Bernardo Atxaga: “Nombrar un paisaje da valor a ese paisaje y a ese lugar”

“Los paisajes ha sido muy importante nombrarlos, nombrar un paisaje da valor a ese paisaje y a ese lugar”, con estas palabras destacaba la relación de la literatura y el paisaje el escritor vasco Bernardo Atxaga, ayer en Teruel, momentos antes del inicio del curso de la Universidad de Verano de Teruel El paisaje de los libros: de literatura, naturaleza y escritores, promovido por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación Provincial de Teruel, en el que hay alrededor de cuarenta inscritos y donde compartirán reflexiones autores de gran proyección nacional y creadores vinculados con la provincia.

Bernardo Atxaga, seudónimo de Joseba Irazu Garmendia, destacó que el tema elegido para este curso es muy extenso y con muchas variaciones y un “muy agradable” para tratar en un foro como este.

“En la Antigüedad no se reparaba en ello, es decir, el paisaje no tenía una presencia, era un decorado, no tenía la mayor importancia en la vida de la gente y hoy en día, en cambio, el paisaje es quizá una de las dos o tres cosas más importantes en nuestra vida”, comentó el autor de Obabakoak.

Atxaga añadió que la escritura “trata de seguir el movimiento de la vida” que es “un movimiento muy complejo”. En este sentido señaló que el paisaje está en la vida, “luego debe estar en los libros”, pero puntualizó que a veces es al revés, está en los libros primero y luego se convierte en paisaje real como “La Mancha o los Pirineos, hay muchos lugares que primero fueron literarios y luego se hicieron sociales”, destacó.

El autor vasco abrió esta actividad en una mesa redonda junto con Antonio Pérez Lasheras, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en Góngora y en literatura aragonesa, y el escritor aragones José Luis Melero.

Antonio Pérez Lasheras insistió en que el paisaje es “un constructo”, un “imaginario humano” y que ha ido variando a lo largo del tiempo. Asimismo, subrayó que es memoria. “Somos la memoria de los paisajes que hemos vivido”, afirmó el especialista.

Juan Villalba explicó el Teruel literario a los alumnos del curso de la UVT

Pérez Lasheras explicó que en la Edad Media el paisaje en las obras literarias era simbólico o que en el Renacimiento se asociaba a la belleza. Además, puso ejemplos de obras universales donde aparece Teruel como el Poema del Mío Cid.

Por la tarde, de la mano del escritor turolense Juan Villalba, los asistentes al curso disfrutaron de una paseo por el Teruel literario.

El director de este curso de la UVT y del IET, Nacho Escuín, consideró un éxito la respuesta que ha tenido esta actividad, primera que el Instituto organiza en el marco de la Universidad de Verano.

“Los ponentes van a intentar explicar cómo es ese paisaje, cómo es esa descripción del paisaje turolense desde todos los puntos de vista: patrimonial, memorialístico, literario, vinculado a la tradición oral”, explicó Nacho Escuín.

Para el director del IET, esta actividad también es una oportunidad de dar a conocer las posibilidades creativas de la provincia. “Va a ser una experiencia y sobre todo queremos remarcar que Teruel es un espacio ideal no solamente para que aparezca en los libros, sino también para crear. Una de las virtudes que tenemos que remarcar es que aquí se puede venir a escribir y a vivir con esa tranquilidad que es necesaria para crear porque es un acto en soledad que se tiene que hacer con esta tranquilidad”, afirmó Escuín.

El responsable de este curso también resaltó la sesión abierta a todo el público que se va a realizar esta noche a partir de las 21.30 horas en el Jardín de San Pedro, una velada poético-musical a cargo de Raquel Lanseros, Mario Hinojosa, Alfredo Saldaña, Toni Tello, Enrique Villagrasa y Nacho Escuín.

“Hemos combinado bien el traer autores del máximo prestigio con lo mejor de la literatura turolense”, concluyó el director del IET.