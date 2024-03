Un hombre ataca con una navaja a tres jóvenes en Gea durante una fiesta

Por

Un hombre de unos 50 años provocó lesiones a un hombre y una mujer durante una celebración festiva en Gea de Albarracín el pasado 3 de marzo. Además, un tercer joven sufrió un golpe en la cabeza y el agresor le colocó una navaja en el cuello, pero no llegó a cortarle gracias a la intervención de una tercera persona. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Obispo Polanco de la capital turolense para ser atendidos. Tras recibir las pertinentes curas, el hombre y la mujer heridos de arma blanca recibieron el alta, mientras que el tercero se quedó en observación debido al golpe en la cabeza y recibió el alta hospitalaria algunas horas después.



Los hechos tuvieron lugar durante la discomóvil que se celebró en la madrugada del sábado al domingo, en el marco de las fiestas taurinas organizadas por la Comisión del Novillo de Gea de Albarracín. El presunto agresor acudió a la discomóvil y, tras increpar a varias mujeres, los organizadores lo echaron para evitar problemas mayores, pero entonces sacó la navaja y agredió con ella a dos jóvenes, mientras que un tercero recibió un golpe en la cabeza y el agresor le colocó una navaja en el cuello hasta que otro hombre se la arrebató. El incidente se produjo en torno a las 4:30 de la madrugada. El autor de los hechos fue detenido por un delito grave de lesiones e ingresó en prisión, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.



El presunto agresor, que tiene sobre unos 50 años y lleva residiendo en Gea de Albarracín algunos meses, fue detenido y puesto a disposición judicial. Se trata de una persona que ya había causado problemas en otras celebraciones festivas la localidad, aunque nunca había mostrado un carácter tan agresivo ni mostrado armas blancas, según confirmaron algunos vecinos. Violencia física y machista

El Ayuntamiento de Gea aprobó este miércoles, a través de un pleno celebrado de forma telemática, una declaración institucional de “condena y rechazo tajante a los actos de violencia física así como los verbales machistas” que se produjeron durante el pasado fin de semana. Además, la corporación muestra su “apoyo y cercanía a los heridos y damnificados de cualquier índole, del mismo modo que condena y rechaza cualquier tipo de acción violenta que rompa la convivencia en nuestro pueblo”.



Por otro lado, desde el Ayuntamiento agradecen públicamente la actuación de las personas que apoyaron y ofrecieron su incondicional ayuda. “Creemos firmemente que debemos seguir trabajando para que nadie pueda justificar o quitar importancia a algunas actitudes que debemos erradicar en nuestra sociedad. Estas personas no tienen cabida en la sociedad geana sustentada en pilares tan fundamentales como la convivencia, la igualdad, la interculturalidad, la solidaridad o el equilibrio social”, reza el manifiesto emitido por el Ayuntamiento de Gea.



En esa declaración no sólo lamentan este tipo de comportamientos, sino que inciden en el “ejemplar comportamiento de los ciudadanos de Gea durante toda la celebración, desgraciadamente salpicados por dichas acciones violentas y de acoso” y que pusieron en riesgo su integridad.

Además, agradecen y ponen en valor el trabajo ejemplar de la Guardia Civil y la “excelente atención” que prestaron a las personas afectadas.