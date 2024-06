Teruel Existe afea al Miteco que autorice cambios en parques eólicos sin evaluación ambiental

Por

El movimiento ciudadano Teruel Existe acusó este viernes en un comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de haber autorizado cambios sin un estudio ambiental en los parques eólicos de la línea eléctrica de Cucalón y Muniesa a Barcelona.



El movimiento ciudadano recuerda en su nota que el “11 de junio se publicaron en el BOE las modificaciones de las autorizaciones administrativas previas de la línea eléctrica de Cucalón a Begués (Barcelona) y de los parques eólicos asociados a ella (en la sierra de Cucalón y en la zona de Muniesa, Azuara y Lécera)” y que estas infraestructuras forman parte del proyecto Sputnik, de Forestalia, que cruza de Este a Oeste la provincia de Teruel “y que pretende producir 7.300 megavatios en centrales eólicas y fotovoltaicas para llevar la energía a Barcelona”. Teruel Existe señala, además, que estas instalaciones obtuvieron una declaración de impacto ambiental favorable el 14 de abril de 2023 y la autorización administrativa previa los días 13 y 14 de julio de 2023.



Sin embargo, desde el movimiento ciudadano se entiende que se ha producido “un posible fraude de ley” ya que, según su relato, “el Ministerio presenta como modificación de la autorización administrativa lo que, en realidad, consideran que se trata de una modificación sustancial del proyecto”. Teruel Existe entiende que se trata de una gran modificación del proyecto que exigiría una nueva evaluación de impacto ambiental y, por tanto, una nueva autorización administrativa previa.



En este sentido, añade el comunicado del movimiento ciudadano que “no tiene mucho sentido y deja en evidencia como tergiversan la tramitación, porque el nuevo proyecto modificado ya tiene convalidada la Declaración de Impacto Ambiental favorable que se otorgó al antiguo proyecto, así como la autorización administrativa” algo que califican de “inaudito y lamentable”.



La plataforma asegura que estos proyectos han sido “muy contestados desde el principo por numerosas asociaciones y ayuntamientos” ya que consiste, señala, “en producir energía eléctrica en todo el norte de la provincia de Teruel y el sur de Zaragoza para llevarla a Barcelona a través de una línea de alta tensión privada de 288 kilómetros que, además, atraviesa numerosos espacios incluidos en la Red Natura 2000”. Modificaciones

Las modificaciones que se presentan no son solo las de enterrar alguno de los tramos de la línea eléctrica de 288 kilómetros, sino que cada uno de los aerogeneradores aumentan su potencia unitaria un 27%, lo que supone aerogeneradores de 7 Megavatios de potencia (lo más grandes que existen), y además hay 28 aerogeneradores que se desplazan de su posición original, llegando alguno hasta a un kilómetro de distancia de desplazamiento, explica la nota de prensa del movimiento ciudadano.



Por otra parte, continúa el escrito, las afecciones a las aves esteparias tampoco se han resuelto, ya que los proyectos permiten los emplazamientos de aerogeneradores a tan solo un kilómetro de las áreas de recuperación de la alondra ricotí, cuando los ornitólogos establecen una separación mínima de 4,5 kilómetros de dichas áreas.



Además resalta, “que la línea se entierre en parte tampoco implica que no haya afección a los espacios de la Red Natura, ya que dicho soterramiento implicará un gran movimiento de tierras con los consiguientes impactos sobre el medio natural”. Alegaciones y denuncias

Desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe se asegura que ya están trabajando en las alegaciones, aunque aseguran que “no servirán de nada al tener aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Previa, también van a ampliar las dos denuncias por presunto delito ambiental del Miteco que presentaron el pasado año, las cuales ya están siendo investigadas por la Fiscalía de Medio Ambiente que pertenece a la Fiscalía General del Estado”.



Teruel Existe concluye asegurando que en el Senado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre esta línea de 288 kilómetros valoró que “resulta difícil de entender la lógica energética y ambiental del proyecto”, y explicó que “tiene mucho más sentido que los proyectos energía renovables evacuen a la red eléctrica en nudos de conexión próximos y no plantear una línea de estas características”.