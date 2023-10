Nick Neonakis, inversor y nuevo propietario del Hotel de la Villa, en Rubielos de Mora: "Los estadounidenses tendrían mucho interés en venir porque Aragón está por descubrir"

El inversor estadounidense Nick Neonakis es el nuevo propietario del Hotel de la Villa, de Rubielos de Mora, que abrirá sus puertas el sábado con una jornada de puertas abiertas.

-¿Por qué eligieron a Rubielos para recoger un hotel cerrado y reabrirlo?

-Mucha gente me ha preguntado cómo un chico de Miami acabó comprando este hotel en Rubielos, y realmente la historia empieza el pasado mes de noviembre, cuando falleció mi madre y decidimos ir a Francia a esparcir sus cenizas al río Sena. Ella era profesora de francés y muy aventurera, y sabíamos que esto sería muy significativo para ella. Después fuimos a esquiar a los Alpes y yo estaba buscando propiedades locales y vi este maravilloso hotel castillo en España. Al principio lo olvidé, pero unas semanas después, de regreso en Miami, apareció en mi cuenta de Facebook.

-¿Fue entonces cuando contacto con el anterior propietario?

-Al día siguiente llamé al dueño y le pregunté sobre el hotel y por qué lo vendía. Dijo que lo tuvo durante 19 años y que era hora de seguir adelante. Me preguntó que dónde vivía y cuando le dije que en Miami se rió y contesto: “bueno, si alguna vez estás en Rubielos puedes pasar”. Yo le respondí “¿qué tal mañana?”. Cuatro horas después, mi esposa y yo estábamos en un avión rumbo a Madrid. Llegamos a Rubielos y nos reunimos con Ángel, lo pasamos muy bien y le preguntamos de dónde venía su clientela. Dijo que la mayoría provienen de Valencia.

-¿Cómo conoció Rubielos?

-A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, escuchamos inglés americano en la habitación de al lado, lo cual me pareció excelente y cuando bajamos a desayunar, y no había nadie. Fuimos a Valencia a las Fallas y regresamos a nuestro hotel alrededor de la medianoche. Decidimos salir y caminar por el municipio y mientras caminábamos hacia la Torres de Serrano vi a un hombre que conocí hace años en un evento en las Islas Turcas y Caicos en el Caribe. Era mi viejo amigo Al Espinoza. Le pregunté qué hacía en Rubielos y me dijo que tiene un apartamento en Valencia y que simplemente estaba allí. ¡Era el hombre que estaba en la habitación de al lado. Increíble!. Cuando llegamos al hotel de Rubielos ya se había ido a dormir, y cuando nos despertamos a la mañana siguiente ya se había preparado para salir y aquí estábamos en Valencia hablando de este hotel. Obviamente aquí estaba sucediendo algo más grande que una compra comercial. Entonces, al final de la noche a las 4 am, decidimos comprar el hotel, hicimos una oferta y terminamos cerrándola en agosto.

Nueva etapa

-¿Qué ofrece esta nueva etapa del Hotel de la Villa que sea nuevo en la zona?

-Lo sorprendente de Aragón es que realmente se siente como la verdadera España. He tenido la suerte de viajar por toda España y el mundo y hay algo en la calidad de la gente aquí que es auténtica y cariñosa. Con nuestro hotel nos centraremos en los muchos puntos fuertes de la región, como el gastroturismo, el ecoturismo, la trufa, el senderismo, el turismo de aventura y eventos en destinos como bodas y reuniones de negocios. Creo que Aragón aún está por descubrir y hay tanta belleza natural e historia aquí que los estadounidenses en particular tendrían un gran interés en venir aquí. La clave es crear experiencias que no se puedan encontrar en ningún otro lugar. Esta región lo tiene todo: pueblos hermosos, gente increíble, comida, historia, naturaleza, turismo de aventura y cultura. Esta es una historia que necesita ser contada y lo estamos haciendo.

-Sin embargo, esta es su primera incursión en este sector

-Todos mis otros negocios giran en torno a la creación, comercialización y venta de negocios de franquicia en los Estados Unidos y en 16 países. Si bien nunca he sido propietario de un hotel, los componentes del marketing son los mismos. Creo que un gran hotel comienza desde el momento en que ingresas y, por supuesto, la comodidad y la excelente comida y bebida son de vital importancia.

-Entonces, ¿la gastronomía será protagonista?

-Tuve mucha suerte de conocer al chef y visionario gastronómico Vasile Madalin, quien ha creado seguidores gracias a su habilidad en la cocina de su precioso restaurante El Plano. Los filetes, chuletas, verduras y pescados que elabora no sólo atraen al paladar español, sino también al mundial. Él y su equipo administrarán el restaurante y el bar Terrace del hotel con su equipo, y lo publicitaremos en todo Estados Unidos. El restaurante tiene seguidores locales leales, hemos estado renovando la cocina y los restaurantes durante los últimos días y un gran número de personas han venido a verlo. El hotel está construido sobre los cimientos de un antiguo castillo y tiene una de las terrazas más hermosas de todo Aragón con vistas a las montañas.

-¿Cuanta gente trabajará en el hotel?

-Actualmente tenemos cinco personas trabajando pero añadiremos más si es necesario.

-¿Cómo de importante ha sido la inversión que ha realizado?

-Hemos realizado una inversión de siete cifras en el hotel y anticipamos realizar inversiones posteriores en la región. Con la ayuda del alcalde, Ángel Gracia, vemos muchas oportunidades para traer capital externo a esta área, y creo que con la calidez, hospitalidad y eficiencia que hemos visto en el gobierno local. Es una zona atractiva para muchas oportunidades. Cuantos más americanos vengan a esta zona, más, como nosotros, decidirán que quieren formar parte de la historia y del futuro de Aragón.