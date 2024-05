Las auxiliares de ayuda a domicilio protestan en la Comarca del Jiloca por el nuevo precio del servicio

Por

Las auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Jiloca se presentaron en el pleno comarcal celebrado este jueves para protestar por las nuevas tarifas que la Comarca ha aprobado para los usuarios. Según las trabajadoras, al haberse encarecido el servicio los receptores de esta ayuda habrían rebajado su demanda de horas por lo que la plantilla teme por la continuidad de los puestos de trabajo. Desde la entidad comarcal, el vicepresidente, Rubén Navarro, explicó que las tarifas se ajustan a la legislación y que están escaladas en función de los ingresos del usuario, entre los 6 y los 21 euros la hora. Y aunque reconoció que ha habido bajas en el servicio en los últimos días, quiso mandar un mensaje tranquilizador al colectivo de las auxiliares, con quienes se ha emplazado a mantener una reunión la próxima semana.



Marisol González, una de las auxiliares implicadas, aseguró que “la subida ha sido desorbitada” ya que aseguró que “en algunos casos ha sido del 100% lo que ha provocado que muchos (usuarios) se hayan dado de baja”. González estimó que “21 euros por hora es una barbaridad (...) Nadie paga 21 horas porque le limpien” y explicó que muchos receptores de la ayuda “se han quedado sin poder asumir ese gasto”.



La auxiliar resaltó que en los últimos días se han producido hasta 13 bajas entre los usuarios del servicio, “y el que tenía ocho horas, se ha quedado con 4, porque no pueden renunciar a esos servicios”.



Por todo, las trabajadoras reclaman su trabajo “no se haga como un negocio. No lo es” . En la actualidad, la plantilla está compuesta por casi 40 profesionales, y se verá reforzada durante el verano con siete personas más para cubrir los turnos vacantes por las vacaciones.



Por su parte, el presidente el funciones de la Comarca del Jiloca, Rubén Navarro, explicó que “ el servicio estaba en quiebra y tuvimos que subir ingresos para mantenerlo”. Navarro señaló que el precio varía en función de los ingresos del receptor de la ayuda y que “al final sale un precio medio de 13,40 euros. El que pague 21 es porque tiene muchos ingresos, y el que paga 6 o 7 euros que es el que tiene pocos”.



“La semana que viene las convocaré a una reunión y les voy a explicar el porqué” de la subida, señaló el responsable comarcal, que aseguró que “la comunicación se ha roto en alguna parte porque nosotros hemos informado a las trabajadoras sociales, y las trabajadoras sociales a lo mejor no han comunicado con exactitud a sus auxiliares”.



La Comarca presta un global de 90.000 horas de servicio a domicilio y recibe del Gobierno de Aragón el equivalente a 28.000 horas, por lo que las casi 62.000 restantes se financian con recursos propios. Mientras las actuales “reglas fiscales no dejan meter remanentes a gasto ordinario. Para cuadrar el presupuesto hay que reducir gastos o incrementar los ingresos”, concluyó Navarro.