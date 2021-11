Mosqueruela abandona la asociación Viento Alto y negociará por su cuenta con Forestalia

El pleno de Mosqueruela aprobó por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, la salida de la Asociación Viento Alto, creada en el año 2017 para gestionar de forma conjunta la implantación de las energías renovables en la zona del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. Además, se acordó por unanimidad buscar asesoramiento profesional para negociar por su cuenta con Forestalia con respecto a los tres parques que sí están de acuerdo en instalar en sus montes.

La votación se llevó a cabo en un pleno del pasado 17 de noviembre, después de que desde Viento Alto solicitaran por escrito al consistorio que tomara una decisión sobre su permanencia. En el documento remitido explicaban que de los diez municipios que integran la asociación, nueve (todos salvo Mosqueruela) han autorizado a la empresa Munigest “como asesora para la negociación con la promotora de energías renovables Forestalia”. Le apremiaban a que tomase una decisión y se la comunicase en el plazo máximo de cinco días. Argumentaban en el escrito que todos los municipios, salvo Mosqueruela, han “unificado criterios, tributos e impuestos para llevar a cabo el acuerdo con Forestalia en conjunto”.

Tras recibir este comunicado, el Ayuntamiento de Mosqueruela sometió la decisión al pleno de la corporación, que acordó, por cuatro votos a favor y tres en contra, la salida de Viento Alto.

Para la alcaldesa, un error

Tras la votación, la alcaldesa, Alba Lucea, calificó de “error” desvincularse de la asociación porque a su juicio esto supondrá que no tengan “la misma fuerza” a la hora de la negociación. “Me parece que ir de forma independiente puede suponer un perjuicio para Mosqueruela”, dijo, para añadir que en Viento Alto, “los ayuntamientos han tenido potestad e independencia siempre”.

La portavoz del Partido Popular, Asun Gargallo, justificó el voto en contra porque considera que permanecer en la asociación supone delegar en el asesor contratado para negociar para el conjunto y, por tanto, “se hará lo que diga la mayoría”. Mostró su temor porque Mosqueruela se utilizase “como moneda de cambio con Forestalia” y que finalmente “se pongan los parques que nadie queremos al perder la potestad” de decidir. Concluyó que “lo más sano” tanto para Viento Alto como para Mosqueruela es desvincularse, “sobre todo por los vecinos, para evitar enfrentamientos con otros pueblos que forman parte de la asociación”, manifestó.

La concejala del Partido Aragonés María Fortea precisó que la negociación que se delega en Munigest no es con respecto a los parques que se van a ubicar “sino el precio y las condiciones con la empresa”, dijo.

Por su parte la teniente de alcalde, Noelia Monfort, del Partido Socialista, aseguró durante el pleno no sentirse representada por Viento Alto: “En el momento en el que decidimos hacer tres parques la asociación nos dio la espalda, a mí no me representa, por lo que vi en la reunión que tuvimos creo que nos va a vender al mejor postor, me da desconfianza total”, sentenció.

En lo que sí están de acuerdo todos los integrantes de la corporación municipal de Mosqueruela es en que tienen que contar con un asesor profesional que les ayude a tomar las mejores decisiones de cara a la negociación con Forestalia en referencia a los tres parques en los que sí quieren que se instalen.

Castellote se salió en abril

De todas formas, como argumentó la alcaldesa de Mosqueruela, la salida de Mosqueruela de Viento Alto, “no quiere decir que no nos vayan a poner molinos porque el que tiene la decisión” al respecto es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que es donde se están tramitando.

Mosqueruela es la segunda localidad que solicita la salida de la Asociación Viento Alto, algo que ya hizo Castellote en marzo de 2021. En Castellote también se aprobó por unanimidad no autorizar la instalación de los aerogeneradores proyectados por Acciona en la zona de Fuente del Salz.

Viento Alto se constituyó en el año 2017 para impulsar el desarrollo de las energías renovables en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En sus inicios la integraron las localidades de Bordón, Castellote, Cantavieja, La Cuba, Fortanete, Castellote, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo.

Torres de medición

Por otro lado, en la sesión plenaria también se acordó no ampliarla prorroga para las torres de medición que se instalaron en 2018 y solicitar su desmantelamiento y restauración de los montes. Forestalia había solicitado una ampliación del plazo de ocupación pero la mayor parte del consistorio decidió en el pleno –por cuatro votos a favor y tres en contra– no prolongarlo ya que están ubicadas en los montes 191 y 195, Las Cañadas y Pinar Ciego, en los que el ayuntamiento, en el acuerdo del pleno del pasado mes de abril, informó desfavorablemente a la instalación de parques.

Lucea informó de que la empresa le había informado de que la medición de esas torres son necesarias para conocer la “modulación del viento” y conocer sus características en el término, incluyendo zonas en las que sí están de acuerdo en instalar los parques.