Olona propone cazar para reducir los daños de la fauna en la agricultura

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, admitió este viernes en la sesión de control al Gobierno celebrada en las Cortes que la subida de la ayuda agroambiental de 130 a 175 euros a los agricultores de la reserva de caza de los Montes Universales para paliar los daños que causa la fauna silvestre en los cultivos es “insuficiente”. En respuesta a al diputado Ramiro Domínguez (Cs), indicó que la única medida efectiva sería el control de la población de animales mediante la caza.



La última sesión de control al Gobierno de la legislatura concluyó con una ronda de 12 preguntas realizadas por los cuatro grupos de la oposición. En concreto, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, respondió a cuatro preguntas, dos procedentes de Ramiro Domínguez (Cs) sobre los daños de los ciervos en la Sierra de Albarracín y la pérdida de explotaciones de ovino en Aragón.



A la primera, Olona respondió que, a petición de los agricultores de la zona, se ha aumentado “significativamente” la ayuda agroambiental, que ha pasado de 130 a 175 euros, pero dijo que es “consciente” de que no soluciona en su totalidad el problema. “La medida agroambiental no es la herramienta más adecuada para hacer frente a los daños que provoca la fauna cinegética, no solo por el importe de las ayudas sino por las limitaciones a la hora de aplicarla”, argumentó el consejero.



Domínguez aseguró que los daños que causan los ciervos impiden segar y que el vallado de las fincas tendría un coste muy elevado, motivos por los que se abandona la actividad agraria en la zona. Por eso, insistió a Olona sobre las medidas complementarias que se podrían aplicar.



El consejero respondió que solo cabe “reducir los daños”. Y para ello, precisó que es necesario introducir en la gestión de la reserva de caza de los Montes Universales la gestión del daño. “No solo se debe ir a cazar trofeos sino a controlar la población y la caza es fundamental”, dijo, antes de añadir que también hay que adaptar la valoración de los daños a los que realmente produce la fauna cinegética.



Domínguez también le preguntó sobre la pérdida de explotaciones de ovino en Aragón y recordó que en los últimos cuatro años se han perdido más de 200.000 cabezas de ganado, por lo que la cabaña se sitúa por debajo del millón de animales.



Olona respondió el plan de apoyo a la ganadería extensiva supondrá un incremento de las ayudas de más de seis millones de euros al año en zonas de montaña. En concreto, el departamento de Agricultura efectuará una modificación de las ayudas de Indemnización Compensatoria en el ámbito de la solicitud de ayuda de la PAC correspondiente a este año.



Por último, Domínguez agradeció la atención que le ha brindado durante toda la legislatura Olona, que a su vez aplaudió la “valentía” del grupo de Cs en las Cortes de Aragón a la hora de apoyar la propuesta del Gobierno de Aragón de eliminar los derechos históricos en el reparto de las ayudas europeas, que no fue incluida por el Gobierno central en su Plan Estratégico.