Ojos Negros saca a concurso la gestión del albergue y las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Ojos Negros ha sacado a concurso la gestión del albergue municipal Sierra Menera, con una capacidad de 50 plazas, y las piscinas municipales, situadas al lado, y ambos ubicados en el barrio Centro de Ojos Negros.



El contrato contempla la obligatoriedad de mantener abierto el servicio de albergue, como mínimo, entre los meses de mayo a septiembre. El resto del año se comprometerá, como mínimo a prestar el servicio de alojamiento y desayuno, a petición de los usuarios y previa reserva anticipada, que deberá atenderse obligatoriamente. El incumplimiento de estas obligaciones, sin justificación suficiente, se entenderá como causa de resolución del contrato.



La duración del contrato será de dos años, que se podrán prorrogar por periodos anules hasta un total de diez años. El precio base estipulado por el ayuntamiento para el alquiler es de 2.700 euros al año, ya que se ha calculado no sólo el beneficio del albergue, sino también el de la piscina. El alcalde, Rafael Esteban, indicó que han planteado una gestión común puesto que las piscinas “están justo al lado y creemos que la gestión será más fácil de forma conjunta y más atractiva tanto para los que los lleven como para los clientes”, dijo.



El albergue lleva cerrado desde enero de 2023, cuando lo dejaron los anteriores gestores, pero el Ayuntamiento de Ojos Negros tiene mucho interés en reabrirlo puesto que actualmente no hay ninguna plaza de alojamiento en la localidad. El regidos municipal concretó que este alojamiento tiene una gran demanda, sobre todo de los turistas que llegan a través de la Vía Verde de Ojos Negros. Servicio de restauración

Además, está situado en el barrio Centro, también conocido como Barrio de las Minas, donde no existe otro servicio de bar y restaurante, por lo que atendería también a los propios vecinos. En esta barriada la población fluctúa mucho puesto que, como apunta el alcalde, mientras que en invierno apenas viven una veintena de vecinos, durante los meses estivales se llenan todas las viviendas. “No sólo es un albergue de paso, daría mucho servicio a toda la población”, aseguró Esteban.



El plazo para presentar las ofertas concluye el 20 de marzo y, de momento, todavía no han recibido ninguna propuesta aunque confían en que sí las hayan porque el estudio de negocio realizado sobre el albergue muestra un importe neto de la cifra de negocio de 320.000 euros para los diez años que dura la concesión.



A la hora de realizar la adjudicación, se tendrá en cuenta tanto la oferta económica como el proyecto de tarifas de servicio y la oferta complementaria y de mejoras de equipamientos y servicios que presenten los interesados.



Los gestores deberán hacerse cargo de toda la limpieza y servicios del alojamiento de las 50 plazas del albergue así como de la piscina municipal en la temporada estival. Las labores vinculadas al servicio de piscina incluye el control de entrada, el mantenimiento general y control de la depuradora, la floración y análisis periódicos obligatorios, la limpieza de los vasos y de las instalaciones, que contempla también el cuidado, riego y corte periódico del césped.



El concesionario, según figura en el pliego de condiciones podrá ofrecer libremente servicio de comida y cenas y otras actividades deportivas, recreativas o de aire libre para realizar en las piscinas durante la temporada de baño.