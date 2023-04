Recogen casi 1.400 firmas para pedir que se cubra la plaza de pediatra de Primaria en Cella

Miembros del movimiento ciudadano Teruel Existe y vecinos de Cella entregaron este miércoles en la Gerencia del Servicio Aragonés de Salud en la capital turolense cerca de 1.400 firmas para reclamar que se cubra la plaza de pediatra de Atención Primaria de la zona de salud de Cella (que atiende a este municipio, a Villarquemado y a Gea de Albarracín) ya que desde el verano su titular está de baja.

Jesús Sebastián, miembro del movimiento ciudadano Teruel Existe en Cella, explicó que la iniciativa partió de los propios padres porque desde julio o agosto no hay pediatra en este centro de salud. “Nos pusimos manos a la obra y fue todo muy rápido porque nos lo dijeron el miércoles anterior a las vacaciones de Semana Santa y el viernes estábamos en el colegio”, recordó Sebastián quien destacó la gran acogida de la movilización por parte de los vecinos de los tres pueblos. “No esperábamos semejante respuesta, nos ha sorprendido gratamente”, afirmó.

El representante del movimiento ciudadano indicó que este especialista es el mismo que el de Albarracín y que también hay bajas en otros centros de salud rurales.

Atención

Los niños son atendidos por el médico de familia, pero para las revisiones se tienen que desplazar a Teruel, con el consiguiente trastorno para las familias, algo que se complica más para aquellos menores que tienen algún problema de salud más complejo.

Leire, vecina de Cella, tiene dos hijos, la pequeña nació hace un año y sufrió un ictus neonatal al nacer. Relataba su experiencia. “A los tres o cuatro meses de traer a la nena a Cella nos quedamos sin pediatra y necesito que me la vean todos los meses pero no tengo pediatra y al final son viajes constantes 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta y justificantes para el trabajo”, explicó la joven que comentó que muchas veces les “marean”, no les quieren atender y tienen que ir al hospital y también a la sanidad privada. “Necesitamos que nos cubran el puesto hasta que nuestra pediatra vuelva” defendió. “A los pueblos nos tienen abandonados”, concluyó.

Entregaron las firmas en el registro de la Gerencia del Salud, aunque no pudieron hablar con la gerente porque estaba de viaje por una reunión de trabajo.