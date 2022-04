Utrillas escolariza a once niños refugiados ucranianos de la residencia

Por

Utrillas ha escolarizado en la localidad a once niños ucranianos que están acogidos en la residencia de investigadores del Ayuntamiento, actualmente reconvertida en centro de emergencia de acogida y que gestiona la Cruz Roja. En el centro de emergencia de acogida se atiende a 38 ucranianos. El pasado miércoles Utrillas recibió a la presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), Alina Klochko, quien expresó el agradecimiento a Utrillas y a la Comarca de Cuencas Mineras por el esfuerzo y atención que hacen con los refugiados ucranianos.



El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, manifestó que once niños refugiados ucranianos del centro de emergencia de acogida de la localidad están ya escolarizados y a todos los refugiados se les ha tramitado toda la documentación sanitaria o de permisos para poder trabajar.



Joaquín Moreno señaló que actualmente en el centro de emergencia de acogida de Utrillas hay 38 refugiados, una cifra que va variando con nuevas entradas y salidas al agruparse los refugiados por familias y amigos que están por otras ciudades. La residencia de investigadores reconvertida en centro de emergencia de acogida y que por un año gestiona Cruz Roja tiene una capacidad de 50 plazas.



Además de la escolarización de once niños refugiados en Utrillas, dijo el alcalde, ha habido alguna empresa que se ha interesado por los perfiles de los refugiados ucranianos con el objetivo de ofertarles trabajo y para ello hubo una sesión de trabajo que se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Utrillas.



En esta línea, el alcalde de la localidad minera reseñó que el pasado miércoles la presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), Alina Klochko, visitó el centro de emergencia de acogida de Utrillas, quien mostró el agradecimiento por el trato y el esfuerzo que se ha realizado en la localidad y en la Comarca de Cuencas Mineras con los refugiados ucranianos. Cabe recordar que la llegada del primer autobús de refugiados a la localidad de Utrillas, el pasado día 18 de marzo, sirvió de ejemplo y guía para que muchos otros ayuntamientos y asociaciones pudieran acoger familias desplazadas por la guerra en Ucrania. La colaboración entre la Asociación Ucraniana de Aragón y el Ayuntamiento de Utrillas ha sido fundamental, tanto para lograr traer refugiados como para transportar bienes de primera necesidad hasta Ucrania para atender situaciones de gravedad. Próximamente saldrá un convoy de alimentos y materia sanitario recogidos en Utrillas a Ucrania.