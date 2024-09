Los machos, burros y caballos llenan del “sabor de antaño” el certamen de Orihuela

Los machos, considerados los tractores del pasado, impregnaron del “sabor de antaño” la Feria de Orihuela del Tremedal, que este domingo cerró su edición número XXIV con éxito rotundo de participación y también de ventas, según confirmaron los propios expositores.

El alcalde de la localidad, Rafael Samper, destacó el interés del Ayuntamiento por recuperar esas actividades tradicionales de la feria, en la que hubo desde desfile de machos hasta exhibiciones de ganado equino y afinado de esquilas. Samper indicó que la presencia de casi un centenar de machos fue uno de los grandes atractivos y comentó que se trata de un animal con “mucho arraigo” en la Sierra de Albarracín, puesto que era básico para la realización de los trabajos forestales y agrícolas del pasado.

El guarnicionero Mariano Fons, este domingo en su puesto de la Feria de Orihuela del Tremedal



A la muestra, la única de toda la Sierra de Albarracín, asistió también el diputado provincial de Agricultura, Miguel Ángel Navarro, quien subrayó la importancia que tienen las subastas de las ferias para preservar la pureza y “ayudar a los ganaderos a mejorar su cabaña”. En la puja de rasa aragonesa y ojinegra se vendió todo, confirmó Navarro.

El diputado alabó la importancia que tiene la muestra de Orihuela, única de toda la Sierra de Albarracín, de la que incidió en su carácter familiar y en la gran cantidad de gente que reune: “Es un día de familia donde los niños vienen a disfrutar, los padres les enseñan los animales y además el recinto ferial, en una pradera, es muy acogedor”, describió.

Exhibición de los caballos del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza



Los comerciantes estaban muy contentos con las ventas y algunos el domingo por la mañana ya no tenían apenas género por la gran afluencia de personas que hubo el sábado. Es el caso de David Calvo, de la Cooperativa San Miguel de Calanda, que terminó el primer día de la muestra todas las cajas de melocotones que había llevado: “Siempre se me acaban todos, pero este año los he vendido mucho más rápido”, reconoció. Este domingo estaba aún porque todavía tenía olivas y también aceite, cuya venta este año cuesta más “porque está caro”, reconoció.

También Donato Tello, que vende esquilas, tenía este domingo poco género debido a las numerosas ventas del fin de semana, como también algunos de los expositores dedicados a los embutidos y quesos, que hicieron corto de algunas de las referencias.



El alcalde (Izq.), el diputado de Agricultura y el jefe de los Servicios Agropecuarios de El Chantre, este domingo en Orihuela



Otro de los expositores que vende esquilas, Mariano Fons, que es guarnicionero de cuarta generación, indicó que la Feria Ganadera de Orihuela del Tremedal es un buen lugar para comercializar su producto y que la mayor parte de sus clientes son ganaderos, no como en algunas otras exposiciones, en las que la gente le compra los cencerros para decoración. Fons, conocido como Guarnicionero Marian, recorre todas las ferias ganaderas de Teruel ya que también se desplazó hasta las de Cedrillas, Mora de Rubielos, Cantavieja y Mosqueruela. En lo que respecta a la de Orihuela, detalló que se trata de un certamen que ha evolucionado mucho y que en los últimos años “ha mejorado” en lo que respecta al peso que tienen los animales.

Pero además de una feria ganadera, la oriolana es también una muestra muy querida por las familias por las numerosas actividades que ofrece a los niños, como montar a caballo, los espectáculos de monta o las exhibiciones de perros pastores. Julia se desplazó desde Teruel junto a su hija pequeña y unos amigos porque “es una feria muy entretenida, tiene muchas cosas para los críos y puedes ver a los animales. Desde Albarracín acudió Rocío, quien reconoce que va todos los años porque “a los niños les gustan los animales y las exhibiciones y, ya de paso, damos un paseo y compramos alguna cosa”.