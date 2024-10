CHA denuncia el "deplorable estado" de los parques y jardines de Utrillas y critica la inacción del alcalde

El coordinador de CHA-Utrillas, David Palacios, presentó el pasado 26 de agosto en el Ayuntamiento dos preguntas referentes al deplorable estado de los parques y jardines de la localidad. “Gran parte del mobiliario urbano está destrozado desde hace varios años, se aprecia acumulación de basura y vegetación que no ha sido recogida durante meses, vallas rotas, suelos levantados y paredes agrietadas”, denuncia. Las respuestas de la Junta de Gobierno Local han llegado un mes después.

En una de ellas se instó al alcalde, Joaquín Moreno Latorre, a poner fin a la mencionada situación reforzando la brigada municipal con programas como el de Escuela Taller. “La respuesta de la Junta de Gobierno Local ha sido lanzar el programa Mejora tu pueblo, en el que afirman que se contará con la colaboración de jóvenes y mayores voluntarios para la limpieza, acondicionamiento y pintura de los parques y jardines”, explica.

El coordinador de CHA-Utrillas considera que “la denuncia de CHA les ha hecho sonrojar. "Nos llama la atención que en un municipio con recursos como es el nuestro, el Ayuntamiento trate de ahorrar unos euros a costa del trabajo gratuito de sus vecinos en lugar de contratar más personal y generar empleo local”, ha lamantado Palacios en una nota de prensa.

Además, en la citada respuesta, el Gobierno municipal elude su responsabilidad señalando que la grave situación es “consecuencia de continuos actos vandálicos”. “Desde CHA-Utrillas pensamos que es precisa una tarea de concienciación respecto al cuidado de los bienes públicos que no están siendo respetados por una minoría de vecinos y vecinas. No obstante, eso no justifica la acumulación de basura durante meses, las malas hierbas y el césped sin cortar; ni tampoco que determinados elementos del mobiliario urbano e infraestructuras lleven rotos años, muchos de ellos por desgaste y falta de mantenimiento y no por vandalismo”, ha afirmado el representante de Chunta.

La junta de Gobierno Local ha indicado también que “se acaba de adjudicar la obra de acondicionamiento del parque de las piscinas, con la previsión de tenerla acabada en noviembre de 2024, y respecto al parque de tráfico sito en Avda. Hispanidad, se está a la espera de la cesión del terreno por parte del Gobierno de Aragón”. Añaden además que “continuamente se están reparando y acondicionando los parques y jardines”.

En la otra pregunta se instaba al alcalde a la adquisición de columpios y mobiliario urbano para las personas mayores. La junta de Gobierno Local ha respondido que “se va a invertir en la adquisición de mobiliario de parques para los más pequeños y para la tercera edad, previsiblemente antes de fin de año se habrá colocado nuevo mobiliario”.

“En efecto, se va contratar más personal como propuso CHA. Ya han comenzado las obras del citado parque de las piscinas y se ha cortado el césped de algunos parques y jardines, aunque aún falta mucho por trabajar. Quedamos a la espera de la instalación del nuevo mobiliario urbano. Es evidente que sin la oposición de CHA-Utrillas la inacción del equipo de gobierno de Teruel Existe sería todavía mayor. En este sentido, nos preguntamos: ¿qué está haciendo el Partido Socialista con Santiago Cañas al frente como principal partido de la oposición?”, ha valorado David Palacios.