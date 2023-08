Los trabajadores del servicio de recogida de basura de la Comarca del Jiloca, firmes en la convocatoria de huelga

La cita convocada esta mañana de jueves a las 10:00 horas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje por los trabajadores del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Comarca del Jiloca estaba, al cierre de esta edición, abocada al fracaso.

Los trabajadores aseguraron el miércoles a este rotativo su intención de mantener la convocatoria de huelga. Mientras, fuentes de la Compañía FCCMA confirmaron a DIARIO DE TERUEL su intención de no comparecer en el Sama argumentando que “se hizo el ofrecimiento” de reunirse en septiembre aunque se aseguró desconocer “cuál será la postura de la parte social”, a la que se le habría propuesto sentarse a negociar desde el comienzo. FCC asegura que no ha habido tiempo de negociación después de que asumiera el servicio de la recogida el pasado 1 de agosto, y se insistió en que de mantenerse estos plazos marcados por el comité de huelga convocando el paro apenas 48 horas después de que FCC asumiera el contrato entendería que “hay mala fe”.

La empresa reconoció el miércoles la prioridad de poder atender las necesidades de los municipios que desde el próximo día 14 celebrarán sus fiestas de agosto aunque también aseguró que “no las da como asumibles”.

Postura

Preguntada la compañía sobre su postura ante las reivindicaciones de los 89 trabajadores que FCC subrogó tras hacerse cargo del servicio, las fuentes de la empresa aseguraron que “cuando se ha entrado a un contrato siempre se han mejorado “las condiciones de los trabajadores, e insistían en que “raro sería que no pudiéramos mejorar sus condiciones pero no hemos tenido opción”, asegurando que los contactos mantenidos hasta entonces fueron exclusivamente para hablar de la subrogación y no de las condiciones laborales de los nueve empleados.

En este contexto, las mismas fuentes fueron tajantes en la tarde de ayer al asegurar que “la empresa no puede asumir la coacción de empezar una huelga” y ratificaron la postura de FCCMA de no asistir a la cita de esta mañana en el Servicio de Mediación.

La compañía habría emplazado a la parte de los trabajadores a reunirse en el Servicio de Mediación y Arbitraje el 10 de agosto a las 12:00 horas, aunque los empleados apuestan por sentarse cuanto antes, antes de que pase el verano. Entre sus reivindicaciones destacan la necesidad de actualizar el salario base después de cinco años con él congelado, cobrando menos del Salario Mínimo Interprofesional. Según declaraciones de uno de los miembros del comité de huelga recogidas ayer por este periódico “los peones estarían cobrando 889 euros y los conductores 1.045 o 1.100 euros”.



También reclaman la revisión de pluses como el de toxicidad y actualizar, y fijar el importe de la paga de beneficios y las vacaciones. También reivindican que se fijen las condiciones de la prestación del servicio en días festivos y el número de horas extraordinarias que se puedan imponer a cada trabajador y cuántos días consecutivos puede trabajar cada empleado como máximo. Se pide el reconocimiento de la antigüedad, la fijación de dietas y la contratación de personal suficiente para desarrollar el servicio en condiciones de seguridad y salud laboral. Los trabajadores quieren que todo ello se recoja en un convenio con la empresa.