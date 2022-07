Mezquita de Jarque construye la depuradora para acoger industrias del jamón y de salazón

El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque está construyendo en el polígono Los Llanos una depuradora de aguas residuales para poder acoger a industrias del jamón y de salazón. Una de las industrias podría ser la anunciada Espuña con su secadero de jamones que crearía 40 puestos de trabajo pero que necesitaba como paso previo la especial depuradora para tratar las aguas salobres resultantes del procesamiento de los perniles. La inversión que se está realizando es la depuradora de aguas residuales es de un millón de euros, que financia el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se espera que en octubre esté terminada la depuradora de aguas residuales, si bien el plazo otorgado es diciembre.

El alcalde de Mezquita de Jarque, Herminio Sancho, manifestó que se estaba construyendo la depuradora de aguas residuales especial para tratar las aguas salobres resultantes de industrias cárnicas o de salazón.

Herminio Sancho reseñó que esta especial depuradora de aguas residuales quita la sal del jamón y queda muy apta para echarla al río cumpliendo toda la normativa existente.

Industrias

En esta línea, el alcalde de Mezquita de Jarque comentó que con la depuradora de aguas residuales se pueden instalar en el polígono industrial de la localidad, Los Llanos, industrias cárnicas o de salazón, no sólo Espuña, que por otra parte, “a mí no me ha dicho que no se quiere instalar”. En este punto, Herminio Sancho añadió que Espuña como la mayoría de empresas está sufriendo problemas por el precio de la electricidad.

El primer edil del municipio de Mezquita de Jarque apuntó también que la estación depuradora de aguas residuales especial para el tratamiento de la sal está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que así lo recogió en los Presupuestos Generales del Estado. Con el millón de euros concedidos se cubren los costes de movimientos de tierras, obra civil, equipos e instalaciones, los trabajos de urbanización necesarios, así como los requerimientos que imponga la normativa sobre seguridad y salud. La puesta en marcha de la depuradora está prevista para diciembre de 2022, si bien el alcalde comentó que las obras podrían estar terminadas en octubre.

Espuña ha expresado en los últimos años el interés de la firma por montar la planta de producción de perniles en Mezquita donde tiene adquiridos los terrenos necesarios en 2018. La inversión que anunció fue de 13 millones de euros y 40 empleos a pleno rendimiento, que se llevará a cabo en distintas fases y que alcanzará una producción de 400.000 piezas al año. La primera parte del proyecto costará cinco millones y crearía 15 empleos. El secadero de jamones en Mezquita contribuirá a consolidar y asegurar la continuidad de la planta de loncheado que la propia Espuña tiene en Utrillas. Mezquita soporta la servidumbre de una subestación eléctrica que distribuye energía para otros lugares.