El PSOE denuncia que esta semana solo habrá tres médicos para atender a 14 pueblos de las Cuencas Mineras

El PSOE en la Comarca de Cuencas Mineras denuncia que durante esta semana, y en palabras de los propios responsables del Centro de Salud de referencia en Utrillas “por razones organizativas”, sólo tres médicos atenderán en los 14 pueblos del territorio. Esta situación ha provocado que en consultorios como el de La Hoz de la Vieja ya se haya anunciado que no se va a prestar atención médica del 12 al 18 de febrero, según denuncia el PSOE en una nota de prensa.

Los socialistas reclaman al Salud que, “al menos”, intenten buscar sustitutos ante situaciones como ésta. Aunque dicen entender “las necesarias vacaciones o semanas de descanso de los médicos”, se niegan a conformarse con que la única solución pase por el cierre de consultorios en un contexto general de continuos recortes de atención médica en la Comarca.

Los representantes del PSOE en la Comarca Cuencas Mineras creen que la palabra “reorganización” oculta en realidad un plan de eliminación de médicos en la zona, como ya denunciaron en noviembre del año pasado cuando la atención médica presencial en Castel de Cabra pasó de cinco días a la semana a dos. Este recorte provocó que los vecinos de Torre de Arcas o Palomar de Arroyos, también perdieran la posibilidad de ir al municipio más cercano a recibir atención para pasar a depender directamente del Centro de Salud de Utrillas.

Desplazamientos

La portavoz del PSOE en la Comarca Cuencas Mineras y alcaldesa de La Hoz de la Vieja, Laura Royo, ha explicado que los vecinos de este territorio, especialmente los dependientes del Centro de Salud de Utrillas, “vemos como nuestros servicios médicos son cada vez menos. En numerosas ocasiones tenemos que desplazarnos hasta localidades cercanas para recibir atención médica, ya que nuestros consultorios locales cancelan los días de atención primaria porque los médicos tienen que cubrir las faltas de los compañeros”.

Aunque son conscientes de que los problemas de falta de facultativos vienen de lejos, los socialistas exigen al nuevo Gobierno de Aragón que, en todo caso, dejen de empeorar la situación que heredaron de la anterior legislatura. “Reclamamos al Gobierno de Aragón del señor Azcón que pongan solución cuanto antes a estos problemas, tal como prometieron durante la campaña electoral y en sus numerosas declaraciones en prensa”, ha dicho la portavoz socialista.

De hecho, los socialistas recuerdan que se siguen sin cubrir las bajas de médicos en los centros de salud, “pese a las reiteradas promesas electorales del Partido Popular”. “En los pueblos en los que se suprime la atención médica viven personas mayores, que muchas veces no cuentan con medios para poder desplazarse hasta otro consultorio local para recibir la atención que necesitan”, ha recalcado Royo.Al no cubrir las bajas en los centros de salud, los problemas de los médicos en activo para llegar a todos los pueblos de la comarca se acrecientan. Esto supone no sólo cancelaciones de horas de atención médica, sino continuos cambios de horario, que son anunciados de forma semanal o mensual en zonas como La Val, y también crecen las dificultades entre los propios médicos para llegar a cumplirlos.