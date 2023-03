Pilar Castellano lidera la lista del PSOE para “gobernar Monreal y volverlo a poner en el mapa”

Por

María Pilar Castellano, conocida como Pipo, encabeza la lista municipal del PSOE para el Ayuntamiento de Monreal del Campo, con “muchas ganas de trabajar por mi pueblo y sus vecinos y con el objetivo de gobernar para volver a poner en el mapa” esta localidad, pues ve a su municipio “desaparecido, no se ve ni se nombra por ningún sitio”.



Así se ha expresado durante el acto de presentación de su candidatura, que ha tenido lugar este viernes en el Centro de Iniciativas-Sociedad Municipal Los Ojos de Monreal, donde ha estado arropada por la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Calamocha, Manuel Rando, quienes han destacado la ilusión de una lista que está compuesta por personas “apasionadas por Monreal”.



María Pilar Castellano, restauradora-conservadora de bienes culturales e hija del histórico alcalde de Monreal del Campo, Pedro Castellano, se define como “monrealera de corazón”. “Gran parte de mi vida he visto todo lo que conlleva estar al frente del Ayuntamiento, en la figura de mi padre, por eso muchas veces me han preguntado si me presentaría a la alcaldía de mi pueblo”, ha dicho, añadiendo: “Creo que es el momento oportuno para dar el paso y pedir la confianza de mis vecinos y vecinas de Monreal del Campo”.



Por su parte, la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha destacado durante su intervención que María Pilar Castellano tiene “muchas cualidades para aspirar a ser la alcaldesa de Monreal, un municipio que de la mano de un alcalde socialista llegó a liderar en el Jiloca. Es una excelente herencia de Pedro Castellano como alcalde y su perfil profesional es muy acertado para un pueblo como éste”.



Pérez ha destacado de María Pilar Castellano su “juventud, sus ganas y su seriedad, responsabilidad y compromiso, una mujer que conoce perfectamente la vida municipal y lo que es dedicarse en cuerpo y alma a sus vecinos porque su padre fue un ejemplo para todos”.



“María Pilar tiene una sensibilidad especial, un cuidado para sacar lo mejor de lo que tiene entre manos”, ha apuntado la secretaria general de los socialistas turolenses señalando que, por el contrario, “de Monreal no habla nadie desde que gobierna el PP”. En su opinión, “hay trenes que pasan una vez y nunca más, y Monreal tiene que subirse a ese tren”.



Ha destacado que, a lo largo de las legislaturas que Pedro Castellano estuvo gobernando, “fue capaz de hacer brillar a Monreal como merece” y en este sentido, ha subrayado el perfil profesional de la candidata, apuntado que “esto pinta bien, muestra ganas de cambio en Monreal, que puede recuperar su brillo con María Pilar Castellano”.



“Hace unos años Monreal destacaba por su dinamismo mientras Calamocha dormía el sueño de los justos. Y sin embargo, con el Partido Popular en Monreal y el Partido Socialista en Calamocha, la situación se ha invertido. Se nota lo que implica vivir día a día por los demás y pensar qué proyectos pueden ser generadores de oportunidad, de progreso y esperanza, que es lo que representa el Partido Socialista”, ha concluido antes de dejar el acto para “estar con la gente que está sufriendo en el incendio de Olba y San Agustín. Para acompañar a la gente y a los alcaldes que tanto están dando por sus vecinos”.



M.ª Pilar Castellano ha destacado en su intervención que “con ganas y experiencia se pueden conseguir muchas cosas, sobre todo si se trabaja con un equipo de personas comprometidas como el que me acompaña”, agradeciendo también a quienes no están en la lista pero le están apoyando desde fuera. Ha dicho que valora sobre todo el trabajo en equipo y “hay que tener la mente abierta para aceptar ideas de otras personas, pues el trabajo al frente del Ayuntamiento no es cosa de uno sólo”.



Según sus palabras, “ha quedado demostrado en estas últimas legislaturas, que pensar de otra forma y centrarse en personalismos en la política municipal, sólo nos ha llevado a que Monreal desaparezca del mapa”. Al contrario, ha destacado que “yo me he asegurado de formar mi propio equipo de apasionados por Monreal, para poder trabajar, ilusionar y volver a poner a Monreal en el lugar que se merece”.



Aunque prefiere desgranar sus proyectos poco a poco en las próximas semanas, ha destacado dos pilares básicos, el cuidado y potenciación de la educación y el comercio y la industria, señalando la necesidad de dar prioridad al Polígono Industrial con el fin de atraer empresas que creen empleo y desarrollo económico y “garantizar el futuro de la población y que Monreal crezca”.



Castellano ha concluido su intervención con un proverbio chino que escuchó hace unos días y cree que define a la perfección la situación que se vive actualmente en el municipio por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento: “Cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución”.



El encargado de cerrar el acto de presentación ha sido el presidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Calamocha, Manuel Rando, quien ha destacado que María Pilar Castellano es emprendedora y “muy trabajadora, algo fundamental para que Monreal despierte, será una buena servidora pública”.



Manuel Rando también ha hecho referencia a su profesión de restauradora, señalando que Monreal del Campo “necesita una restauración política, una persona que sea buena gestora, que sienta su pueblo y su tierra, con inquietudes como ella”.



Rando ha añadido que lleva mucho tiempo “esperando” a que Calamocha y Monreal del Campo coincidan con alcaldes socialistas, pues con sus Polígonos Industriales pueden crear muchas oportunidades, lo que facilitaría “colaborar en proyectos comunes de interés para el territorio”.