El Clúster Maestrazgo sale airoso de las Cortes al no aprobarse tres PNL de Chunta, TE y Vox

Las tres Proposiciones No de Ley contrarias al Clúster del Maestrazgo no salieron adelante por la oposición de Partido Popular, Partido Socialista y Partido Aragonés. Dos de ellas, presentadas por Chunta Aragonesista y Teruel Existe, planteaban el rechazo al macroproyecto eólico mientras que la tercera, defendida por Vox, se centraba en la defensa del paisaje en este territorio turolense.



En la defensa de la PNL de Teruel Existe el portavoz Tomás Guitarte, abogó por “no hipotecar nuestro futuro y nuestro presente a especuladores” y preguntó al hemiciclo si “¿de verdad creen que un fondo danés se va a preocupar por desarrollar el territorio?. Guitarte aseguró que el Clúster Maestrazgo es “el mayor ejemplo de todo lo que se hace mal con las renovables”. Un proyecto que tildó de “especulativo”, además de “clavar sus garras en la mejor parte del territorio aragonés y no parar hasta esquilmarlo y dejarlo seco”, aseguró.



Guitarte citó en su discurso la entrevista al director de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Javier Prados, en DIARIO DE TERUEL, para recalcar que “se está desmarcando del proyecto de Forestalia que ofrecía la luz gratis y, en cuanto a las ventajas energéticas, dijo que eso se verá”. El diputado de TE mostró su apoyo a los alcaldes y entendió “que quieran los mismos servicios”, pero lamentó que “para conseguir una piscina tengan que consentir la deforestación de mas de mil hectáreas del Maestrazgo”, dijo. Instó tanto a Vox como a Chunta Aragonesista a ir más allá de las PNL presentadas este jueves y acudir a los juzgados.



Por su parte el portavoz de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, basó la defensa de su PNL en la “razonada y coherente oposición en diversos sectores de la sociedad aragonesa a un proyecto que atraviesa áreas protegidas como la Red Natura 2000, lo que pone en grave riesgo el patrimonio natural y cultural”, dijo.



Destacó que el Maestrazgo fue pionero en la creación del Geoparque de la Unesco, un referente mundial que se vería afectado por este proyecto. Por eso, instaban al Gobierno de Aragón a realizar “acciones concretas y decididas para frenar el proyecto” que, a su juicio, “no sólo amenaza al medio ambiente, sino también al futuro económico”. Además, piden un replanteamiento de las renovables en Aragón, para que se lleve a cabo “de manera compatible con la protección de los ecosistemas locales”. Nolasco caldea el ambiente El ambiente se caldeó durante la presentación de la propuesta de Vox por parte de Alejandro Nolasco debido a las dudas que sembró con respecto a partidos políticos y a alcaldes. Comenzó su intervención asegurando que el Clúster Maestrazgo es “uno de los mayores ataques a la provincia de Teruel” y alertó de que “va a reventar el paisaje y dañar la flora, la fauna y la ganadería por el interés de unos pocos, de unos ricos que especulan y explotan los recursos de aragón pero que tienen su domicilio en Madrid o Dinamarca”, precisó.



Siguió su discurso atacando directamente al expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, y al vicepresidente, el aragonesista Arturo Aliaga, a quienes acusó de ser “los primeros implicados de este absoluto atropello porque nunca han querido hacer una ley del paisaje”.



Siguió en su retahíla de acusaciones con el Partido Aragonés, a quién comparó directamente con la mafia italiana y le lanzó una pregunta al portavoz en Cortes, Alberto Izquierdo: “¿Ha financiado Forestalia o alguna empresa su campaña electoral?”, le espetó.



Continuó cuestionando a los alcaldes al disparar una pregunta al auditorio: “¿Tienen absoluta constancia de que ningún alcalde ha sido sobornado, que no digo que sea así, pero pondrían la mano en el fuego por esos alcaldes?”, sentenció.



Concluyó su intervención anunciando “acciones contundentes”, más allá de la recogida de firmas ya iniciada, para parar lo que calificó de “auténtica monstruosidad para la provincia de Teruel”.



La duda sembrada por Nolasco fue rápidamente despejada por todos los que intervinieron a continuación de los diferentes partidos, quien defendieron a capa y espada la honorabilidad de los alcaldes. “Yo sí pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de los alcaldes del Maestrazgo porque ellos tienen que trabajar todos los días, no como usted, que le ha caído del cielo, que a usted no le ha votado nadie, han votado a Abascal”, le recriminó Alberto Izquierdo, quien con mucha ironía le indicó que como los alcaldes son “cuatro paletos de pueblo” tienen que llegar “arreglapueblos como usted a decirnos lo que tenemos que hacer”. El portavoz del PAR le recordó que las cuentas de los partidos están fiscalizadas por el tribunal de cuentas y a disposición pública.



El diputado de Izquierda Unida, Alvaro Sanz le pidió a Nolasco que no se rasgara las vestiduras con el Maestrazgo porque cuando estaba en el gobierno se planteó una comisión de investigación sobre el tema “que fue una absoluta filfa”. Sanz justificó su apoyo a las proposiciones por el “daño que hará el proyecto a espacios de gran valor ambiental”. Soria pide un Plan B La diputada socialista Leticia Soria recordó en su intervención que los alcaldes del Maestrazgo fueron elegidos con las renovables incluidas en su programa y rompió una lanza en favor de ellos, exigiendo que cesaran las descalificaciones. Además, reprochó a los que habían presentado sus propuestas contrarias al clúster que no planteen un Plan B: “Vienen aquí, manifiestan estar en contra pero no dan ninguna alternativa”, dijo, para añadir que el PSOE “siempre estará abierto a lo que deseen los que habitan el territorio y que no sean los que vienen de fuera los que elijan”, aseveró.



Por parte del Partido Popular, Juan Carlos Gracia Suso también pidió a los partidos contrarios al macroproyecto eólico alternativas para el Maestrazgo y señaló que los políticos deben estar al servicio del ciudadano, algo que a su juicio no hacen TE, Vox y CHA con las tres proposiciones llevadas este jueves a las Cortes de Aragón. Además, añadió que “la normativa ambiental en España y Aragón no es flexible, sino rigurosa y exigente, tramitar un expediente ambiental es muy complicado, cada año se deniegan miles”,aseveró. Paisajes de Teruel La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel considera que el Clúster Maestrazgo todavía se puede frenar en los juzgados y por eso seguirán adelante con el procedimiento Contencioso Administrativo que tienen abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y acudirán a la Comisión Europea porque el proyecto, indican, afecta a la Red Natura 2000.



El portavoz de Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, explicó en una rueda de prensa que dio ayer por la tarde a las puertas de la Aljafería, que las Proposiciones No de Ley que se debatían dentro, “llegan tarde”, aunque reconoció que el hecho de que el proyecto esté continuamente tanto en las Cortes de Aragón como en los medios de comunicación es una muestra “de la gran sensibilidad” que existe con respecto al proyecto. Señaló que “el Maestrazgo está en la picota y cada día sale en algún medio de comunicación” de ámbito nacional, y añadió que “cualquier cosa que colgamos en redes llega a 20.000 personas”. A su juicio, el Clúster Maestrazgo “no es la única posibilidad para el territorio ni la solución, es la antisolución”, dijo.