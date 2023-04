Utrillas y la Federación de Asociaciones de Vecinos se alían contra la soledad

Por

La Federación de Asociaciones de Vecinos y Culturales del Teruel y el Ayuntamiento de Utrillas pondrán en marcha el próximo mes de junio el programa de voluntariado Acompañando-T para atender a todas aquellas personas que experimenten un sentimiento de soledad



El proyecto nace del “acuerdo entre la Federación de Vecinos y el Ayuntamiento de Utrillas”, aseguró el presidente de la FAVCT, Pepe Polo, que dijo en la presentación de la presentación que “ésta es una de las ruedas de prensa que me hace más ilusión” al anunciar la expansión de lo que denominó “un proyecto de éxito de la Federación”. Polo afirmó que la expansión de Acompañando-T a Utrillas “va a darle un revulsivo impresionante” al asentarse “con un trabajo estable en el mundo rural” que va a “nacer en la localidad de Utrillas con la idea de ir extendiéndose hacia la Comarca”, confirmó el presidente de la FAVCT.



El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, aseguró que este acuerdo con la Federación busca “aumentar la calidad de vida de los vecinos” de la villa minera, entre los que destacó como “un sector muy importante” a las personas mayores. Según detalló Moreno, en Utrillas , con una población de 3.150 habitantes, hay cerca de 500 personas de más de 70 años de edad, de las que una cuarta parte viven solas y “necesitan en ciertos momentos un acompañamiento, socializarse, tener relación con personas de su edad”. Y aunque en el municipio el servicio de “Servicios Sociales intenta atender cualquier necesidad” se busca “mejorar” con l acompañamiento “de estas personas para que puedan salir a la calle con seguridad, que puedan ir a comprar o que hablen o tengan una conversación en cualquier momento”.



Para ello, la Federación va a establecer una serie de “antenas”, explicó Polo, en los comercios de proximidad y en los servicios públicos como el centro de salud para detectar los casos más agudos de soledad. “La idea es, a través de la firma del acuerdo con la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, tener contratada a una persona ubicada en la localidad”, que prestará sus servicios de coordinación de la red de voluntarios que se establezca en el municipio minero desde la segunda plaza del Centro de Día.



“La idea es que, a través de este acuerdo con la FAVCT, tener una persona ubicada en Utrillas. Tenemos un centro de día que empezó a trabajar hace un año que ahora mismo ocupa una de las dos plantas con 25 usuarios”, dijo Moreno al explicar que en el segundo piso de este edificio se “ubicará a una persona que coordinará todo el voluntariado. Desde allí se podrá atender cualquier necesidad de cualquier persona mayor”. Para ello se va a contratar a una persona a media jornada gracias al acuerdo anual que suscribieron ayer la FAVCT y el Ayuntamiento utrillense, que aportará 6.000 euros.



Moreno confió en que este servicio que se va a implantar en Utrillas, que permitirá a las personas mayores “pasar un rato charlando, ir a hacer la compra o acudir a la farmacia”. Para el alcalde se trata de acompañar a estas personas solas a hacer “cosas que para nosotros son fáciles y que para las personas de cierta edad tienen dificultad” y confió en que será un “servicio muy demandado y muy necesario”.



La gerente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, Patricia Blasco, recordó que este proyecto nace al abrigo de la experiencia del trabajo desarrollado en la capital, donde “sabemos que funciona y que se reduce el sentimiento de soledad no deseada”. Blasco recalcó que “el sentimiento de soledad no se da solamente en personas mayores.

La gerente recordó que las encuestas que ha realizado la FAVCT han señalado que “el sentimiento de soledad no deseada se puede dar en cualquier persona, en cualquier momento de su vida, en cualquier lugar y en cualquier ciclo de la vida”, ya sea en el entorno urbano como en el rural.



El proceso de implantación del servicio Acompañando-T deberá cumplir una serie de fases. La primera será hacer un estudio de las necesidades del lugar para poder adaptar lo que se está haciendo en Teruel. Después, se trabajará en la “sensibilización y concienciación acerca de la soledad no deseada a la ciudadanía en general”. A continuación se contactará con todas las entidades del lugar, “que son quienes conocen la realidad del lugar” y ya se ha mantenido una reunión con la trabajadora social de Utrillas y con Cruz Roja y el centro de salud para “trabajar en red con lo que ya existe” porque se trata de “un complemento, un apoyo”.

Cuando se tenga contratada al trabajador se contactará con el comercio de proximidad porque sabeos que pueden ser detectores de vulnerabilidades. A continuación se creará la red de voluntariado para iniciar los acompañamientos.

LA Federación vecinal quiere que el servicio esté a pleno rendimiento después del verano con el buzoneo de información, con “todo”, subrayó Polo, en referencia al “diseño de publicidad y su reparto, carteles por todas las tiendas” para que “se ponga en marcha”.

Para ello Moreno comprometió la colaboración de “asociaciones que ya colaboran con el Ayuntamiento y que están inmersas en el tejido” social. Además, se prestará especial atención a los colectivos más jovenes para prevenir esa soledad no deseada.