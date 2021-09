El Movimiento de Acción Rural recoge firmas contra el recorte de servicios bancarios

Por

El Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra el recorte de horas de servicios en los pueblos de la comarca.



En un comunicado público denuncia que “ante la grave situación que están llevando las entidades bancarias con sus reducciones de horarios de atención a la ciudadanía y sus continuos recortes en cuanto a la atención personalizada, el Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras ha decidido emprender una campaña de recogida de firmas para presentar nuestra enérgica protesta. A la vez colocaremos unas pancartas en los pueblos de la comarca Cuencas Mineras que no tienen oficina bancaria ni cajero, advirtiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas que visiten nuestra comarca”.



Añade que “esto no es más que otra vuelta de tuerca hacia el medio rural. Y no nos podemos permitir la incesante pérdida de servicios en nuestros pueblos”.

Montserrat Llorente reseñó que el inicio de la recogida de firmas contra el recorte de horas de atención en las oficinas de las entidades bancarias de los pueblos de la comarca se inició hace unos días y avanzó que con las firmas que se recojan se mandarán al Gobierno de Aragón y a las entidades financieras.



Se expone a la DGA que el anuncio de las entidades bancarias no ayuda a la vida en los pueblos.



El pasado mes de agosto, los usuarios de las oficinas bancarias de Cuencas Mineras recibieron cartas con la comunicación del recorte de horas de atención personalizada en caja quedando éstas reducidas. Para MAR de la comarca de Cuencas Mineras la atención personalizada es fundamental para las personas mayores y personas con poca competencia digital.