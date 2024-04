El fundador de la estación de Valdelinares, Ángel Tébar, celebra el 53 aniversario de las pistas de esquí

Un grupo de personas representativas del desarrollo del sector de la nieve en la provincia de Teruel se reunió el viernes en una fiesta organizada con motivo del 53 aniversario de la creación de la estación de esquí de Valdelinares por su fundador, Ángel Tébar, en la que se reconoció a los directores del centro invernal y a algunos de los monitores de esquí que acompañaron al empresario desde el principio.

La celebración, marcada por la emoción del reencuentro y con cierto sabor de despedida, sirvió para hacer público que Tébar da un paso a un lado también en la Escuela de Esquí Sierra de Gúdar, traspasándola a Ricardo Fuertes, Riki,uno de los colaboradores más veteranos todavía en activo.

El momento álgido de la fiesta, que se celebró en casa de Ángel Tébar, llegó con la tarta. En el pastel, que se presentó con una oblea en la que aparecía el número 53 en referencia a los años de funcionamiento de la estación de la Sierra de Gúdar, se habían pinchado unas velas con esa cifra y tres velas individuales más en alusión a las tres empresas que han estado al frente de la estación de Valdelinares desde su inicio: Escan, Nieve de Teruel y el Grupo Aramón.

Retraso

En cualquier caso, la celebración llegó el viernes con tres años de retraso. La irrupción de la covid echó por tierra los planes de celebración que había amasado Tébar hasta que la semana pasada, finalmente, la fiesta se celebró. La reunión estaba convocada en “la bodeguilla” del anfitrión, una cochera acondicionada para acoger encuentros de amigos al calor de las brasas. Y en la Bodeguilla estuvieron algunos de los monitores que han acompañado a Tébar y a su inseparable socia Inma Ferrer en las últimas décadas, además del director de Aramón-Nieve de Teruel, Mario Gómez, los directores de las oficinas de Ibercaja y Caja Rural de Teruel en Mora de Rubielos, el delegado del Gobierno de Aragón en Teruel y ex alcalde, Benito Ros, además de otros representantes de la nieve y el turismo en los últimos años.

“No podíamos esperar más”, reconoció abiertamente Ángel Tébar explicando el porqué de la onomástica.

En estos años la presencia y el desarrollo de la estación de Valdelinares ha sido determinante en la zona. “Cuando llegué a este pueblo, había dos coches el del taxista, por ser taxista, y el otro de uno que se dedicaba a la madera y tenía un Land Rover para meterse por el monte. No había más vehículos y hoy no hay casa que no tenga como mínimo dos vehículos”, señaló Tébar.



Mario Gómez, director de Aramón Nieve de Teruel, recibe la felicitación de Tébar



Ángel Tébar puso en marcha la estación de esquí de Valdelinares con materiales usados o reciclados. Incluso el edificio de la estación era de segunda mano. Apenas diez años después de su puesta en marcha, Tébar traspasó el negocio por 80 millones de euros a la Diputación de Teruel tras un intento fallido con un grupo inversor. Entonces nació Nieve de Teruel que, después, se integraría en el Grupo Aramón.

Precisamente, el director de Aramón Nieve de Teruel, Mario Gómez, destacó la importancia que tiene “para el esquí turolense haber tenido durante estas cinco décadas la estación de esquí de Valdelinares y hace 25 la de Javalambre” porque, continuó, han sido “clave para la economía de la zona”. Gómez destacó el papel de motor de empleo de la nieve en un sector en el que hay muchos profesionales que llevan más de treinta años trabajando. El responsable de Nieve de Teruel destacó, además, que la fiesta fue un “homenaje a la figura de Ángel (Tébar) y a su mujer Carmen, que fueron los pioneros que vinieron a la Sierra de Gúdar y fueron capaces de montar la estación de esquí”, haciendo hincapié en que “fueron valientes”.

En las palabras que Mario Gómez le dedicó a Tébar habló del pasado y del presente de las estaciones de esquí de la provincia, y también del futuro. Gómez reconoció que la temporada pasada había sido “compleja” pero destacó que aún así se pudieron superar los cien días de esquí y se felicitó porque “los esquiadores han respondido, han seguido subiendo a nuestras estaciones y hemos podido sacar adelante la temporada”.

El futuro

Sobre el futuro, el director de Nieve de Teruel se refirió a la “apuesta de futuro” del grupo blanco explicando que se va a hacer “una apuesta importante en todos los centros invernales, tanto de Teruel como del Pirineo, para poder garantizar las temporadas de esquí”. Unas inversiones que pasarán por tres ejes: poder acumular más agua en la estación, poder subir más agua y reforzar los sistemas de producción de nieve, “que ya es de los más modernos de España”, explicó. “Vamos viendo una evolución del tiempo, que es lo que es. La tecnología ha evolucionado en este sentido y nosotros tenemos que estar adaptados a ella”, sentenció Gómez.

Por su parte, el delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, visiblemente emocionado, recordó cómo “en los años ‘70 llegó un valenciano que quería montar una estación de esquí”. Ros rememoró su participación junto a Tébar en la Secretaría General del Turismo de 1973 para hablar de la nieve de la Sierra de Gúdar. Además, el político reivindicó la importancia del sector del deporte blanco en la provincia, pese a que “ha dejado de ser un recurso en la provincia aunque tiene un recorrido más importante de lo que parece”, subrayando que la de Gúdar Javalambre es todavía la comarca con más plazas de alojamiento de la provincia con 5.400.

En la celebración estuvieron presentes los directores de las oficinas de Caja Rural de Teruel e Ibercaja en Mora de Rubielos. Ambos Antonio Ibáñez.

Responsabilidad

El responsable de la cooperativa de crédito de Caja Rural destacó el papel vertebrador contra la despoblación de la estación de esquí porque “es fundamental en la comarca y en este valle porque es un polo de atracción de trabajo, de asentamiento de la gente y al final donde hay trabajo la gente joven se queda e inicia un proyecto de vida”.

El responsable de zona de Ibercaja, Antonio Ibáñez Muñoz, recordó que con la apertura de la estación de esquí hubo “una apuesta total por el turismo, el cual ha dado un tremendo impulso a la zona” y valoró que es “clave que se siga apostando por ello. Todos los agentes que estamos aquí seguimos en ello y creo que es una zona con muchísimo futuro como el que ha tenido hasta ahora”.

Otros protagonistas de la historia de la estación de esquí de Valdelinares como Antonio Gimeno, Silvia Edo o Laura Pérez, entre otros, alabaron el papel desempeñado por Tébar estos años en el desarrollo del sector de la nieve en la Sierra de Gúdar.

Relevo en la Escuela de Esquí

La temporada que ha terminado ha sido la última para Ángel Tébar e Inma Ferrer al frente de la Escuela de Esquí Sierra de Gúdar. A partir de ahora será Ricardo Fuertes quien esté al frente de esta aventura.

“A mi me toca ya descansar”, razón Tébar a sus 83 años, acompañado de su inseparable Carmen, con quien arrancó esta aventura montanera y con la que comparte sus mañanas desde hace sesenta años. Incapaz de calcular a cuánta gente ha ensaño a esquiar en estos años, Tébar lo resumió en “toda la gente aficionada al esquí de Valencia. Venían aquí y nosotros les enseñamos a esquiar”.

Fuertes explicó que la temporada que ya ha concluido ya estuvo gestionando la Escuela “como prueba” y confirmo que no se prevén grandes cambios en el funcionamiento aunque apostó por buscar más profesores para poder ampliar su oferta de clases. “Queremos remontar la Escuela pero siguiendo siendo pequeñitos, con ocho o diez monitores”, dijo tras una etapa en la que han sido cuatro profesionales.