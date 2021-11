¿A qué suenan los colores?

Por

No estaba muerto ni de parranda. El Festival Ilustrado guardó durante 2020 el preceptivo descanso de la pandemia, pero ayer demostró que la cita turolense que funde música e ilustración sigue viva, y bajo ese lema inauguró este viernes, en el Pub Lebowsky de la capital, una nueva edición que se prolongará durante la jornada de hoy.



María Pulido abrió el turno de ilustradores que, al ritmo de Midi Ex Machina, dieron trazo, color y sustrato material a la música, bajo la inquisitiva mirada de una cámara que reproducía sus evoluciones en directo en dos pantallas gigantes a la vista del público. Entre esta primera jornada y la sesión de este sábado, que comenzará a las 19 horas y terminará cuando se gasten los rotuladores, un equipo de cerca de una veintena dibujantes, ilustradores y estudiantes de Bellas Artes o de la Escuela de Artes de Teruel pasarán por el pequeño escenario reservado, en este caso, a las estrellas del pincel. Entre ellos habrá nombres como el de Sanpedrosánchez, Hugo Saliente, Carolina Ferrer, Eriste Gabarre, Hugo Hoffman, Alicia Blasco, Pattons, Clara Romero, Isabel Llanos, Alba Lagares Olague, Lola, Pablo Quesada, Elena Moncayo, Veronikes o Daniel Jiménez Tena.



Y si el viernes estaban a los mandos de la música el duo de DJ que forman Midi Ex Machina, este sábado oficiará DJ Panko, conocido por formar parte de Ojos de Brujo. Transición

Esta es la cuarta edición del Festival Ilustrado, que empezó en El Sótano y que en 2019 vivió una sonada edición con un gran número de músicos, como Bigott, Eskorzo, Juicio Kareado, Chocabeat, The Ballaguers o Aurora & The Betrayers, entre otros, sonando en directo en una carpa frente al Archivo Provincial de Teruel. Tras el parón de la pandemia y cuando se empieza a hablar de una hipotética sexta oleada en España, los organizadores ­-Carolina Ferrer, Toni Alcaine y Javirroyo fundamentalmente, junto a otros colaboradores-, estimaron oportuno reivindicar que el Festival Ilustrado de Teruel sigue vivo y con un enorme potencial de crecimiento, en una ciudad donde existe una Escuela de Artes y una facultad en la que personas de toda España estudian Bellas Artes, pero desacelerando con respecto a las citas anteriores. Así pues, el IV Festival Ilustrado se ha planteado como una versión más reducida, con menos talleres y actividades relacionadas, pero idéntica vocación de impulsar la actividad artística, especialmente la que surge de estudiantes o jóvenes ilustradores con talento y no demasiadas ocasiones de mostrarlo al público. Y con el propósito de crecer en cuanto sea posible y razonable hacerlo.



El segundo de los duelos previstos entre DJ y dibujantes arrancará este sábado a partir de las 19 horas. Antes habrá posibilidad de visitar el Pub Lebowsky, sede del IV Festival Ilustrado, donde puede verse una interesante exposición con los dibujos e ilustraciones que se crearón en la tercera edición de 2019. Si todo sale como está previsto, el crítico y coleccionista de cómic Juan Royo Abenia presentará esta exposición, instantes antes de que nuevamente la música y el dibujo en directo tome la sala.



Además durante toda la jornada el dibujante zaragozano Javirroyo, conocido por el personaje de la Cebolla Asesina entre otros, estará impartiendo un taller de ilustración e inspiración, dirigido sobre todo a estudiantes del gremio pero también a autodidactas. El taller será intensivo de ocho horas, con un breve receso para comer, y tendrá lugar en el Centro Cultural de Ibercaja de Teruel.