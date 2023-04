Jabaloyas busca inversor para construir y gestionar un campin con bungalós y parcelas

Por

El Ayuntamiento de Jabaloyas quiere poner en marcha un campin con capacidad para 10 bungalós y cuarenta parcelas, 30 destinadas a caravanas y diez para tiendas de campaña, y busca inversores dispuestos a asumir el presupuesto para ponerlo en marcha, que se eleva a 1,4 millones de euros, y su posterior gestión. El anteproyecto cuenta con el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que establece que no es necesario someterlo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al no suponer afecciones significativas en el Prado de la Carrasca, que es donde se ubicará.



El alcalde, Óscar Castillo, explica que están trabajando ya en la elaboración de un dossier en colaboración con la Cámara de Comercio para difundirlo en busca de empresarios que quieran acometer las obras y hacerse cargo de este espacio, con el que pretenden dar un importante impulso no solo a la localidad, sino a toda la zona. Castillo plantea que, si finalmente no encuentran inversores interesados en acometer el proyecto, el Ayuntamiento solicitará ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel para ejecutarlo en diversas fases.



El campin se ubicará en el paraje de la Carrasca, donde existe una antigua zona de acampada actualmente en desuso. Allí hay dos construcciones aisladas, una destinada a comedor-cocina que tiene una superficie de 133 metros cuadrados, la mayor parte de ellos abiertos, y otro para servicios, de 60 metros cuadrados y que se encuentra en mal estado de conservación. El objetivo del consistorio es remodelar y ampliar ambas instalaciones para que ofrezcan servicio al campin, que estará dotado con bungalows y zona de acampada y para caravanas y autocaravanas.



El presupuesto planteado en el anteproyecto para acometer las obras se eleva a más de 1,4 millones de euros, a los que hay que añadir la redacción del proyecto y la dirección de obra.



El proyecto incluye la instalación de diez bungalós, cinco con capacidad para seis personas y los otros cinco para albergar a cuatro personas. Cada bungaló tendrá una superficie de entre 25 y 32 metros cuadrados y estará instalado en una parcela de 100 metros cuadrados. Además habrá dos zonas, una para estacionar caravanas y otra parcelada para uso de tiendas de campaña.



En cuanto a los edificios, está previsto contar con uno destinado a recepción y control de accesos, otro que albergará la tienda, el bar restaurante y una barbacoa, un tercero donde se localizarán los servicios y otro más para lavaderos y fregaderos.



Por otro lado, el campin contará con servicios de depósito de agua y red de abastecimiento de agua potable, una depuradora para tratamiento de aguas de red de saneamiento, instalaciones eléctricas de alumbrado y distribución de energía e instalaciones para prestar servicios a las autocaravanas de abastecimiento de agua, recogida de aguas negras y grises y cargadores eléctricos. Todo ello se completará con un aparcamiento de vehículos independiente, un parque infantil e instalaciones deportivas.



Se trata de instalaciones que cumplen la normativa para un campin de segunda categoría, según se detalla en el anteproyecto. Entre los requisitos a cumplir está que las parcelas tendrán unas medidas de 60 metros cuadrados, aunque el planteamiento propuesto desde el Ayuntamiento de Jabaloyas son parcelas de 90 metros cuadrados, y dispondrán de toma de corriente. A la instalación de tiendas de campaña se destinará una superficie de más de 900 metros cuadrados distribuidos en diez parcelas.



Al final del camino se localizará la zona destinada a autocaravanas, con una capacidad de 30 vehículos de este tipo localizados en parcelas de más de 90 metros cuadrados. En los terrenos habilitados habrá aparatos de recarga eléctrica para las baterías de los vehículos y muy cerca estará la zona de servicio para abastecimiento de agua potable y recogida de aguas residuales.



Para acceder a las instalaciones del campin se utilizará el actual camino, que parte de la vía que une la localidad de Jabaloyas con el pico de Javalón. Será acondicionado en sus 650 metros de longitud y, con un ancho de 5 metros, se mejorará el trazado, dotándolo de firme de mezcla bituminosa en caliente. Para comunicar las parcelas y bungalós se acondicionará otro vial secundario con una longitud de 290 metros y trazado de forma que afecte al menor número de árboles. Por estos caminos y de forma subterránea se instalarán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado y energía eléctrica.



Con esta infraestructura se completará la oferta turística de la localidad, donde ahora existen dos establecimientos para alojar visitantes, el hotel La Leyenda del Jabal, que dispone de cinco habitaciones, y la casa rural El Escaramujo. Atraer turismo de aventura

El campin no es la única iniciativa que tiene proyectada el Ayuntamiento de Jabaloyas para impulsar el turismo activo en la localidad, ya que también está previsto poner en marcha un albergue y para ello han solicitado una subvención al Fite de este año con la que cubrirían 120.000 euros del coste del proyecto.



Otra de las iniciativas que tienen aprobadas y que comenzará en los próximos meses es la habilitación de un Sendero Geológico a la entrada del pueblo que permitirá admirar los arrecifes del jurásico que hay en la localidad y que son de gran relevancia por su singularidad.



Para el proyecto cuentan con una ayuda de 30.000 euros a través de la Red Española de Reservas de la Biosfera, según comentó el alcalde, quien señaló que se van a colocar pasarelas de madera para poder admirar las formaciones geológicas y paneles destinados a su interpretación. Entre las iniciativas previstas para el futuro está la construcción de una vía ferrata de dificultada K3 en la Cueva Perotes y ya disponen de todos los permisos para llevarla a cabo, aunque están pendientes de la financiación.