La consejera de Ciencia, Maru Díaz, anuncia la apertura definitiva de Galáctica para el próximo 1 de abril

Galáctica, el centro para la divulgación y la práctica de la astronomía de Arcos de las Salinas, abrirá sus puertas de forma definitiva el próximo 1 de abril, según anunció la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, en las Cortes de Aragón. Lo dio a conocer en el pleno de la Cámara como colofón de su respuesta a una pregunta del PP, formulada por la diputada de este grupo, Maria Pilar Gayán, cuyo objetivo era provocar a la consejera al requerirle que le explicase por qué el centro de Galáctica iba a ser gestionado por una empresa privada cuando ellos están en contra de las privatizaciones.

Maru Díaz respondió que son un departamento de Ciencia que no puede poner a un físico a cobrar entradas, y aclaró que el problema no es que haya una colaboración público-privada en cuestiones como la de Galáctica, sino la forma que entiende el Partido Popular por lo que debe ser ese modelo a la vista de lo que está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, gestionado por los populares, con cuestiones como el campo de fútbol o el quiosco del Parque Grande.

La intención de la pregunta del PP era pinchar a la consejera Díaz por ser un partido opuesto a las privatizaciones. La diputada popular Pilar Gayán aclaró que ellos no estaban en contra de que se hiciese así, porque creían en la “colaboración público-privada” y en la externalización por tratarse de una gestión “viable”.

En cambio, la parlamentaria popular instó a la consejera de Podemos a que explicase por qué ahora ella también lo aceptaba. “No nos parece mal”, dijo, pero “queremos oírla justificar su decisión”, y aclaró que con la pregunta querían poner de manifiesto la “incongruencia política” de la consejera de decir una cosa y hacer luego otra, como en el caso del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, apuntó.

La parlamentaria popular argumentó, antes de escuchar la respuesta, que la propia consejera no se creía lo que le iba a responder, “o igual lo que no cree es su programa electoral”. Le reprochó que lo que hacía así era “renunciar a sus principios políticos para seguir atornillada en ese sillón”.

Maru Díaz le contestó que el problema era ver cómo se producía la colaboración público-privada, y aclaró que la crítica que han hecho siempre desde su formación política y cuando ella era portavoz de la oposición era esa. Le puso como ejemplos de lo que no es adecuado de esa colaboración público-privada las cosas que está haciendo el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A este respecto, comentó que le parecía “muy legítima la colaboración público-privada, lo que no parece normal es una concesión a 75 años al Real Zaragoza, cambiando el uso del suelo para privatizar el campo de fútbol”. Afeó a la parlamentaria del PP reprochándole que ese era el tipo de colaboración entre la Administración y las empresas privadas que no defendía, que en ese caso el club de fútbol pudiera hipotecar o vender el campo, algo que no van a poder hacer con Galáctica, cuyo contrato de gestión es para 5 años.

La consejera añadió que también era importante cuando se hace una colaboración de este tipo o una concesión para la gestión de un servicio, “que no haya tachones en los datos de la documentación, que no bailen las fechas de entrega de documentos, o que no tenga el visto la licitación un día antes de que se entregue el proyecto” como ha pasado en el caso del Quiosco del Parque Grande de Zaragoza.

En positivo, y tras el rifirrafe propiciado por el PP para intentar poner en apuros a la consejera de Podemos y reprocharle que cambiase de ideas por “atornillarse” al sillón de su consejería, Díaz destacó que el proyecto del centro de astronomía de Arcos de las Salinas es ya una realidad tras el trabajo hecho en esta legislatura y que “el día 1 de abril se abrirá Galáctica, un compromiso de este Gobierno”.

La concesión para la gestión por cinco años se ha dado a AstroAndalus tras el proceso de concurrencia competitiva que se ofertó y a la que solo se presentó esta empresa, la misma que lo gestionó el verano pasado durante su apertura parcial.