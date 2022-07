Diputación de Teruel invertirá 1.230.000 euros en reparar la pista que une la A-226 en Castellote con los barrios pedáneos

La Diputación de Teruel invertirá este año 1.230.000 euros para acometer la reparación integral de la TE-38 que une la carretera autonómica A-226 en Castellote con la TE-V-8215 por Molinos. Esta partida especial, aprobada en el último pleno de la DPT, es la inversión más alta que está acometiendo la institución provincial en una única vía y con ella se espera solucionar los problemas de firme de esta pista asfaltada que se encuentra muy deteriorada por el intenso tráfico de camiones que transportan arcilla de una mina cercana.

Se trata de una pista asfaltada que no está dentro de la red catalogada, pero los ayuntamientos no pueden asumir la reparación y es la Diputación la que ha realizado el mantenimiento. Es muy transitada tanto por los vecinos de los barrios pedáneos de Castellote y de la propia localidad, como por los turistas que acceden desde el Bajo Aragón a esta zona.

El vicepresidente de la institución provincial Alberto Izquierdo ha visitado este viernes la zona donde se ha reunido con los alcaldes de los municipios y barrios pedáneos para explicarles los detalles de la obra: el alcalde de Castellote Antonio López; la alcaldesa de Seno, Raquel Bellés; el alcalde de Molinos, Javier Mateo; la alcaldesa pedánea de Cuevas de Cañart, Rafaela Liébana y el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza.

Solución

“La solución no pasa por reasfaltar y dejar la capa de rodadura tal y como está porque si no dentro de tres meses la vía volverá a estar igual” ha dicho Izquierdo, que es también diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, por lo que se va a acometer una obra de urgencia en las próximas semanas de algo más de 80.000 euros para reparar los blandones y en septiembre se espera licitar la actuación integral de la vía para acometerla este año.

En concreto, esta actuación de urgencia se va a centrar en una zona de 2 kilómetros en su intersección con la vía que une con la TE-V-8101 desde Dos Torres de Mercader a Cuevas de Cañart. En estos dos kilómetros existen unas deformaciones de gran tamaño denominadas blandones que dificultan el tráfico rodado, generando riesgo grave de accidente. Actualmente la zona se encuentra señalizada a 30 km/h para reducir dicho riesgo.

Para su mejora se va a realizar una actuación de reparación puntual de dichos blandones para dotar a la vía de seguridad suficiente. Dicha reparación se acometerá mediante el encargo a la empresa pública Tragsa, y se va a acometer durante el mes de agosto con una inversión inicial de 82.097,82 euros.

Actuación integral

La actuación integral afecta tanto a dicha zona como al resto de la vía hasta la A-226 (Castellote), por el agotamiento de la capa de firme actual, dado que está calculada para un tráfico pesado de 25 camiones/día y el tráfico actual derivado de las minas en la zona es de hasta 150 camiones día. Esto está generando un agotamiento exponencial de la explanada y firme de la vía que debe ser reforzado.

“Vamos a hacer un reciclado, reperfilar el suelo y aplicar una mezcla de cemento y grava para compactar y darle solidez a la vía, para acabar echando encima aglomerado en caliente con lo que dejaremos la vía en perfecto estado” ha detallado el vicepresidente. Esta actuación tiene un coste estimado de 1.150.000 euros con los que se actuará como mínimo, ha dicho el vicepresidente, en los seis kilómetros de la vía que se encuentran más afectados, aunque ha confiado en que puedan finalmente extenderse a más kilómetros. En todo caso, ha añadido, el próximo año se completará la inversión para llegar a mejorar el firme de los 12 kilómetros de la vía.

Este año también desde La Venta de la Pintada a Molinos, también vía no catalogada, se va a terminar la reposición de firme, de modo que el próximo año quedará terminada la vía desde la autonómica desde Castellote a Mas de las Matas, “garantizando la seguridad y la circulación”.

Urgencia

El alcalde de Castellote Antonio López ha recalcado la urgencia de actuar en esta vía, por lo que están trabajando desde hace meses con la Diputación para encontrar la solución más adecuada. “Pasan muchos camiones cada día y muy pesados, y es un riesgo para la circulación de la gente que tienen que apartarse a la cuneta y tener mucho cuidado con los socavones”.

Izquierdo ha querido subrayar la importancia de esta vía tanto para los habitantes de Castellote y los barrios pedáneos como para los turistas que acceden al Maestrazgo y algunos de los principales recursos turísticos de esta zona. “El esfuerzo de la Diputación es importante porque los ayuntamientos no podrían asumir la inversión en esta pista, pero no obstante estamos en conversación con la empresa para que pueda hacer una aportación económica para financiar la obra” ha dicho Izquierdo.

También ha incidido en la importancia de esta vía el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza, porque “conecta diferentes pueblos de la comarca, también con el Bajo Aragón, tanto en el día a día, para servicios médicos, como desde el punto de vista turístico porque es un acceso por ejemplo a las Grutas de Cristal”.

Rabaza ha recordado que los ayuntamientos no se pueden hacer cargo de estas reparaciones en vías no catalogadas y que no es el único caso en la comarca en el que la Diputación asume la reparación de vías afectadas por el intenso tráfico de camiones de explotaciones mineras. “Ahora se está arreglando la carretera entre Tronchón y Villarluengo, que conecta con la Silent Route, y son carreteras muy turísticas, porque llega el turismo de Castellón”.