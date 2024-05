Los termómetros caen hasta los -5,8 en Alcalá de la Selva y los -4,4 en Fortanete

Por

Las heladas de los últimos días se agudizaron todavía más en la madrugada del jueves al viernes, donde los termómetros bajaron hasta los 5,8 grados bajo cero en la Virgen de la Vega, en Alcalá de la Selva, y hasta los -4,4 en Fortanete. Según los expertos, las heladas agravan aún más la sequía que hay en estas zonas, puesto que la vegetación se deshidrata a consecuencia de la congelación.



El responsable de las estaciones de los Polos del Frío, que cuenta con medidores en varias sierras turolenses, Manuel Sabater, indicó que el viento en calma registrado durante la madrugada fue lo que propició el desplome del mercurio.



Aseguró que estas bajas temperaturas no son un fenómeno extraño para la época, pero sí alertó de que el calor registrado algunas semanas antes hizo que la vegetación adelantara su ciclo. “Que hiele a finales de abril o principios de mayo es común, pero otros años está la vegetación bastante más ralentizada”, indica, para añadir que el hielo habrá causado estragos en algunas plantas y leñosas, como los frutales.



Por otro lado, Sabater reconoce que la vegetación soporta mejor las heladas cuando tiene un mayor grado de humedad, algo que no se ha dado en la mayor parte de la provincia de Teruel, donde la sequía está incluso desecando árboles de gran resistencia, como pinos o carrascas.



En cuanto a las zonas no habitadas, la temperatura cayó hasta los 8,7 bajo cero en la zona de El Portero, en Monteagudo del Castillo, y a los -7,4 en La Cespedosa de Linares de Mora.



