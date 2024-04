La nueva tendencia es recorrer la provincia en bicicleta o caminando en busca del silencio

Una grabadora de calidad y paciencia son suficientes para obtener buenos audios

El universo de la ruta ciclista Montañas Vacías da un paso más hacia un nuevo modelo de viaje sensorial y apuesta por el regalo que en la ajetreada cotidianidad supone encontrar un oasis de silencio. Ernesto Pastor, el padre de este viaje cicloturista que atrae a decenas de ciclistas a las provincias de Teruel, Guadalajara y Cuenca en su versión más despoblada, apuesta por implementar la experiencia de viajar en bicicleta prestando atención, además, al oído. La provincia de Teruel se reivindica como un destino de quietud, también acústica, en el que poder aislarse de la contaminación sonora, de la misma manera que se huye de la contaminación lumínica para la observación del cielo.Un viaje de cicloturismo, y más por un territorio salvaje y desierto como lo que se ha dado en llamar la Laponia española, es una experiencia sensorial en el que la vista tiene un papel fundamental descubriendo horizontes inéditos en la vorágine del día a día. En este contexto, Pastor da un paso más. Y es que cuando el ciclista deja de dar pedales y se apaga el crepitar del neumático contra la tierra de la pista forestal por la que transita, se encuentra súbitamente con el sonido de su agitada respiración. Después, cuando se calma el jadeo, van apareciendo otros sonidos como el piar de los pájaros, el viento jugueteando con las copas de los árboles o el murmullo del agua que baja impasible por un arroyo de montaña. Y, con un poco de suerte, a veces aparece el silencio.Armado con una grabadora profesional, comprada de segunda mano, Ernesto Pastor aprovecha sus salidas en bici para recoger paisajes sonoros, siempre buscando los de mayor pureza, ajenos a la contaminación acústica provocada por la acción del ser humano.La Agencia Europea del Medio Ambiente (European Environment Agency - EEA) alerta del impacto que el ruedo provoca en la salud y en el medio ambiente. La EEA calcula que “al menos uno de cada cinco europeos está actualmente expuesto a niveles de ruido del tráfico rodado que se consideran perjudiciales para la salud”, y que ese ratio se multiplica en áreas urbanas. Según la Agencia Europea, “113 millones de europeos se ven afectados por una exposición a largo plazo al ruido del tráfico diurno, vespertino y nocturno de al menos 55 decibelios. Además, veintidós millones de europeos están expuestos a elevados niveles de ruido procedente del tráfico ferroviario, cuatro millones a elevados niveles de ruido de los aviones y menos de un millón a elevados niveles de ruido ocasionado por las industrias”.En este sentido, la Agencia destaca en su informe 14/2016 que “la contaminación acústica es un problema importante para el medio ambiente de Europa. El transporte y la industria son las principales fuentes de preocupación y la exposición prolongada puede dañar la salud humana y afectar negativamente a los ecosistemas. La legislación europea tiene como objetivo reducir la contaminación acústica y también destaca la necesidad de preservar zonas que actualmente no están afectadas. Estas zonas denominadas tranquilas son un componente importante del paisaje sonoro europeo y pueden ofrecer refugios lejos de la contaminación acústica. Este informe se propone identificar dónde podrían estar estas posibles áreas tranquilas y ofrece una idea de cómo podrían beneficiar a las poblaciones humanas y silvestres que habitan o se benefician del paisaje sonoro rural europeo que actualmente no se ve afectado por la contaminación acústica”.También el canal de televisión CBS alertó esta semana del crecimiento de personas que buscan y protegen los lugares silenciosos del plantea. Según el artículo publicado por la cadena, el 90 por ciento de los niños no experimentarán el silencio en toda su vida, tal y como recoge la correspondencia entre el ecologista acústico el escritor y profesor Gordon Hempton y profesor Paul Bogard.En este sentido, Pastor recogió el testigo de la EEA y defendió “están demostrados los efectos beneficiosos que tiene en el cuerpo humano y en la salud el tema del silencio y el pasar tiempo en la naturaleza en un lugar completamente protegido de toda perturbación o contaminación acústica de origen humano”.En ese sentido, el promotor de la ruta Montañas Vacías defendió que en la provincia de Teruel “tenemos un patio de juego a nivel internacional que debemos proteger, porque todo indica que lo que tenemos es un recurso que a nivel internacional cada vez se valora más a la hora de gente que busca específicamente esos destinos a la hora de reconexión, que también se puede decir desconexión”.Esa idea de reconectar con el sonido “marida a la perfección con la bici”, aseguró Pastor, aunque también añadió a los senderistas e incluso a los jinetes a caballo, que “cada vez son más los que hacen Montañas Vacías a caballo”. “Así surgió la idea del soundpacking”, viajando en bici por pistas forestales y caminos poco frecuentados.Así, armado siempre con su grabadora, el grabador de sonidos está siempre atento. “Siempre atento, buscando instantes que puedan captar la belleza de un paisaje sonoro. Como en fotografía, se trata de transmitir emociones”.Esas emociones se están plasmando en una serie de entradas en redes sociales y más adelante se recogerán todas en un mapa interactivo en el que se podrán escuchar las grabaciones ubicándolas en la provincia.