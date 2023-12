Encuentran a los tres fusilados de la guerra que buscaban en un campo de Bronchales

Por

La campaña de excavación arqueológica que ha llevado a cabo esta semana la asociación científica Arqueoantro se ha saldado con el hallazgo de los tres hombres de Ródenas que fueron fusilados en el campo en el término municipal de Bronchales al inicio de la guerra civil, así como la exhumación de los restos de otros 19 hombres que han sido encontrados en una fosa común del cementerio de Albarracín donde ya se excavó el año pasado.



Estos trabajos de recuperación de memoria democrática se han llevado a cabo a iniciativa de la Asociación Pozos de Caudé y de los familiares de las víctimas de la represión, dentro de los programas de exhumación de fosas comunes de la guerra que cuentan con financiación de las administraciones públicas.



El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, destacó el empeño mostrado por la asociación Arqueoantro, que ha desplazado hasta doce personas entre arqueólogos y forenses a lo largo de la semana para excavar tanto en el cementerio de Albarracín como en una zona de cultivo de Bronchales.



Aunque el objetivo era encontrar los restos de las trece mujeres y un hombre de Cella que en septiembre de 1936 fueron fusiladas en Albarracín y arrojadas a una fosa común que entonces estaba fuera del camposanto, finalmente los cuerpos de esas personas no han aparecido, sino que lo que se han exhumado son los cuerpos de 19 hombres también fusilados y arrojados en la fosa común.



Además, se han cumplido las expectativas de encontrar el sitio donde estaban enterrados los tres hombres ejecutados en el término municipal de Bronchales tras habérselos llevado de su pueblo, Ródenas, en los primeros meses de la sublevación militar que dio lugar a la guerra civil en 1936. Trabajos

Francisco Sánchez explicó que si bien en Albarracín los trabajos se iniciaron el sábado de la semana pasada, en Bronchales no comenzaron hasta el pasado miércoles, cuando se incorporaron las arqueólogos y forenses y el grupo de trabajo se dividió en dos.

Aunque desde el primer día empezaron a aparecer restos de huesos esparcidos y fragmentados en el lugar donde se buscaban a los tres vecinos de Ródenas en el término de Bronchales, la fosa donde estaban no se encontró hasta este viernes.



El presidente de la Asociación Pozos de Caudé se mostró satisfecho del hallazgo porque llevaban tiempo buscando y ya se hizo una prospección el año pasado, aunque no se sabía el lugar exacto donde estaban. Al parecer, al tratarse de una zona de cultivo, parte de los huesos habían resultado fragmentados por las labores agrícolas y por eso aparecían esparcidos.



Sánchez comentó que aunque a primera hora de la mañana estaban preocupados porque no terminaba de aparecer el lugar exacto donde estaba la fosa común, finalmente apareció aunque con los cuerpos muy desmembrados debido al paso del tiempo y los efectos de las labores agrícolas.



El representante de la asociación memorialista explicó que la exhumación se llevará a cabo hoy, y que tras el estudio forense se cotejará su ADN con el de sus descendientes, que podrán hacerse cargo de los restos o si no ya han pedido al Ayuntamiento de Ródenas un lugar en el cementerio para poder enterrarlos.



En cuanto a la fosa común del cementerio de Albarracín, los trabajos han sido continuación de los que se iniciaron hace un año, cuando ya aparecieron los cuerpos de diez personas que fueron exhumadas.



Lo que se buscaban eran los cuerpos de las trece mujeres y un hombre de Cella que a mediados de septiembre de 1936 fueron sacadas de sus casas y conducidas hasta Albarracín, donde fueron fusiladas.



En cambio lo que han aparecido han sido los esqueletos de otros 19 hombres, cuya identidad de momento es desconocida pero en lo que la Asociación Pozos de Caudé ya está indagando para intentar averiguar quiénes son. Podrían pertenecer a una saca del Seminario de Teruel, que al inicio de la guerra fue utilizada como prisión por los alzados en armas.



Sánchez explicó que la intención es continuar el próximo año con la excavación pero empezando por el otro lado para intentar encontrar a las mujeres de Cella, y para lo cual van a presentar un nuevo proyecto de exhumación.