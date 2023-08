Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la Comarca del Jiloca plantean una huelga a partir del 14 de agosto

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos de la Comarca del Jiloca amenazan con ir a la huelga a partir del 14 de agosto si la nueva concesionaria no atiende a sus demandas laborales que arrastran, aseguran, desde hace más de un año y que la anterior empresa encargada de la recogida no atendió por estar en situación de interinidad, toda vez que hubo expirado su concesión.



Por su parte, fuentes de la empresa FCC, actual concesionaria del servicio, han rechazado la cita convocada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama) para este jueves al entender que nose han cumplido los plazos necesarios para entablar una negociación después de que hubiera asumido el servicio el pasado 1 de agosto.

Los nueve empleados de la empresa FCCMA, que desarrolla desde el 1 de agosto el servicio de recogida de basuras en la Comarca del Jiloca, subrogados de la anterior concesionaria, acordaron el pasado 2 de agosto ejercer su derecho a la huelga si no se atendían sus reivindicaciones laborales.

El comité de huelga, constituido ese mismo día, asegura que “desde hace tiempo vienen sufriendo una situación conflictiva que afecta tanto al salario de los trabajadores, como a la incertidumbre en cuanto a la forma y tiempo de trabajo, descansos, pagas extra o pluses abonados por la empresa. Que esta situación ya existía con la anterior empresa, y se intentó hablar con la nueva concesionaria, cuya respuesta fue que iba a tratar de despedir a todos los trabajadores, sin indemnización alguna. Se ha tratado de hablar con Comarca del Jiloca, que se ha negado no ya a recibir a los trabajadores, sino siquiera a dar una cita para escuchar a los trabajadores” por lo que entiende que “no es posible llegar a ningún acuerdo con la concesionaria”. Los representantes de la plantilla se refieren a esterilidad de las “reuniones previas (tanto presenciales como telefónicas)”, en las que la empresa habría amenazado con “dejar a los trabajadores en la calle antes siquiera de negociar nada”, por lo que toda la plantilla acordó “ejercer su legítimo derecho a huelga” a partir del 14 de agosto.

Reivindicaciones

Entre sus reivindicaciones destacan la necesidad de actualizar el salario base después de cinco años con él congelado, cobrando menos del Salario Mínimo Interprofesional. Según declaraciones de uno de los miembros del comité de huelga recogidas ayer por este periódico “los peones estarían cobrando 889 euros y los conductores 1.045 o 1.100 euros”. También reclaman la revisión de pluses como el de toxicidad y actualizar, y fijar el importe de la paga de beneficios y las vacaciones.



También reivindican que se fijen las condiciones de la prestación del servicio en días festivos y el número de horas extraordinarias que se puedan imponer a cada trabajador y cuántos días consecutivos puede trabajar cada empleado como máximo. Se pide el reconocimiento de la antigüedad, la fijación de dietas y la contratación de personal suficiente para desarrollar el servicio en condiciones de seguridad y salud laboral. Los trabajadores quieren que todo ello se recoja en un convenio con la empresa.

En este marco, el comité de huelga entregó el día 3 de agosto a la compañía FCCMA la notificación de preaviso de huelga que fue recibido, además, por el Sama.

Tanto los miembros del comité de huelga como el abogado de los trabajadores confirmaron ayer a DIARIO DE TERUEL su intención de comparecer mañana, 10 de agosto, en el Sama para negociar con la empresa, a pesar de que esta ha anunciado por escrito que no estará en esa mesa. FCC argumenta que la empresa “ha asumido el servicio el día 1 de agosto y el día 2 ha quedado acreditado que los trabajadores se constituyen en comité de huelga” y entiende, además, que “de la propia documentación “presentada por el comité “se constata que no ha habido ni un día de negociación, ni siquiera un ofrecimiento para la misma, lo cual es una contravención del principio de buena fe que debe regir toda negociación” por lo que entiende que el planteamiento es “a todas luces ilegal”. Por ello, la compañía emplaza a la parte contraria a negociar el 20 de septiembre en sus instalaciones a las 12:00 horas.

Comunicados

El intercambio de comunicados continuó ayer con la respuesta de los empleados quienes, a través de su abogado, aluden a la existencia de “mala fe y artimañas utilizadas por parte de la empresa tratando de vulnerar los derechos de los trabajadores” y que “serán denunciadas donde haya lugar”.

La carta del letrado manifiesta que es “absolutamente baladí que la empresa entrase a hacerse cargo del servicio el 1 de agosto” ya que, continúa, “desde finales de mayo, una vez que se tuvo conocimiento de que FCCMA era la adjudicataria, esta parte se puso en contacto” con la compañía para “comunicarle la realidad de los trabajadores”. En la misiva se detallan contactos, primero por videoconferencia el de junio y, después, de forma presencial en un restaurante de Calamocha al que fueron “citados al objeto de negociar las condiciones que se fijan en la toma de acuerdo de la huelga y que por parte de FCC se había dicho que ya existían convenios al respecto en otras partes de España”. El escrito del letrado de los trabajadores relata cómo, una vez allí, se les dijo que “en realidad no iban a negociar nada sino que lo que piensan es no subrogar a ninguno de los trabajadores a los que tampoco piensan indemnizar de ninguna manera”.

Además, continúa el abogado en su respuesta, refiere la contestación que la empresa habría dado a uno de los miembros del comité de huelga cuando éste hubo “comunicado al encargado de la empresa (...) que el jueves está citado para la conciliación”, a lo que el responsable le habría respondido, según el relato del letrado, que “la empresa no tiene ningún conocimiento de dicha citación y que no tiene permiso para ir”, y añade que “han amenazado a todos los trabajadores con importantes sanciones graves y proceder a su despido disciplinario si siguen adelante con la huelga convocada”.

Posturas

Este rotativo ha intentado contactar con el presidente de la Comarca del Jiloca, sin éxito, para conocer la postura de la institución sobre este conflicto o si va a tomar medidas en uno u otro sentido. Según el relato de la parte de los trabajadores, se habría insistido en solicitar un a reunión con la presidencia que, además, es la encargada del área de recogida de residuos, aunque esa cita no se ha producido.

Los trabajadores confirmaron ayer a DIARIO DE TERUEL su intención de seguir adelante con la huelga anunciada a partir del 14 de agosto, coincidiendo con las fiestas de varias localidades como Calamocha. Temen que si se supera el momento crítico del verano, cuando la empresa debería haber reforzado la plantilla para hacer frente a crecimiento de las toneladas de residuos que se recogen, su reivindicaciones perderá fuerza.

En este sentido, denuncian que en esta ocasión la empresa no ha reforzado los turnos y que la recogida se está haciendo con los turnos de invierno. “Hemos hecho las frecuencias de invierno en el mes de julio, cuado se duplica. Si se tiene que pasar todos los días y se pasa cada dos, cuando vas hay que recoger la basura de los suelos” porque los contenedores no tienen capacidad suficiente. Los representantes del comité de huelga recuerdan que en julio se trataba de la empresa saliente, pero “ahora estamos con al nueva empresa y estamos haciendo lo mismo, las mismas frecuencias de invierno” y señaló que “tanto Comarca como la empresa se están excusando un dinero de los refuerzos que no están poniendo y la gente se nos queja a los que vamos a recoger la basura”, lamentó.

Dos muertos

Los trabajadores aseguran estar sujetos a un nivel de estrés y de exigencia física muy elevados e incluso aseguran que esta situación ha sido la causante de dos muertos. “En su día se mató un chico, que le hemos enterrado este año después de casi dos años en la UCI en la Maz de Zaragoza. Se durmió en una de las rotondas de Cella y se mató. Y otro que se mató en Bronchales, que se estrelló con una casa”, recordó uno de los miembros del comité de huelga que refiere, en primera persona, afecciones cardiacas.