Correos cubrirá la vacante de Villarluengo tras 21 días y gracias a la presión de los municipios afectados

La cartera de Cantavieja, Azucena Sales, terminaba este miércoles su turno de trabajo con la buena noticia para ella de que Correos cubrirá, a partir de este jueves, la ruta de Villarluengo que ella misma hacía hasta el 1 de febrero, cuando se incorporó a su nueva plaza tras un concurso de traslados. Durante tres semanas, igual que ocurre en otras localidades en las que no se cubren bajas ni vacaciones, la empresa no había destinado a nadie para sustituirla, pero tras la presión de los ayuntamientos y de ella misma lo han conseguido pese a las restricciones económicas del servicio postal público.

“Era imposible que yo hiciera las dos rutas”, confesó la cartera, cuya vocación de servicio no le permitió dejar sin servicio a los vecinos que atendía hasta el 31 de enero. “Martes y viernes hacía la ruta de Villarluengo, Cañada de Benatanduz, Pitarque, Montoro de Mezquita, Ejulve y media Cantavieja; y lunes, miércoles y viernes hacía la otra media Cantavieja, Mirambel, La Cuba, Tronchón y La Iglesuela del Cid”, explicó.

La primera “circular”, como se conoce en el argot, tiene 130 kilómetros de recorrido y la otra 100, por lo que le era imposible atender en una sola jornada laboral a todos estos pueblos. “Me daba coraje porque llevo cuatro años conociendo personalmente a todos los vecinos y no los podía dejar desatendidos. No puede ser que llegue una citación médica tarde a ningún pueblo, no podemos dejar a los vecinos desatendidos”, reflexionó.

Será precisamente la compañera que salió de Cantavieja cuando Azucena entró quien a partir de hoy, y de forma indefinida, recorra la ruta de Villarluengo. Desde el 1 de febrero estaba en el paro porque no tiene puesto fijo, pero ayer Correos la llamó de nuevo a filas.

La alcaldesa de Pitarque, Rosario García, celebró la incorporación y explicó que los ayuntamientos se habían reunido y enviado reclamaciones a Correos porque “no es normal” que los pueblos queden sin servicio diario. “El Ayuntamiento es una cosa muy importante, pero también que cualquier gestión administrativa o una cita para el hospital nos llegue a tiempo”, explicó.

Calaceite

Diferente es el caso de Calaceite, donde la oficina de Correos permanece cerrada del 15 de febrero al 3 de marzo por las vacaciones del personal que la atiende. “Solo hacen paquetería con la contrata de Amazon, que reparte también algún certificado o alguna carta urgente pero más por vocación y atender a la población que por otra cosa. Una empresa pública creo que tendría que dar un servicio mejor”, dijo el alcalde, Juan Miguel Monclús. “Anteriormente sí que cubrían las vacaciones, pero desde que han cambiado la dirección de Correos las cosas van a peor y no nos van a poner a nadie”, asumió el regidor.

Recientemente entró a presidir la empresa pública Pedro Saura, expresidente de la empresa pública Paradores y exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Con él se abre una nueva etapa en Correos, que acumula un importante déficit en los últimos años.

“Una de las medidas que ha tomado es no contratar y no se está cubriendo nada, ni vacaciones, ni asuntos propios ni siquiera bajas de larga duración”, denunció la secretaria de Correo Postal de CCOO Teruel, Ana Belén Guillén. “En Teruel, el mes de enero y lo que llevamos de febrero ha sido desastroso. La gente está doblando para llegar a las vacantes que no se cubren. Está pasando en Teruel capital, Calaceite, Híjar y Rubielos de Mora, y ha pasado en Calamocha y Villarluengo”, enumeró.

“Se empezó haciéndolo en verano y ya es habitual, cada vez más. En Albalate, la cartera que llevaba la oficina fue nombrada en Samper. Ahora le han dado una furgoneta que no cabe ni por las calles, lleva las dos zonas y va tan hasta arriba de faena que ha tenido que coger la baja”, dijo Guillén. “Nos ofrecen horas de psicólogo porque hacen que la gente tenga ansiedad”, aseguró.

Y es que “no puedes negarte a repartir, pero tampoco puedes estar en todos los sitios. En Teruel no hay mucho volumen de cartas, pero hay mucha dispersión geográfica. Y este año gracias que no ha habido nieves y hielos, porque en invierno no puedes ir a la misma velocidad”.

“Estamos 198 en la provincia de Teruel y con que nos cubriesen las bajas, las vacaciones y asuntos personales ya me doy por satisfecha”, dijo la sindicalista, que vaticinó un aumento de las bajas y accidentes laborales como los trabajadores “de a pie” sigan “saturados de trabajo”.

El pasado octubre se incorporaron 37 personas al centro de trabajo de Correos en Teruel tras obtener puestos fijos operativos.

Servicio garantizado

Fuentes de Correos confirmaron que este jueves se incorpora un profesional a la ruta de Villarluengo y aseguraron que “el servicio está plenamente garantizado y se realiza con la calidad requerida” en toda la provincia. “La actividad se está desarrollando con normalidad, adaptándose en cada momento al volumen de trabajo existente y tomando las medidas organizativas necesarias”.

“En caso de ausencias, Correos se sirve de las rutas colindantes y se apoya del reparto de tarde para garantizar su servicio. Además, los carteros mediante sus PDAs pueden admitir cualquier envío al paso sin que sea necesario desplazarse a las oficinas tal y como sucede en Calaceite, municipio en el que también se está atendiendo en la oficina y realizando el reparto al día”, afirmaron estas fuentes oficiales. En cualquier caso, continuaron, “los actuales volúmenes de envíos se están gestionando con el personal adecuado y se están cumpliendo los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes para cada tipo de producto”. También “se están respetando las condiciones laborales de todo el personal”, aseguró la empresa pública a este periódico.

Denuncia de Teruel Existe

Teruel Existe denuncia que desde hace unos meses la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA no está reponiendo las plazas del personal en bajas o vacaciones, dejando a los vecinos de varios pueblos sin servicio durante días, mientras que en otros el servicio ha pasado de ser diario a llegar cada dos días. Afirman que les consta que el personal de Correos está haciendo más horas y rutas para intentar llegar a la mayor población posible, pero desde la entidad no se ofrecen contrataciones para paliar esta situación, que lastra y empeora un servicio que es básico para el medio rural.

Este grupo político en la Diputación de Teruel presentará en el próximo pleno una proposición para instar a la sociedad estatal de Correos y Telégrafos SA “a cubrir de forma inmediata las plazas vacantes en todo el territorio de la provincia de Teruel y a cumplir con los compromisos y servicios que predica en su publicidad institucional” relativos a “vertebrar el territorio” e “integrar a las zonas más despobladas”. También pide al Gobierno de España que supervise y haga cumplir a Correos la cobertura de los servicios esenciales que precisa el medio rural “y para los que no existen alternativas que sí las hay en el medio urbano”.

La propuesta recuerda que en octubre de 2023 la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos incorporó 37 personas a puestos fijos en la provincia; 32 de ellas se ocupan del reparto motorizado, dos de reparto a pie y tres de atención al cliente. Estos puestos proceden de la convocatoria conjunta que incluyó la tasa de reposición de 2021, la tercera fase del Plan de Estabilización de 2018 y el proceso de estabilización de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.



Insisten en que esta provincia, por la dispersión geográfica y la baja densidad demográfica, necesita de manera especial que Correos ejerza sus funciones como servicio público para garantizar que los vecinos de las poblaciones más pequeñas no sean los paganos de una situación provocada por ajustes económicos de carácter empresarial.