Frías de Albarracín abre este fin de semana dos tirolinas en el barranco de la Hoz

Frías de Albarracín abrirá este fin de semana dos tirolinas, una de 318 metros, que recorre todo el valle donde inicia el cañón del río del barranco de La Hoz, y una segunda de 217 metros que baja al fondo del valle.

Una tirolina permite disfrutar a vista de pájaro y la segunda es la que da el punto de velocidad extrema", ha dicho Marcos Jiménez, el responsable de la empresa Rock And Go, en la presentación realizada en la Diputación de Teruel. La empresa Rock And Go, gestora del parque multiaventura Albarracín Aventura, es también la encargada de gestionar esta atracción, construida por el Ayuntamiento de Frías de Albarracín.

"Esta asociación entre Frías de Albarracín y Rock And Go promete llevar la experiencia de las tirolinas a nuevas alturas, combinando la espectacular belleza de la naturaleza con la emoción de la aventura en un entorno seguro y emocionante para toda la familia", indica una nota de prensa.

Desde Rock And Go han añadido que los visitantes de Frías de Albarracín pueden esperar una experiencia aún más emocionante y memorable en las tirolinas, mientras disfrutan de las impresionantes vistas panorámicas y la emoción de deslizarse a través del aire en un entorno controlado y con las máximas medidas de seguridad.

"Estamos encantados de asociarnos con Frías de Albarracín para llevar la emoción de las tirolinas a esta región", ha añadido Marcos Jiménez. "Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia única y emocionante para todos los visitantes, desde aventureros experimentados hasta familias que buscan una forma divertida de conectarse con la naturaleza. Estamos deseando por dar la bienvenida a los visitantes y hacer de los recorridos en tirolina una experiencia inolvidable", ha indicado.

Jiménez ha destacado los equipos y monitores que ofrecen este servicio para las mejores condiciones de seguridad. La actividad comienza empleando a tres personas y la previsión de la empresa es llegar en temporada alta entre 5 y 6 personas.

El precio es de 26 euros por participante, para disfrutar de las dos tirolinas, y pueden participar personas a partir de 14 años, y entre 40 kilos y 100 kilos, por medidas de seguridad. De momento estará abierto en fines de semana y festivos, con la previsión de estar abiertos todos los días en julio y agosto.

La empresa cuenta con una página web www.albarracinaventura.com, donde está disponible la información tanto de las tirolinas de Frías como del Parque multiaventura de Albarracín, por donde pasan entre 6.000 y 8.000 clientes anuales, entre los que ya están dando a conocer las nuevas tirolinas.