Quejas en Aliaga y Montoro por la línea eléctrica que va por las hoces del Guadalope

El Ayuntamiento de Aliaga y la Asociación para el desarrollo de Montoro de Mezquita denuncian públicamente, a través de un comunicado de prensa, la decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) de dar una Evaluación de Impacto Ambiental positiva al trazado de una línea eléctrica de media tensión de 20 KV por el corazón de los Estrechos del Guadalope, entre Aliaga y Montoro de Mezquita, recogida en el Boletín Oficial de Aragón publicado con fecha de 4 de Julio de 2023.



Este informe supone, según los afectados en Aliaga y Montoro, dar el visto bueno medioambiental a una línea eléctrica que impactará en un paisaje que, actualmente, es uno de los mayores atractivos turísticos de esta zona del Maestrazgo. Ambas localidades recuerdan que en el recientemente inaugurado sendero turístico PR-TE 10, entre Aliaga y Montoro por las pasarelas de Valloré, se han invertido más de 400.000 euros de dinero público. Alertan de que, si finalmente la obra se lleva a cabo, la línea será visible desde gran parte de su recorrido. Figuras de protección

Las figuras de protección medioambiental con las que cuenta esta zona, como Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), o su pertenencia al Parque Cultural y al Geoparque del Maestrazgo, no han sido suficiente para desestimar el trazado propuesto por la empresa eléctrica.



Tanto desde el Ayuntamiento de Aliaga como desde la Asociación para el desarrollo de Montoro y de otras entidades vinculadas al territorio, se solicitó que se optara por un trazado alternativo siguiendo la carretera entre Aliaga y Pitarque, evitando la afección a las hoces y estrechos del Río Guadalope.



Desde el Ayuntamiento de Aliaga y la Asociación para el Desarrollo de Montoro de Mezquita hace un llamamiento tanto al Departamento de Industria, como responsable final de autorizar la instalación de esta nueva línea de media tensión, como al resto de entidades y administraciones implicadas para buscar una opción que no dañe un entorno privilegiado y que no choque frontalmente con la inversión pública y privada ya realizada para abrir la puerta al turismo de naturaleza en un enclave singular, como los estrechos del Río Guadalope y que, mediante un sendero único, suma el rico patrimonio natural de ambas localidades turolenses.