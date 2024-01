Mora, Puertomingalvo y Alcalá crean un ‘escape room’ para recorrer sus castillos de forma divertida

Interacción con el usuario

La presentación se realizó en una de las salas del castillo de los Heredia en Mora de Rubielos

El visitante es el prisionero y está encerrado en las mazmorras de Mora de Rubielos, de donde parten las pruebas. Allí está la primera pista de un escape room que recorre esta fortaleza y también las de Alcalá de la Selva y Puertomingalvo. La aplicación para poder realizar esta actividad se denomina Tres Castillos en Orden y en ella no sólo se puede realizar el juego de escape, sino que también es la herramienta para recorrer el castillo e ir ampliando información, tanto escrita como de audio, vídeo y fotografía, a través de diferentes cuadros de descarga.Las nuevas opciones de visita ya están operativas y se presentaron este lunes en la fortaleza de Mora de Rubielos, que es la que servirá de punta de lanza para derivar turistas hacia Puertomingalvo y Alcalá de la Selva, que cuentan con muchas menos visitas. Los encargados de probar la aplicación fueron los alumnos del IES Gúdar-Javalambre. Con este nuevo atractivo lo que se pretende es acercar la historia de todos estos monumentos a los más jóvenes, que utilizan el móvil para todo y están más acostumbrados al lenguaje digital que a los folletos informativos convencionales.El proyecto de cooperación entre los tres pueblos ha supuesto una inversión de 80.000 euros, de los que el 66% ha sido financiado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Gúdar-Javalambre, Agujama. El 24% restante lo han sufragado los consistorios, Mora se ha hecho cargo del 65%, Alcalá del 25% y Puertomingalvo del 15% restante.El alcalde de Mora de Rubielos e impulsor de la idea, Arquímedes Ríos, destacó que la iniciativa busca “dar a conocer de manera interactiva los castillos” y dar a conocer “de forma fácil y útil” el patrimonio.La empresa que ha desarrollado el proyecto es Tesla Technologies y su responsable, Esteban Vázquez, especificó durante la presentación que la aplicación Tres Castillos en Orden está dividida en dos partes. Por un lado el escame room, pensado no sólo para “contar la historia de los castillos” de forma más atractiva, sino para generar que las visitas recorran los tres monumentos para obtener una insignia en cada uno de ellos y, al completarlos todos, recibir un premio.El tiempo estimado para superar todas las pruebas del de Mora de Rubielos es de unos 40 minutos, mientras que los de Puertomingalvo y Alcalá de la Selva tienen un recorrido más reducido, al tratarse de fortalezas de un tamaño más pequeño, y puede concluirse en un tiempo que oscila entre los 15 y los 20 minutos, aproximadamente.La segunda parte de la aplicación permite ir recorriendo la fortaleza accediendo a diferentes pantallas en las que se ofrece información sobre el castillo a través de imágenes, vídeos y audios. También hay algunas pruebas y juegos para que la visita sea más atractiva. Técnicamente es una aplicación de realidad aumentada, pero tan sólo algunas imágenes de las que se pueden admirar con el móvil son en tres dimensiones. Una de ellas es una espada que se puede ver en la mazmorra y que ayuda a comprender las diferentes armas de la Edad Media. Otra es una recreación que Tesla Technologies ha hecho de la antigua escalera del castillo, que se perdió durante el incendio que asoló parte de la fortaleza.La aplicación se ha diseñado para observarla con teléfonos móviles o con tabletas y los tres castillos se ha provisto de un total de 16 para ofrecer a los visitantes, ya que así la pantalla es más grande y la experiencia puede resultar más enriquecedora. En Mora hay una docena de tabletas, dos en Alcalá y otras dos en Puertomingalvo. En todos los castillos el acceso al escape room y a la aplicación están incluidos en la entrada.Esteban Vázquez concretó que “partiendo de las indicaciones y las premisas” de los impulsores del proyecto, ofrecen “una forma distinta de acercar los castillos a un perfil de visitantes mucho más jóvenes”, dijo. Apuntó que algunos de los materiales analógicos usados habitualmente para ofrecer información en los monumentos, como folletos y paneles, presentan un lenguaje alejado del digital que manejan los jóvenes.Está previsto que los que logren superar con éxito los tres juegos de escape reciban un premio, que fijaran los ayuntamientos implicados en breve, con el fin de incentivar que los turistas se desplacen de un lugar a otro en busca de las pistas.Los tres alcaldes incidieron en la importancia de que las tres fortalezas se retroalimenten en cuanto a la recepción de visitantes, sobre todo aprovechando el importante tirón que tiene el castillo morano de los Fernández de Heredia, que el pasado 2023 recibió más de 39.000 visitantes. En este sentido la alcaldesa de Alcalá de la Selva, Amparo Atienza, destacó que “sólo con que llegaran hasta el nuestro el 10% de los que pasan por Mora ya se triplicarían las cifras”, que en el ejercicio pasado no llegaron al millar.También el regidor de Puertomingalvo, Manuel Zafón, puso el acento en que se trata de un proyecto “interesante” para incrementar las visitas y aprovechar el tirón del de Mora, “que es todo un referente”, aseguró.A la presentación de esta nueva iniciativa para impulsar el patrimonio asistió el presidente de la Comarca de Gúdar-Javalambre, José Luis Alvir; el consejero de Turismo, Dani Riera, y representantes municipales de las tres localidades implicadas en el proyecto.El proyecto, que arrancó en los tres castillos de Gúdar-Javalambre, es, en palabras de Arquímedes Ríos, “la punta del iceberg”, puesto que la idea es completarlo con escenas de realidad aumentada que permitan, en el caso de la fortaleza de Mora de Rubielos, conocer los diferentes usos que a lo largo de las épocas ha tenido. En este sentido, destacó que la idea es que “a través de la realidad aumentada, el visitante elija la época en la que quiere ver el castillo y conozca cómo era cada una de las salas y los usos que tenía durante, por ejemplo la Edad Media o la guerra civil”, dijo Ríos. No obstante, el responsable indicó que primero habrá que valorar cómo funciona la propuesta que ahora ya está en marcha para, si se considera interesante, continuar con el proyecto.Por su parte Esteban Vázquez concretó que la aplicación que ahora se pone en marcha se puede completar y modificar, es decir, ir renovándola para que los visitantes repitan.Precisamente estas segundas y terceras visitas es lo que busca el consistorio de Mora de Rubielos con esta nueva forma de mostrar su fortaleza. El alcalde argumentó que reciben desde hace ya varios años más de 30.000 turistas anuales, pero se trata de visitas nuevas porque “lograr que la gente vuelva una segunda o una tercera vez es muy complicado”. Por eso quieren ofrecerle aspectos novedosos, “alicientes que hagan que el turista quiera verlo de nuevo”, planteó Arquímedes Ríos.El estreno de las nuevas tecnologías que se aplican en los castillos de Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva y Puertomingalvo pasó la prueba de fuego. Los encargados de hacer el escape room y conectarse a las diferentes pantallas audiovisuales fueron los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Gúdar-Javalambre, de Mora de Rubielos.Decenas de adolescentes recorrieron las diferentes dependencias de la fortaleza de los Fernández de Heredia, teléfono móvil en mano, para buscar las diferentes pistas y resolver el acertijo que les permitía continuar un camino que, a algunos, se le hizo duro puesto que varias de las pruebas entrañaban cierta complejidad, bien para descubrir su localización o para resolverla con éxito.Aunque los alumnos no tenían tiempo para la realización de las pruebas, los diferentes grupos en los que se dividieron iban de una zona a otra del castillo corriendo para concluir el escape room con éxito y, a ser posible, los primeros.Para dar contenido a la aplicación se han realizado fotogrametrías de varios objetos y espacios, como una espada medieval. También se ha reconstruido la antigua escalera del castillo a partir de documentación antigua. Ambos se pueden ver con la aplicación Tres Castillos en Orden durante la visita a Mora de Rubielos.Lucía Ibáñez y Paula Villarroya fueron dos de las integrantes del equipo que más deprisa realizó las primera pruebas. Reconocían que localizar las pruebas era complejo: “Te dicen que busques escaleras, pero es que en el castillo hay muchas y no sabes cuál”, especificaba una de las jóvenes.