Teruel Existe hace balance en el Ayuntamiento de Calamocha: “En un año, de las grandes propuestas como el matadero, el centro de salud, la luz gratis o la travesía no hay nada”

Por

El grupo municipal de Teruel Existe en Calamocha ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance del primer año con representación de tres concejales en el Ayuntamiento de la localidad, un periodo en el que, según han denunciado, no se ha avanzado en las grandes propuestas como el matadero, el centro de salud, la gratuidad del suministro eléctrico o la renovación de la travesía.



“Hemos pasado de reivindicar en las calles a los ayuntamientos. Unos y otros partidos nos hecho el caso justo e interesado, por eso el Movimiento ciudadano ha puesto en funcionamiento esta herramienta política, para luchar donde se toman las decisiones”, han señalado al inicio de la rueda de prensa.



Antonio Abad, Nieves Sánchez y José María Hernández han recordado recordando que son la segunda fuerza más votada con representación en el pleno, “con un equipo de gobierno reducido a la mitad, que perdió la mayoría y pasó de 9 concejales a 5, y que “se mantiene gracias al apuntalamiento del Partido Aragonés, que apoyó la elección del alcalde con su abstención y respaldó los presupuestos”. Abad ha apostillado que “ni antes ni después de la conformación del gobierno local se dieron las condiciones de confianza para trabajar con concejalías delegadas, algo que hemos podido constatar con la revisión de actuaciones que ya denunciamos y hemos comprobado, así como con el descubrimiento de algunas otras”.



El portavoz de Teruel Existe en Calamocha ha denunciado que “los asuntos principales de los que el PSOE habló en campaña se han disuelto este año como un azucarillo”, citando ejemplos como “los mil empleos del matadero de los Tonnies de los que hablaron Manolo Rando, Mayte Pérez y Javier Lambán”. “Rando reiteró en campaña que iba a ser la empresa más grande de la provincia, cuando el ayuntamiento ya sabía que el matadero no se iba a instalar desde el año anterior a través de un comunicado en el que la empresa trasladaba la falta de viabilidad, algo que ocultaron a los calamochinos y tuvo que ser el consejero del gobierno de Aragón, Octavio López, quien lo desvelase. Nos parece grave que se ocultara la existencia y contenido de esa carta”. “Tampoco sabemos nada de la luz gratis prometida; otro anuncio realizado el día anterior al comienzo de la campaña electoral. Al final, vemos como propuestas como ésta se van transformando y desde luego no se concretan”, ha explicado.





Respecto al Centro de salud, “ha resultado que no había compromiso presupuestario y se remitían a un posible y futuro FITE, tan impredecible como que ni se había ni se ha pedido”. Es más, ante un acuerdo plenario de los grupos donde se planteaba la posibilidad de rehabilitarlo y ampliarlo en la ubicación actual, el PSOE llevó a las Cortes de Aragón su empecinamiento del emplazamiento que querían. La propuesta en Cortes debió ser enmendada por Teruel Existe para recuperar el sentido que aprobó nuestro Ayuntamiento”. Con el problema que afronta la residencia de mayores “pasa lo mismo”, han afirmado.”Hay una sentencia que obliga al Ayuntamiento a volver a licitar su gestión antes de un año, y se ha contratado la redacción de nuevos pliegos por 14000 euros. Así lo hemos descubierto. Faltó y falta transparencia”.





Uno de los temas en los que Teruel Existe ha insistido es en el urbanismo: “creemos que es necesario un nuevo Plan General de Ordenación Urbana”. Además, plantean la creación de itinerarios accesibles, arreglo de aceras, mayor calidad ambiental y una urbanización más amable. El Plan de aceras que el equipo de gobierno menciona, “no existe, no hay proyecto, ni previsión, ni criterios definidos. Apenas se están respetando los criterios mínimos que marca la normativa. Al igual pasa con los asfaltados, que se levantan aceras pero no se renuevan servicios, saneamiento… y debajo quedan los servicios obsoletos”.



El proyecto de la travesía, las plazas de la policía local… “en este primer año de legislatura seguimos igual”, ha recordado José María Hernández. “Tenemos empresas en el polígono agroalimentario que siguen conectadas a un generador porque no tienen acceso a la luz”.



Afirman también que ya en los primeros meses de su actividad de control observaron varias subvenciones perdidas una vez que habían sido conseguidas (“porque o no se habían justificado bien o no se había llegado a tiempo”) por valor de unos 400.000 euros.



Asimismo, asegura Abad, “hemos constatado formas de funcionar que no nos han parecido propias de un Ayuntamiento, por ejemplo en servicios de comunicación que se han gestionado con facturas que vienen suponiendo más de 25000 euros al año con una misma empresa, sin contrato, sin licitación,...” Solicitaron un plan de medios para regularizar este trámite en el ayuntamiento pero no se ha presentado tampoco en 2024. Del mismo modo, creen que “en las fiestas hasta ahora se abusaba del contrato por exclusividad con una misma empresa, una situación que parece que se está corrigiendo”.



Han puesto en conocimiento del equipo de gobierno diversas irregularidades, tales como permutas, pagos o uso de instalaciones municipales,... “Han pasado los meses y no nos han dado respuesta, pero nosotros seguimos adelante con la denuncia de estas y cuantas otras irregularidades encontremos. Es nuestro deber como concejales”.



Insisten en que hay muchos temas que están por regularizar y ordenar, como el reglamento de las distinciones honoríficas o la creación de unas bases objetivas para la concesión de subvenciones y ayudas a las asociaciones.



Para Teruel Existe, en muchos de estos asuntos los grupos de la oposición hemos pedido reuniones monográficas, “en los plenos se comprometen y se nos emplaza a celebrarlas, pero luego no tienen lugar; ésta es la dinámica de trabajo”. Propuestas desarrolladas

Nieves Sánchez ha recordado algunas de las propuestas presentadas a lo largo del año, “nuestra forma de trabajar ha sido propositiva y constructiva”. Además de diversas propuestas para las fiestas patronales, ha destacado el proyecto para poner en valor el aeródromo, “tenemos un hecho singular y ha pasado desapercibido, podemos hacer ya una primera propuesta utilizando instalaciones que no están utilizadas, como el museo del jamón, mientras se estudian otras propuestas en el convento”.



En cuanto a las visitas guiadas, han insistido en desarrollarlas todavía más, “para divulgar todo lo que tenemos en Calamocha y sus barrios” y la creación de merchandising específico de Calamocha. Ven conveniente la creación de la figura de un agente de empleo y desarrollo local, “que implicaría mucho más desarrollo y va más allá de lo que se está haciendo, coordinando actuaciones entre asociaciones, apoyando a ACIC, alimentando la gestión de los polígonos, impulsando vivienda, atendiendo nuevos pobladores en Calamocha y sus barrios…” Ha recordado además las enmiendas presentadas a los presupuestos generales, “bien fundadas, cuantificando las propuestas que habían hecho”. Otra de las propuestas iba destinada a instalar desfibriladores en todos los barrios.



En cualquier caso, Sánchez ha recordado que el Gobierno de Aragón, a propuesta del grupo de Cortes de Teruel Existe, destinará una partida para que los ayuntamientos puedan solicitar ayudas para la dotación de los consultorios locales.



Teruel Existe ha planteado al pleno instar al gobierno autonómico y nacional por ejemplo a poner en marcha al 20% las ayudas al funcionamiento de empresas en las provincias despobladas como Teruel, apoyar al sector agrícola (ayudas a la sequía,...), solicitar la cobertura de plazas de pediatras, agilizar la unidad de radioterapia en el hospital de Teruel, lograr las 54 habitaciones individuales más en el Hospital nuevo de Teruel, sacar todas las plazas de la Guardia Civil en la provincia, declarar la oposición a colocar placas en el pantano de Lechago, instar a Adif a permitir uso de más bicicletas en los trenes para potenciar la Vía Verde...



Han recordado también al consistorio que en los Presupuestos Generales del Estado figuran partidas aprobadas con enmiendas de Teruel Existe para dos accesos a la A23, uno en Lechago y otro para doblar el acceso sur en Calamocha. Anuncian que “ante el bloqueo de la participación y el ataque que recibimos de manera constante, así como el ninguneo a nuestro trabajo, tenemos las propuestas bien desarrolladas y las ideas, así que seguiremos trabajando y proponiendo.”



Entre los temas en los que se embarcan ahora con más fuerza, han destacado el agua, la vivienda, el plan de medios, mejorar la promoción de nuestro pueblo, mejorar las ofertas de ocio para los jóvenes, incidiren la convocatoria de bases de subvenciones… La difusión del patrimonio ha sido otro de los puntos destacados, y han incidido en los hechos peculiares que Calamocha tiene y no se han aprovechado, como el primer proceso de brujería de la Inquisición en Aragón, “que fue en Calamocha, el del clérigo Diego Sánchez en 1496”.



Antonio Abad ha concluido señalando que van a continuar con este ánimo propositivo y haciendo preguntas al equipo de gobierno, así como fiscalizando la acción de gobierno. “Ante las preguntas, no tenemos respuestas, y ante las propuestas, nos dicen que ya está pensado o que ya lo están haciendo, cuando en nada se parece lo que hacen a lo que proponemos. También vemos cómo nos dicen que no interesa pero al cabo de los meses sí se desarrollan”. Los tres concejales se reafirman en la manera de trabajar de Teruel Existe: “Hacer hacer”, porque “Teruel Existe no solo vale por lo que hace, sino por lo que hace hacer”.