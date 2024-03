Diecinueve bailarines de la Escuela Las Torres actuarán en Burgos, Valencia y Alicante

Por

Diecinueve jóvenes bailarines de la Escuela de Danza Las Torres competirán este año en diferentes campeonatos por Valencia, Alicante o Burgos. La ciudad castellana será la primera de las citas, el sábado 16 de marzo, con el Certamen Nacional Orbe de Danza, en el que la escuela acudió por primera vez en 2019. A ese certamen acudirán cinco bailarinas turolenses, y a continuación vendrán el certamen Edimsha de Valencia, el certamen coreográfico del Mar de Valencia, el Marina Baixa Dance de Alicante y el Internacional de Danza Luis XIV de Valencia.



Las nuevas instalaciones que la Escuela de Danza Las Torres ha estrenado este curso, en la avenida Sagunto 55, acogieron este sábadola demostración previa con las variaciones y coreografías con las que defenderán los colores de Teruel. “En realidad no vamos únicamente con afán de competir y ganar”, asegura Patricia Caro, directora del centro, “Buscamos sobre todo la motivación de las chicas, que tengan una meta a corto plazo. En estas cosas siempre he pensado que no importa el resultado sino el camino, la experiencia, y el hecho de que salgan a bailar a otros lugares, en un gran teatro como el Fórum de Burgos, y convivan con compañeras de otros lugares”.



Así, Andrea Antón y Jade Paramio abrieron la jornada de demostración con Damas de la nieve, seguidas de Jará García con La fille de gardee, en la que hizo una gran exhibición de puntas. Una a una fueron desarrollándose todas las variaciones y coreografías que están preparando las alumnas que van a competir, y cuyos ensayos están realizando sábados, domingos y festivos, porque se desarrollan al margen de las clases ordinarias.



Violeta Herrero y Vega de Carlos presentaron Bastones de caramelo, y Ariadne Sánchez bailó Esmeralda. Los hermanos Sofía y Alberto Parrilla realizaron una actuación de danza contemporánea, con la variación Lift me up -Levántame en inglés- que resultó particularmente emocionante. Son hermanos, Alberto tiene down y esta fue la primera vez que actuaban juntos en público. “Han trabajado mucho juntos y tenían muchisimas ganas de salir. Los he visto trabajar y ensayar y es muy emocionante”, asegura Patricia Caro. Sofía no pudo evitar las lágrimas durante la coreografía, pero ambos realizaron una espléndida actuación sin ningún error y muy intensa, que transmitió muchísima emoción al público y que repetirán dentro de una semana en el Certamen Orbe de Burgos.



A continuación otras dos hermanas, Ángela y Asunción Villarroya, demostraron su técnica y perfecta coordinación en el dúo con La fille mal gardee, y Jara García realizó una variación del primer acto de Giselle.



La exhibición continuó con la actuación grupal contemporánea de las jovencísimas Ariadne Sánchez, Iria Ramos, Vega de Carlos, Andrea Antón y África Palacios, que bailaron Hard Liquor, antes de que Sofía Parrilla ofreciera Swanilda.



A continuación fue el turno de la espectacular coreografía Ya no me dejes de Isabel Hinojosa y Raquel de Carlos, seguidas por Jara García, con It’s strange y Sofía Parrilla, que puso fin a la exhibición con su tercera variación, Hay un mensaje para ti.



A los campeonatos también tienen previsto acudir Selena Mejías, Maya Zeltner, Martina Villamón y Blanca Pradas, que realizarán las coreografías Fleeting soul, The darkness inside me, Scape y New home, respectivamente, aunque por diversos motivos no pudieron estar en la exhibición.



Los profesores de Las Torres, Patricia Caro y Jeilson Serrano, agradecieron su compromiso a las bailarinas al final de la exhibición. Llevan desde diciembre alternando las clases de danza con los ensayos específicos de las variaciones que entrarán en competición.

“Para ellas y para sus familias es un esfuerzo enorme, no solo porque tienen que ensayar sábados y domingos, sino porque el desplazamiento y el propio concurso también supone un esfuerzo”. Por eso este año no acudirán al Nijinski de Huesca, certamen al que tradicionalmente van desde hace algunos años. “No podemos ir a todos porque supondría demasiado esfuerzo para las familias, así que los iremos alternando, para ir conociendo distintos campeonatos de diferentes lugares”. Nuevas instalaciones

Por primera vez la tradicional exhibición anual se realizó en la nueva sala con la que cuenta la Escuela Las Torres, en un bajo situado en la avenida Sagunto, 55, de Teruel. Serrano y Caro se mostraron felices por contar con un local propio, después de haber itinerado por salas como la Municipal de la plaza Amantes, la de la Fundación Bodas de Isabel o incluso un salón de la AECC de Teruel. “Tener un espacio propio no tiene precio, porque solo dependes de ti, puedes plantearte crecer y a nivel técnico puedes preparar la sala como a ti te convenga”, explica Jeilson Serrano, profesor de danza contemporánea de origen brasileño que se incorporó el curso pasado a la escuela.



El alquiler del nuevo local se costea con las cuotas de los inscritos, aunque Patricia Caro afirmó que el espacio les ha permitido crecer, y han pasado de tener algo más de 60 alumnos a acercarse al centenar. Y entre sus planes a medio plazo está realizar una obra que les permita tener una sala de danza más en el local -actualmente algunas de las clases las ofrecen en una sala del colegio La Salle- “y también nos plantearemos contratar más profesores y alguna otra especialidad, como modern jazz”, asegura Patricia Caro, que sigue confiando en el potencial que tiene la danza en Teruel.



Entre el público asistente a la exhibición de Danza Las Torres estuvieron las concejalas en el Ayuntamiento de Teruel Maricarmen Muñoz y Lucía Gargallo.