Desestiman la conexión a la red de 18 parques eólicos y tres solares en la Sierra de Albarracín y el Jiloca

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desestimado el acceso a la red de 18 parques eólicos proyectados por la matriz Energía Inagotable SL –que pertenece al grupo Forestalia– en numerosos municipios de la Sierra de Albarracín y algunos del Jiloca y la Comunidad de Teruel y tres fotovoltaicos en Ojos Negros, también presentados por esta empresa energética, por incumplimiento de los plazos en la presentación de la documentación.



Red Eléctrica Española otorgó permiso de acceso a la red a las 21 instalaciones con fecha de 6 de mayo de 2021, lo que suponía que la empresa tenía un plazo de seis meses para presentar el proyecto y de 31 meses para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, cuya resolución fue emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fecha del 15 de diciembre de 2023, es decir, once días después de que terminara el plazo para su presentación.



Lo que ha caducado son los permisos de acceso de estas 21 instalaciones energéticos en la SET La Eliana 400kV. Además, la resolución emitida ahora por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia agota la vía administrativa y no es susceptible de recurso de reposición. Sí puede ser recurrida, que es lo que ya ha anunciado que hará Forestalia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y para ello hay un plazo de dos meses.



En el escrito se recoge que la declaración ambiental favorable “debía constar a fecha de 6 de diciembre de 2023”, momento en el que se cumplía el plazo de los 31 meses, pero la DIA se publicó el 4 de enero de 2024, aunque con fecha de resolución de 15 de diciembre, para el caso de los parques proyectados en la Sierra de Albarracín. Los 18 parques eólicos, que suman 620MW de potencia se proyectaron en los términos de Rodenas, Villar del Salz, Peracense, Ojos Negros, Almohaja, Villafranca y Alba del Campo, Santa Eulalia, Albarracín, Bronchales y Orihuela del Tremedal.



En lo referente a de las tres instalaciones fotovoltaicas, que llevan el nombre de Inus, Ladon y Larentina y ocupan más de 300 hectáreas de terreno en Ojos Negros, no se han emitido las DIAs respectivas, “al menos hasta la fecha de interposición del correspondiente conflicto”, según figura en el documento.



Este conflicto fue presentado ante la CNMC por parte de las filiales de Forestalia después de que fueran informados de que habían caducado los respectivos permisos para acceder a la red de transporte, que es propiedad de REE. La CNMC es el organismo encargado de dirimir este tipo de cuestiones relativas a la energía. Por otro lado, la vigencia de los permisos y accesos están regulados por el Real-Decreto-ley 23/2020, y es ahí donde se han excedido los plazos.

Los 21 proyectos llevan asociados la construcción de cuatro subestaciones de transformación y la instalación de una linea MAT (muy alta tensión) de 187 kilómetros de Ojos Negros hasta Eliana, en Valencia.



Por otra parte, el pasado 8 de mayo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolvió desestimar las solicitudes de Energía Inagotable de Inus, Ladón y Larentina de autorización administrativa previa para estos parques solares y su infraestructura de evacuación por el incumplimiento de los hitos o plazos administrativos. En el caso de estos proyectos, la Declaración de Impacto Ambiental todavía no había sido emitida.



Desde Forestalia anuncian que van a recurrir esta desestimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante la audiencia nacional y recalcan que los 18 parques eólicos proyectados en la Sierra de Albarracín “se ejecutarán” ya que cuentan con una declaración de impacto ambiental “favorable y positiva”, mientras que acerca de los de Ojos Negros todavía no ha habido un pronunciamiento por parte del Miteco. La empresa energética aseguró que va a mantener su “compromiso con los pueblos” e indicó que “los proyectos siguen vivos porque tienen la DIA favorable”. Buscando opciones

Desde la empresa indican que “a la espera de la publicación oficial de los hitos administrativos pendientes, tramitados ante el propio Miteco con fecha de inicio del expediente de octubre de 2021, y con el objeto de adelantarse y estar prevenida ante cualquier escenario, Forestalia está analizando todas las opciones técnicas, legales y jurídicas que sigan dando viabilidad a los proyectos dentro del marco regulatorio vigente, para llevarlas a cabo en la forma que sea más oportuna, a través de diferentes posibilidades, como la hibridación de instalaciones o proyectos de autoconsumo industrial, entre otras”.



Añaden que todas estas opciones “buscan siempre ejecutar los proyectos, en la forma en que indiquen sus respectivas declaraciones de impacto ambiental favorable obtenidas, así como cumplir los compromisos que desde Forestalia se han adquirido con el territorio que albergaría las instalaciones de generación de energía renovable, previstas en distintas comarcas turolenses”. Reacciones

Se trata de los primeros macroproyectos energéticos presentados por Forestalia en la provincia de Teruel que son paralizados, algo que el movimiento Teruel Existe ha aplaudido y recalcan que es “el efecto de las acciones de rechazo ciudadano y asociativo a esta masificación de renovables y añaden la reflexión de que “se ha saturado tanto el territorio que ha tenido que ser el propio mercado eléctrico el que ha tenido que limitar este desarrollo para evitar males mayores.



Desde Teruel Existe trasladan que “han sido o serán desestimados todos los tramos de la línea de transporte a la Comunidad Valenciana que acababan en las subestaciones de Gaussa, Valentia, La Eliana, Sima de Baldó y Catadau, con lo cual todos los parques eólicos y plantas fotovoltaicas que tenían previsto evacuar su energía a través de esta línea no podrán construirse, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren”.