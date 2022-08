Monforte de Moyuela revive la llegada del Cid con un pueblo entregado al héroe castellano

En la recreación de la llegada del Cid a Montefuerte participa todo el pueblo de Monforte de Moyuela



Monforte de Moyuela celebró este sábado su séptima edición de la recreación histórica de la llegada del Cid a Montefuerte y que recoge el Cantar del mio Cid. En la fiesta cidiana de Monforte de Moyuela, cuya primera edición fue en 2007, participa todo el pueblo. Los vecinos se visten a la usanza medieval y las calles se engalanan con estandartes, telares, escudos y con herramientas de oficios que hoy en día utilizan los artesanos. La fiesta de la recreación de la llegada del Cid a Montefuerte la organiza la Asociación Cultural Montefuerte. La próxima edición de la fiesta del Cid en Monforte de Moyuela será dentro de tres años.La séptima recreación de la llegada del Cid a Montefuerte en Monforte de Moyuela arrancó con la llamada a villa. Seguidamente llegó el Cid a Montefuerte con una pequeña hueste y músicos que fueron aclamados por el pueblo de Monforte de Moyuela. Tras una pequeña alocución del Cid en la plaza de Monforte de Moyuela el héroe castellano montado en un caballo recorrió con sus hueste las calles del pequeño municipio de la Comarca del Jiloca.La presidenta de la Asociación Cultural Montefuerte de Monforte de Moyuela, Eva Roche Sevil, explicó el programa de este año de la recreación. “Primero llega el Cid a la villa de Monforte. Luego está el reconocimiento porque cada calle de Monforte de Moyuela es adornada y se elige la más bonita. Luego hay una charla de cetrería y exhibición. También hay charla sobre medicina medieval. Tenemos tiro con arco, campamento medieval, artesanía y un forjador de espadas. Tenemos también diferentes actividades tanto para niños como para mayores, como la escuela de caballeros, vestir al guerrero. Lo que procuramos es que todo el día esté pleno de actividades. Hay un teatro al final de día y por la noche se ha programado una hoguera que no creo que se haga por las condiciones climatológicas, ya que hace mucho aire y cenaremos juntos”.Añadió que se trata de recordar el paso del Cid por estas tierras y que aparece en el Cantar del mío Cid. La historiadora y presidenta de la Asociación Cultural Montefuerte incidióque la llegada del Cid al municipio está recogida en el Cantar del mio Cid, que lo cita como a Huesa del Común.“Ya va esa noticia por las tierras todas,les está pesando a los de Monzón (Monforte) y a los de Huesca (Huesa);porque pagan tributos, complace a los de Zaragoza,pues de mío Cid Ruy Cid no temían ninguna deshonra.Versos 939 y ss. CMC”Para algunos estudiosos, como Ubieto, Corral o Gonzalo Martínez, los lugares a los que se refiere el poema en el verso 940 son originariamente Monforte de Moyuela (Montfort en el siglo XII) y Huesa del Común, pero sus nombres quedaron “transfigurados” en los actuales por un error de transcripción del copista. Según el Cantar, estas dos poblaciones veían con aprensión la presencia del Cid en el Pinar de Tévar (lugar situado al norte de la provincia de Teruel, entre Monroyo y La Puebla de Alcolea), que acaba de pasar por las tierras de Alcañiz arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Sea así o no, como apunta Alberto Montaner, lo cierto es que el poeta conocía o tenía referencias de esta zona, ya que luego son citados Huesa y Montalbán, e incluso el propio Ubieto defiende que sería en esta zona, en un punto no determinado, donde se hallaría Alucant, uno de los fortines estratégicos del Cid según el Cantar.La alcaldesa de Monforte de Moyuela, Paula Delmás, destacó esta fiesta de recreción de la llegada del Cid a la que calificó de “muy importante” para la localidad ya que triplica la población de un municipio que en invierno apenas supera los 40 vecinos.“La población se implica en la recreación de la llegada del Cid y gracias a la labor de la Asociación Cultural Montefuerte se puede realizar esta fiesta que empezó en 2007”.En esta línea, la alcaldesa de Monforte de Moyuela valoró la recreación cidiana por ser una fiesta de convivencia entre los vecinos y amigos y donde no falta la comida popular.Uno de los puestos de oficio tradicionales que contó la “VII Recreación de la Llegada del Cid a Montefuerte” era el del herrero. El joven Iñigo Chivite, que se desplazó con su forja desde Aoz (Navarra) manifestaba que iba a realizar exhibición de trabajo artesanal, además de la venta de productos elaborados artesanalmente, principalmente de cuchillería.Iñigo Chivite señaló que era la primera vez que estaba en la fiesta cidiana de Monforte de Moyuela pero en otras ocasiones había estado en otras localidades cercanas como Moyuela o Belchite. “Viajo por Aragón, Castilla, por toda España en ferias que se organizan. Trabajo la forja tradicional. Hago rejas, herramientas para tallar la madera o la cantería, cuchillería, bisagras, llaves antiguas”.La presidenta de la Asociación Cultural Montefuerte, Eva Roche Sevil, avanzó que la próxima edición de la Recreación de la Llegada del Cid a Montefuerte será dentro de 3 años, porque la fiesta medieval de esta pequeña localidad del Jiloca lindante con la provincia de Zaragoza así lo tienen decidido. Roche comentó que al ser un pequeño pueblo una fiesta cada tres años hace que no se canse la población.