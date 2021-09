‘Agua vida’, una historia sobre el cáncer de mama que saltará del óleo al celuloide

El Teatro Marín de la capital turolense acoge este viernes la Gala Agua Vida, una cita destinada a obtener fondos para el rodaje en Teruel del documental homónimo sobre el cáncer de mama.

La cita, organizada por el cineasta turolense Leonardo Maícas y la asociación Castellar Films arrancará a partir de las 20.30 horas y contará con la proyección de cuatro de los cinco cortometrajes que Maícas ha rodado con su productora, además de las actuaciones musicales de Tambores de Teruel, Agustín Alegre con temas de autor acompañado por su guitarra; y el acordeonista Luis Garza acompañado por Carlos Gil y Moises Pérez junto a Maribel Andreu como pareja de baile.

Los cortometrajes que se proyectarán son Volver a soñar, As de Corazones, Pecado Capital y Zapatos para bailar. El precio de la entrada será de 5 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Marín, entre las 18 y las 20 horas de mañana viernes, o en el teléfono 646 198 056.

Una historia de agua y vida

El dinero recaudado en la gala de este viernes estará destinado al rodaje de Agua y vida, que será la sexta producción de Alejandro Maícas y Castellar Films y su primer documental como tal, más allá de un trabajo que rodó por encargo de la Comarca Comunidad de Teruel. El cortometraje pretende a ser un canto a la vida y las mujeres que han luchado, luchan y lucharán contra el cáncer de mama, a través de la historia de una turolense, Raquel Pérez Soriano.

Pérez superó la enfermedad y compartió su batalla a través de la pintura, que dio a conocer en una primera exposición que tuvo lugar en la Fundación Térvalis en febrero de 2017, y que después ha podido verse en numerosas salas aragonesas. Fue precisamente el cáncer lo que removió en 2013 su pasión por la pintura, que llevaba adormecida varios años, y creó Agua=Vida, una colección formada originalmente por quince óleos, que han ido incrementándose a lo largo de los años, acompañados por una serie de poesías de la propia pintora, de César Pérez y de Fuen Santa Paola. La muestra agarraba el concepto del agua como metáfora de vida y, a través de diferentes puntos de vista, exploraba sus implicaciones como una herramienta para luchar contra la enfermedad.

Carátula de ‘Pecado Capital’, uno de los cortos que se proyectarán en la gala

Uno de los que vio la exposición en Teruel fue Leonardo Maícas, que acudió apremiado “por una amiga común que tenemos Raquel y yo”. Esa amiga le sugirió a Maícas que la historia de Raquel merecía ser contada a través del cine, “así que me la presentó, me contó su historia y me pareció tan interesante que de inmediato me puse a escribir el guion”.

Todo esto ocurrió antes de la pandemia, y Castellar Films incluso había empezado a recoger financiación para la producción, contando con patrocinios como Caja Rural de Teruel, Colchones Jover o Virginia Mínguez. Sin embargo la covid-19 apareció en escena y el proyecto se fue al traste. “Ahora que las cosas están bastante mejor, creo que ha llegado el momento de retomar el proyecto”. Por el momento la gala del viernes servirá para obtener financiación, y si todo marcha bien el turolense tiene previsto comenzar a rodar “quizá en primavera de 2022”, para que el documental esté listo antes de finales del próximo año”.

Agua vida reunirá elementos clásicos del documental, como una entrevista con su protagonista, Raquel Pérez Soriano, junto a la recreación de escenas que fueron especialmente importantes durante el tratamiento de la enfermedad, y gotas de ficción “en el final del documental, en el que a través de un personaje expreso la fuerza y el ejemplo de Raquel en su proceso”. La producción también jugará con planos derivados de algunos de los cuadros que pintó Pérez Soriano y que formaron parte de la exposición Agua=Vida.

“Pero más allá de la historia de Raquel, cuyo ejemplo creo que es interesante que se conozca, el documental pretende transmitir el modo en el que se puede afrontar esa enfermedad. Queremos dar un mensaje que ayude a quienes la padecen o la vayan a padecer”, asegura el realizador.

Leonardo Maícas trabajará con parte del equipo que le ha acompañado a lo largo de los cinco cortometrajes que ha realizado, entre ellos Rubén Soler.

Proyecciones y música

La gala de mañana en el Marín estará conducida por Ruth Marqués y el propio Leonardo Maícas, y a lo largo de un par de horas que está previsto que dure se presentarán cuatro de los cinco cortometrajes del autor.

Estos son Volver a soñar, un musical que trata sobre los sueños rotos cuando una bailarina pierde la ilusión tras un accidente hasta que descubre que la muerte de un sueño significa el nacimiento de otro; As de Corazones, la historia de un hombre que pierde mucho más de lo que esperaba en una partida de póker; Pecado Capital, que narra la encrucijada en la que se encuentra un joven con serios problemas por culpa de una deuda que no puede pagar, y Zapatos para bailar, la historia de una huérfana que sobrevive pidiendo limosna hasta que termina en Teruel donde encontrará la armonía y el equilibrio. Se queda fuera de las proyecciones La pistola, uno de los guiones favoritos de Maícas, que sin embargo “técnicamente tenía muchos problemas porque fue el primero que hice, cuando éramos muy jóvenes y teníamos pocos medios”.

Además de las cuatro proyecciones, Leonardo Maícas explicará al público pormenorizadamente el proyecto de su próximo documental, Agua vida, y podrá disfrutarse de las actuaciones musicales de los Tambores de Teruel, Agustín Alegre y el dúo formado por Luis Garza y Carlos Gil, con el acompañamiento de Maribel Andreu y Moisés Pérez como pareja de baile.