatas en una campaña que se iniciará a finales de septiembre. Se espera recoger entre 700 y 800 toneladas cuando el pasado año se recolectaron medio millar de toneladas. La buena climatología en la maduración de la patata ha contribuido al incremento de la producción. Sin embargo, el precio de la patata para los agricultores no se espera que sea alto. El pasado año se pagó entre los 10 y los 11 céntimos el kilogramo de la patata agria, que es la que se cultiva en los campos de Cella.



El presidente de la Cooperativa Virgen de la Fuente de Cella y productor de patatas, Francisco Fuertes, avanzó que se esperaba una buena cosecha de patata en una campaña que se iniciará en la cooperativa en dos semanas, si bien algunos productores particulares y en otras localidades ya han empezado la recolección.



Francisco Fuertes estimó que este año la producción de patata en Cella estará sobre las 700 y las 800 toneladas, cuando el pasado año con un parecido número de hectáreas cultivadas fue de medio millar de toneladas. “El número de hectáreas de cultivo de la patata se va manteniendo aunque se haya incorporado algún productor más. También es verdad que se contrapone porque algunos han cultivado en esta campaña menos patatas”.



Respecto al precio de la patata, el presidente de la Cooperativa Virgen de la Fuente aventuró que no será alto. “En Gea de Albarracín se está pagando a 19 céntimos el kilogramo de patata pero se tiene que restar entre5 y 7 por ciento por como se entrega”. Recordó que en la pasada campaña, la de 2020, se pagó entre los 10 y los 11 céntimos el kilogramo.



En esta línea Fuertes apuntó que por menos de 10 y 11 céntimos el kilogramo de patata no se cubre el precio del cultivo de coste.



Añadió que la importación de patata, sobre todo la proveniente de Francia, hace mucho daño a los agricultores de España al vender el país vecino los excedentes tirando los precios de la patatas.



Como novedad del presidente de la Cooperativa Virgen de la Fuente de Cella dijo que este año se contará con una página web para poder vender la patata por Internet. La marca Patata de Cella quedó registrada en marzo del año 2011



Por último, el presidente de la Cooperativa Virgen de la Fuente, Francisco Fuertes, explicó que la buena climatología había contribuido a la esperada buena producción de la patata en Cella.



“La climatología ha sido muy buena este año para el cultivo de la patata. Ha llovido y cuando hizo mucho calor la patata ya estaba adelantada”, expuso.