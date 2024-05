Una filtración provoca un socavón de 4,5 metros de profundidad en Alcaine

El alguacil, picando la lámina de asfalto que queda en la calle San Miguel

Tubería temporal

Una filtración de agua de la tubería general en el subsuelo de Alcaine ha provocado un boquete de cuatro metros de profundidad y unos seis de largo por cuatro de ancho. El hundimiento se encuentra en la calle San Miguel, que es el único acceso al casco urbano de esta localidad, donde desde el sábado no ha podido entrar ni salir ningún vehículo. Aunque las causas aún se están investigando, todo parece indicar que una fuga de agua pudo provocar el hundimiento de una antigua bodega que había situada bajo la calle.Los vecinos se dieron cuenta porque el agua salía a chorro por el muro que sujeta esa vía y también debido a que la bomba de elevación de agua desde la caseta del Prau llevaba algunas jornadas funcionando más de lo habitual, algo que les llevó a pensar que había algún escape puesto que en estos días apenas hay población en Alcaine como para tanta demanda de agua.El alcalde, Carlos Pardo, indicó que en la zona donde se ha producido el hundimiento había una casa que se derribó en 1953 para construir la calle principal de acceso al casco urbano de Alcaine. Al parecer, la bodega no se rellenó en ese momento y ahora el techo ha cedido. El regidor indicó que no está claro si ha sido el desprendimiento de la bodega lo que ha provocado la rotura de la tubería general que abastece al pueblo o, por el contrario ha sido una filtración de ese tubo el que ha acelerado el desplome de la techumbre. En cualquier caso, el pasado sábado, al picar en la calle en busca de la fuga, descubrieron todo el boquete que había debajo del asfalto y que hubiera podido ocasionar un grave accidente si pasa un vehículo pesado por allí, ya que bajo la lámina de asfalto estaba todo hueco.En un primer momento se cortó el suministro de agua y, tras conocer la situación, se colocó una tubería alternativa a la general para poder abastecer de manera temporal a los vecinos, porque la reparación de la gran oquedad se prolongará durante varios días, según indicó el alcalde.Los técnicos de una empresa especializada en ingeniería se desplazaron este lunes hasta Alcaine para conocer las dimensiones del problema y, a partir de mañana, se iniciarán los trabajos para rellenar el hueco y reparar la calle. Pardo planteó que los trabajos deben realizarse con extremo cuidado puesto que el boquete abierto se encuentra junto al muro de contención que hay sobre la plaza de la Iglesia.El alcalde señaló que, pese a la gravedad del problema, ha habido suerte de que no se hayan producido daños personales ni materiales, puesto que se trata de la única vía de acceso de vehículos para llegar al pueblo. Pese a que el corte se produjo sin previo aviso debido a que no esperaban encontrar semejante cráter tras el asfalto, sólo una furgoneta de un constructor de la localidad se ha quedado obstaculizada en el interior del casco urbano.