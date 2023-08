Los vecinos de Galve celebran la apertura de un museo “fantástico, magnífico y fabuloso”

Por

Más de 200 personas visitaron este sábado el Museo Paleontológico José María Herrero en Galve. El centro celebró una jornada de puertas abiertas después de que abriese al público el pasado 18 de julio para que los vecinos del municipio y de los alrededores pudieran conocer el contenido que se expone en su interior. Y no dejó frío a nadie, ni grande ni pequeño, y todos se quedaron boquiabiertos al entrar en el recinto y encontrarse con el gran saurio atravesando el muro.



Pero el protagonista absoluto de la jornada fue José María Herrero. El impulsor de todo el movimiento paleontológico que se vive hoy en Galve y en la provincia con la identificación de ejemplares de especies hasta entonces inéditas, estuvo en boca de todos. Su recuerdo, el de su pasión y el de la exposición que ofreció durante treinta años de forma provisional a la espera de la creación de este museo fueron el tema de conversación recurrente en la jornada en los pasillos del museo.



Aunque estaba previsto que las puertas se abriesen para los vecinos de Galve a las 12:00 horas, fueron muchos los que un rato antes ya habían accedido al recinto. La curiosidad acuciaba. En la recepción, los guías del centro se esmeraban por explicar a sus vecinos y visitantes cómo realizar correctamente el recorrido, adelantándoles lo que se iban a encontrar en cada una de las salas. Y la gente no dejó de entrar durante toda la mañana y también, aunque en menor medida, por la tarde.



Francisco Sangüesa, alcalde de Galve, estaba pletórico. Tratando de esquivar los nervios por el estreno, el edil explicó que la puesta en marcha del Museo José María Herrero supone “un relanzamiento para el pueblo. Es darle mucha vida. Y no solo para Galve porque un museo como este en un pueblo le abre las puertas al resto de la provincia y a toda la región” e incluso se permitió soñar con que se conozca a Galve fuera del territorio nacional. Sangüesa justificó la sorpresa de sus parroquianos porque “es un lugar que la gente no se imagina, ni el local ni como se ha expuesto la colección de José María (Herrero)” en lo que calificó como “un reto que el Ayuntamiento tenía con él”.



Sobre la colección, el alcalde afirmó que “es única. Tiene mucho valor y es la esencia de la Paleontología porque no hay maquetas sino que es todo lo que sale en las excavaciones. Está todo muy bien estudiado” y felicitó a la empresa Paleoymas por el trabajo que ha realizado en el montaje de la exposición.



Sobre el futuro, se confirmó la intención de ir renovando en el futuro el contenido del museo. “Habrá que ir regenerándolo para no caer en la monotonía”, dijo el alcalde, que no descartó en el futuro “poner nuevas piezas o hacer una ampliación”.

Sangüesa se mostró “súper orgulloso de, en la legislatura anterior con Maribel Herrero y el resto del equipo, haber sido capaces de dar vida a este proyecto que estaba atascado desde hace veinte años”.



La musealización se ha financiado con cargo a tres partidas de fondos Fite con un total de 340.000 euros. Además, los últimos retoques de la obra se financió con cargo al Plan de Obras y Servicio de la Diputación de Teruel con una partid ade 50.000 euros. Sobre el resto del coste del edificio, no se pudo precisar el montante de la inversión dado que el proyecto se inició hace más de dos décadas.



La teniente de alcalde en Galve, Maribel Herrero, es, además, hija de José María Herrero, pionero de la Paleontología en Galve. Con brillo en los ojos, aseguró que sentía “muchísima alegría, satisfacción, emoción ... todo. Porque es un proyecto que fue muy deseado y que durante mucho tiempo se quiso sacar adelante y después de casi de casi 30 años se ha visto cumplido”. Sorpresas y recuerdos

Una de las guias del museo, Alba Herrero, reconoció que a la gente le llamó “mucho la atención la cabeza del dinosaurio y ver los fósiles expuestos en las vitrinas y las réplicas que se han hecho de cada dinosaurio” y destacó, además, las imágenes de las pantallas interactivas de cómo era el pueblo de Galve hace más de 100 millones de años.



Uno de los primeros visitantes del Museo el sábado, Ángel Español, acudió al museo aprovechando la jornada de puertas abiertas para “ver cómo era el museo” Español reconoció su sorpresa, una “sorpresa magnífica”, dijo, sobre todo por “el dinosaurio que sale por la pared. Impacta mucho”.

Rafael Molina y Gloria Martín llegaron desde la ciudad de Teruel a propósito para visitar el museo. “Ya conocía el anterior de José María Herrero, que fue el pionero de todo esto. Hace muchos años fuimos a su casa donde tenía su tallercico. Era una gozada oir a este hombre cómo te contaba”, dijo él. Por eso, cuando se enteraron por el periódico de la celebración de una jornada de puertas abiertas decidieron subir a Galve a “ver cómo ha quedado la cosa”. “Me parece fabuloso la información visual”, aseguró Molina con una sonrisa de satisfacción dibujada en su cara. Mientras, Gloria Martín destacó la amplitud de la institución y el número de piezas. “No sabía que tenían tanto para exponer” y añadió su aprobación a los audiovisuales.



Apenas a un metro de estos dos visitantes había un grupo de cuatro adolescentes que miraba atenta un panel explicativo sobre el Aragosaurio. Elena Rovira, de 11 años y vecina de Zaragoza, pasa sus vacaciones en Galve dijo del museo que “es chulísimo” y que le había encantado porque le “interesa mucho la historia”. A su lado, Nerea Monzón, que también veranea en Galve, destacó que “la presentación está muy bien organizada” y dijo que para el pueblo es “un honor tener este museo”.

Acompañado de sus hijos, Khalid Cherkaoui miraba con curiosidad una de las últimas vitrinas del recorrido. “No esperábamos que hubiera quedado tan bien. Después de cómo estaba el antiguo a este ha cambiado bastante”, valoró. Los muchachos -aseguró- “están bastante contentos descubriendo cosicas”. para reconocer que cada vez le por “más interés” a la Paleontología.



Chabier Carqués, de Aguilar del Alfambra, acudió a Galve a propósito para visitar el museo. “El jueves, unos amigos de Jorcas me dijeron que habían abierto un museo mucho más acorde a la figura de José María Herrero y nos decidimos a venir a verlo. Pero ha sido una coincidencia venir en el día de puertas abiertas”, dijo para valorar a continuación que el centro le parecía “impresionante y fantástico”.



Casi en la puerta, y con su hijo de tres años en brazos, Rosa Sánchez, de Teruel y veraneante en Galve, destacó que “se ha explotado todo lo que tenían y se ha ampliado un poco la colección y se ha hecho bastante dinámico para que se pueda ver todo el material y se pueda interactuar con él”. Rafael Valero, su marido, es descendiente de Galve y la de este fin de semana fue la segunda visita que hizo al museo esta semana.”Es una lástima que teniendo la colección de José María (Herrero) o tuviéramos un museo como Dios manda para enseñarla, porque a nivel científico es una chulada”, reconoció.



Entre los visitantes había algunos cuya implicación en el proyecto había sido una cuestión vital. Además de la teniente de alcalde, Maribel Herrero, Marisol Herrero, su hermana, o Isabel Gascón, viuda de Herrero.



Marisol Herrero confesó sentirse “súper emocionada, encantada” y reconoció haber “llorado un rato” recordando a su padre. Mientras, su madre, Isabel Gascón, de 92 años, también se emocionaba “como lo he hecho poco a poco con mi marido” después de que sus “hijos y marido han luchado mucho”, dijo.