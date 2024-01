El Cuervo no tendrá fiestas en agosto por la falta de voluntarios en la comisión

Por

El Cuervo no celebrará las tradicionales fiestas de agosto. La comisión de fiestas anunció este fin de semana la suspensión de los festejos “debido a la falta de colaboradores dispuestos a formar parte de la comisión de festejos”. Así lo anunció una de las dos comisiones encargadas de preparar los actos que se organizan en el municipio de la Comarca Comunidad de Teruel alrededor del 15 de agosto, festividad de la Virgen.



En esta situación, se hace un llamamiento casi desesperado para sumar nuevos integrantes en la comisión y poder resolver la falta de relevo que ha dado al traste con las celebraciones de 2024, aunque sí estarían aseguradas las de 2025.



El comunicado difundido por la comisión recuerda que “las fiestas han sido posibles gracias a personas generosas que, de manera altruista y comprometida con su pueblo, han contribuido para que todos pudiéramos disfrutar de unos días especiales”.



Las comisiones de fiestas de El Cuervo se dividen en dos, de forma que cada uno de los grupos organiza las fiestas de años alternos. “Hasta 2018 había dos comisiones, pero dijeron que no seguían. Es gente de 50 años que dijo que los jóvenes teníamos que entrar”, explicó Beatriz Lagunas, miembro de la actual comisión de fiestas. “Entramos un grupo de gente joven en 2019. Pero un grupo solo no alcanza para llevar las fiestas porque el hacer todos los años las fiestas las mismas personas no beneficia al pueblo porque la gente se quema y se acaban las ideas. Lo recomendable son dos grupos”, añadió.



Así, con motivo de las fiestas de 2022, las primeras que se pudieron celebrar después de la pandemia de covid, la comisión habló con sus vecinos para comunicarles su disposición a “seguir haciendo fiestas” pero se reivindicó que “hubiera otro grupo” al que los nuevos integrantes de la comisión enseñaría, como hicieron los salientes con ellos cuatro años atrás, explicó Lagunas, “para alternan un año cada grupo”. Y aunque en un principio sí cuajó el llamamiento y se formó un segundo grupo para organizar festejos, éste no tardó en desdibujarse. “El año pasado lo organizamos los dos grupos y este año le tocaba a ese nuevo grupo. Pero ha debido de disolverse porque al final no eran tantos como pensaban y ha resultado que no se pueden hacer las fiestas este año”, señaló.



A pesar de que esta decisión se ha notificado a siete meses de la fecha de las fiestas de El Cuervo, los agentes de los grupos cierran sus agendas en octubre con las actuaciones del verano siguiente. Aún así, desde la comisión superviviente, que será la encargada de organizar las fiestas de 2025, confía en que una eventual entrada de voluntarios permitiría celebrar algún tipo de festejo este verano. Así, Lagunas lanzó un mensaje pidiendo ayuda pidiendo “colaboración porque si no se colabora entre todos no habrá fiestas en el pueblo”, arengó.



El alcalde de El Cuervo, David Álvaro Beltrán, recordó que el comunicado que se ha difundido corresponde a la comisión de fiestas y no al Ayuntamiento, que aunque colabora económicamente y con servicios, es ajeno a la organización de las fiestas. “Quien lleva las fiestas son la comisión”, ratificó. Beltrán recordó que el anterior grupo de comisión había estado organizando las fiestas de agosto durante tres décadas cuando pidió el relevo, reclamando la participación de los jóvenes.