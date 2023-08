Los trabajadores del servicio de recogida de basuras del Jiloca dicen no saber qué servicios mínimos deben cumplir el lunes

La empresa FCCMA, adjudicataria, al frente desde el pasado 1 de agosto del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Comarca del Jiloca, no acudió este viernes a la reunión a la que le habían emplazado los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo. La empresa había asegurado el jueves que no acudiría a esa cita por entender que la convocatoria de un paro a partir del lunes, 14 de agosto es ilegal.



Mientras, desde la parte laboral se denuncian represalias contra los trabajadores a los que se les habrían cambiado los recorridos con rutas más largas y por localidades más dispersas. Además, los trabajadores aseguraron ayer que desde la empresa no se habían puesto en contacto con ellos para establecer unos servicios mínimos. “La empresa no ha hecho nada en relación a los servicios mínimos y lo que la Ley me dice es que estos debe decidirlos la autoridad gobernativa”, recordó Sergio Méndez, abogado de los trabajadores. Méndez se dirigió tanto a la Inspección de Trabajo que, a última hora de la mañana, le confirmó que desde la Comarca del Jiloca se había remitido tanto a la empresa como a los trabajadores un correo detallando los servicios mínimos. Méndez aseguró que esa notificación no había llegado, al cierre de esta edición, al comité de huelga ni a él, como representante legal.

Negociación

“Tiene que haber una negociación para decidir no solo las horas sino qué trabajadores van a hacer esa huelga, y la empresa no ha hecho nada”, apuntó el representante legal que lamentó que “los únicos que se están preocupando por eso son los trabajadores”. El jueves la empresa evitó cualquier reunión mientras estuviera convocada la huelga por entender que esa medida era ilegal y para evitar darle legitimidad a través de los hechos.

Tampoco se había recibido noticia de la empresa en relación a las consecuencias que, según informó el representante de FCCMA, tendría secundar el paro. El jueves, el portavoz de la compañía anunció que se iban a “iniciar los trámites de conflicto colectivo” y que se notificaría a los trabajadores las consecuencias que pueden conllevar participar en la huelga” al tiempo que la compañía se prepararía “para una huelga hostil”.

Mientras, el letrado de la parte laboral denunció ayer que “están tomando represalias contra los trabajadores, cambiándoles las rutas que llevan años hechas, por otras inventadas, que suponen muchas más horas y muchos más contenedores a recoger”.

Comité de huelga

Los nueve trabajadores del Servicio de Basuras de la Comarca del Jiloca acordaron el pasado día 2 empezar una huelga a partir del lunes 14 de agosto por las condiciones en las que están desarrollando su trabajo.

El comité de huelga y el representante legal de los trabajadores habrían acudido en el mes de mayo a una reunión en un hotel de Calamocha con los responsables de la empresa para empezar a negociar las condiciones laborales de los trabajadores, que iban a ser subrogados por la empresa entrante, FCC, después de haber estado prestando sus servicios para Aragonesa de Servicios, que no se presentó al concurso. En esa reunión, según la versión del abogado de los trabajadores. Para el portavoz de FCC esa reunión tuvo solamente carácter informativo y criticó que no se hubiera constituido una mesa de negociación.

La huelga está convocada a partir del lunes, 14 de agosto, cuando muchos de los pueblos de la provincia celebran sus fiestas, incluido el municipio de Calamocha, que es el más importante de la zona de recogida del contrato firmado por FCC y la Comarca del Jiloca.